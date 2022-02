Wismarer Montagsdemo auf neuer Route

Wismar

Für Montagabend, 7. Februar, ist erneut eine Versammlung in Wismar angemeldet. Die Demo richtet sich gegen politische Corona-Schutzmaßnahmen.

Ab etwa 18 Uhr ist im Bereich der Altstadt und Wismar Süd zeitweise mit Einschränkungen des Straßenverkehrs zu rechnen. Das betrifft unter anderem die Dankwart- und Dahlmannstraße, Schweriner Straße, den Klußer Damm und Lenensruher Weg, die Kanal- und Dr. Leber-Straße und den Bereich rund um den Marktplatz. Die Verkehrseinschränkungen können sich zudem auf einzelne Buslinien auswirken. Empfohlen wird, den Innenstadtbereich zu umfahren.

Gemeinsam mit der Versammlungsbehörde wird die Polizeiinspektion Wismar die Versammlung begleiten. Beide appellieren an alle Versammlungsteilnehmer, das Recht auf freie Meinungsäußerung friedlich in Anspruch zu nehmen, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, die geltenden Hygieneregeln zu beachten und den beauflagten Mindestabstand einzuhalten.

In Wismar finden seit einigen Wochen die Demos an Montagen statt. Am letzten Montag gab es rund 750 Teilnehmer bei der Kundgebung. Zuletzt ging es durch die Altstadt und den Altstadtring zurück zum Marktplatz.

Von OZ