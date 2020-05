Wismar

Das sind sehr gute Nachrichten für die Wismarer Kultur: „Die Mittwochskonzerte finden auch in diesem Jahr statt“, berichtet Ulrike Zielenkiewitz vom entsprechenden Vorstandsbeschluss des Vereins „Musik in der Kirche“.

Der Verein und die Wismarer Kantorei veranstalten gemeinsam die beliebte Musikreihe in der Kirche. Einmal die Woche – jeden Mittwoch – sind Wismarer wie Touristen zur musikalischen Begegnung in St. Nikolai eingeladen. In diesem Jahr mit weitaus mehr Abstand als sonst.

Das Programm in St. Nikolai ist gewohnt bunt, vielfältig und natürlich hochkarätig. Karten gibt es schon zu kaufen. Interessenten sollten schnell sein.

„Mit Musikern dürfen maximal 75 Menschen in die Kirche“, erzählt Ulrike Zielenkiewitz von den Auflagen. Die Sitzplätze werden weit in der Kirche verteilt werden, auch in den Seitenschiffen, um den Abstand wahren zu können. Ein anderes Konzerterlebnis als sonst, beschreibt Kantor Christian Thadewald-Friedrich. Im Chorraum wird eine Bühne aufgebaut, damit die Musiker zu sehen sind. Zu hören sind sie von überall gut, bestätigt der Fachmann.

75 statt 200 Gäste

Sonst kommen im Schnitt 120 Gäste zu jedem Konzert, mitunter 200. „Zum Glück haben wir im vorherigen Jahr gut gewirtschaftet als Verein, so dass wir diese Verluste in diesem Jahr auffangen können“, dankt Ulrike Zielenkiewitz. „Aber wir dürfen!“, dankt sie. Das sei das Wichtigste. Denn die Veranstaltungen sind wichtig: für Wismar, die Kultur und die Musiker sowieso.

Christian Thadewald-Friedrich weiß, nicht jeder Organist hat das Glück einer Festanstellung. Wer als Freiberufler nun viele abgesagte Konzerte erlebt, hat finanzielle Probleme. Um so schöner ist es, wenn diese Termine nicht abgesagt werden müssen. Denn manch ein Musiker, manch eine Gruppe, reist von weither an.

Die Mittwochskonzerte starten am 24. Juni, eine Woche ist der Verein, eine Woche die Kantorei Veranstalter. Das Programm bis zum 16. September ist entsprechend bunt gemischt.

Tango und Weltmusik am 24. Juni

Tangopoesie und inspirierende Weltmusik aus den Barrios von Buenos Aires – das verspricht das Tangoquartett Alma de Arrabal. Am 24. Juni ist es um 20 Uhr zu Gast in St. Nikolai.

Beate Furcht (Gesang), Gianna Kancheva (Akkordeon), Franz Schwarznau (Kontrabass) und Hannes Malkowski (Percussion) sind vereint durch die gemeinsame Spielfreude und die Liebe zum argentinischen Tango.

Die Musik bewegt sich zwischen Tango, Chanson und Weltmusik. Alte Tangolegenden und Stücke moderner Interpreten verweben sich spielerisch im Repertoire des Quartetts, ergänzt durch charmante Eigenkompositionen.

Konzerte der Kantorei

Am 1. Juli können die Wismarer sich auf ein Orgelkonzert mit Ekkehard Sydow ( Hildesheim) freuen, am 15. Juli folgt französische Kammermusik für Blockflöte und Laute mit dem Duo La Vigna ( Radebeul), am 29. Juli das Orgelkonzert mit Martin Patzlaff ( Nister-Möhrendorf) und am 12. August ein Orgelkonzert mit Lukas Klöppel aus Wien.

Die junge Kirchenmusikerin Johanna Tierling-Kinzel aus Hanau spielt am 26. August eine der beiden Orgeln in St. Nikolai. Den Abschluss der Orgelkonzerte bildet am 9. September Christian Thadewald-Friedrich.

Zwischen Kammermusik und Klezmer

Die Konzerte des Vereins werden 14-tägig fortgesetzt. Am 8. Juli spielt das Bläserquintett Ensemble diX aus Gera Musik „Aus der neuen Welt“ ( Antonín Dvořák). Am 22. Juli folgt das Klezmer-Trio Chuzpe mit Musik zwischen Schtetl und Tango.

Ganz anders das Konzert am 5. August. Das Vokalsextett Voicemade aus Leipzig singt „Responsoria 1611 – Gesualdo madness“, ein Passionszyklus, Wechselgesänge aus dem frühen 17. Jahrhundert. Klassische Musik, aber mit einem Hauch des Modernen werden die Musiker des Morten-Kargaard-Septett aus Kopenhagen am 19. August spielen.

Saxofonklänge und Tanzmusik

Am 2. September kommen die Freunde der Saxofonmusik auf ihre Kosten. Das Kokopelli-Saxophon-Quartett spielt „Die Nachtwache des Schutzengels“. Auf „frühbarocke Tanzmusik mit Werken von Falconieri, Ortiz, Pandolfi, Matalbano und Selma y Salaverde“ können sich die Gäste am 16. September mit dem „opus5consort“ freuen.

Welche Musik und welche Komponisten der habsburgischen Höfe sich hinter der frühbarocken Tarantella und verwandter Formen verbergen, wird im Konzert ganz undogmatisch und überwiegend tanzend in einem extravaganten Konzertprogramm erzählt. Die Orgel, die Violine beziehungsweise Viola, die historische Grifflochtrompete Zink und das genauso historische Holzblasinstrument Dulcian erklingen.

Kartenvorverkauf hat begonnen Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Karten gibt es in der Wismarer Buchhandlung Peplau. Der Eintritt kostet 15 beziehungsweise ermäßigt 10 Euro bei den Konzerten des Vereins, die Kantoreikonzerte kosten 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Eine Übersicht mit genaueren Konzertbeschreibungen gibt es auf den Webseiten der beiden Veranstalter unter www.musikinderkirchewismar.de und www.kirchenmusik-wismar.de.

Von Nicole Hollatz