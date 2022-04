Wismarer Möbelmanufaktur Goertz: Saisonstart mit Flohmarkt, Kuchenbasar und Werkstattführungen

Wismar

Nach zwei Jahren Coronapause gehen am 7. April die wöchentlichen Werkstattführungen in der Goertz Möbelmanufaktur GmbH am Schiffbauerdamm wieder los. Kristina Goertz informiert: „Auch werden wir am kommenden Wochenende mit unserem Imbiss Rudy’s in die Saison starten.“ Curry- und Bratwurst aus regionalen Zutaten gibt es dort, dazu sind Klopse des Unternehmens Mecklenburger Landpute neu im Angebot. „Wie in unserem Ladengeschäft achten wir auch in unserem Imbiss auf möglichst regionale Produkte.“

Am Wochenende lädt Familie Goertz zum Flohmarkt mit allerlei privaten Ständen rund um die Möbelmanufaktur ein. Statt Standgebühr sollen die Verkäufer einen Kuchen für den Kuchenbasar mitbringen: „Den Erlös aus dem Kuchenbasar werden wir gemeinnützig spenden. Zwei freie Stände habe ich hier auch noch zu vergeben.“ Livemusik kommt von der Wismarer Band „Leela Mare“. Dazu gibt es Rabatte auf Ausstellungsstücke in der Werkstatt.

Von Nicole Hollatz