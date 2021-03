Wismarer Museen bangen vor der Öffnung: Bleibt die Inzidenz unter 100?

Wismar/Dorf Mecklenburg

Museen und Galerien sind die ersten Kultureinrichtungen, die nach dem erneuten Gipfel in Berlin wieder öffnen dürfen. Ab kommenden Montag werden die ersten Besucher erwartet. Darauf wollen die Einrichtungen vorbereitet sein. Liegt die Inzidenz zwischen 50 und 100, wie aktuell in Nordwestmecklenburg, ist der Besuch allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Kreisagrarmuseum möchte am Montag wieder öffnen

„Wir hoffen sehr, dass wir ab Montag wieder öffnen dürfen. Dazu muss der Inzidenzwert aber unter 100 bleiben“, sagt Anna Weber vom Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg. Mit ihren Kollegen war sie am Freitag dabei, alles für die Öffnung vorzubereiten. „Wir sind am Schwitzen, denn wir putzen, bringen alles auf Vordermann und räumen den Shop ein. Wir freuen uns total, wenn endlich wieder Leben im Museum ist.“ Sobald es losgehen kann, ist das Museumsteam bereit.

Schabbell bereit für Besucher ab Dienstag

„Das Stadtgeschichtliche Museum Schabbell ist montags generell geschlossen, aber wir bereiten alles für eine mögliche Öffnung am Dienstag vor“, teilt Wismars Stadtsprecher Marco Trunk mit. Dies geschehe dann entsprechend den Vorgaben der neuen Landesverordnung. Die liegt gewöhnlich erst nach dem MV-Gipfel am Freitag vor.

„Geplant ist, halbstündlich fünf Besucher ins Museum zu lassen“, konkretisiert Direktorin Corinna Schubert. Die Mitarbeiter nehmen die telefonische Anmeldung unter 03841-2522870 entgegen und führen Buch darüber. Die Haustür bleibt geschlossen, die Hauseingangstafel wird geändert. Öffentliche Führungen wird es wohl noch nicht geben dürfen. „Wir sind zwar vorbereitet, müssen aber am Montag vielleicht noch das eine oder andere an die Landesverordnung anpassen.“

Corinna Schubert und ihr Team freuen sich darauf, wieder Gäste im Museum zu empfangen, und haben auch eine Neuigkeit parat: „Der stadtgeschichtliche Rundgang ist jetzt vollständig. Wir haben den neuen Ausstellungsbereich zur Schwedenzeit fertiggestellt, in dem die schwedische Herrschaft über die Hansestadt von 1648 bis 1903 beleuchtet wird.“

Phantechnikum braucht noch Vorbereitungszeit

Auch im Technischen Landesmuseum Phantechnikum warte man sehnlichst auf die Öffnung, sagt der neue Leiter Dr. Maik-Jens Springmann. Allerdings könne er noch nicht sagen, wann das Museum wieder Besucher empfangen wird. „Wir brauchen noch etwas Vorlauf.“ Das hänge unter anderem auch mit Veränderungen und Umbauten auf der 3000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche zusammen. So seien einige Sonderschauen kurz vor der Fertigstellung, beispielsweise „Wettlauf zu den Sternen“ und „Traum vom Fliegen“, die auch thematisch gut zusammenpassen. Zudem bereitet die Mitarbeiter eine Fahrradausstellung vor, die ab Frühsommer dauerhaft zu sehen sein soll.

Maler freut sich auf Gäste in seinem Atelier

„Ich öffne auf jeden Fall wieder mein Atelier, ich freu’ mich auf die Gäste“, sagt der Wismarer Maler Manfred W. Jürgens. „Und das geht bei mir immer nur nach telefonischer Anmeldung, ich bin ja auch mal unterwegs.“ Viele neue Stillleben könne der Künstler präsentieren. Und er habe angefangen, die Kinder aus der Nachbarschaft zu porträtieren. Die Zeit des Lockdowns hat der Maler auch genutzt, um an seinem Haus in der Goethestraße 4 zu bauen. „Es sind ein paar Räume dazugekommen. Jetzt kann ich ein paar Jahrzehnte meiner Malerei zeigen.“ Kontakt: 03841-2254837

Galeristin enttäuscht über Corona-Management

Für die Wismarer Galeristin Kristine Hamann ist das Geschäftsleben durch den Lockdown nicht anders als sonst. „Ich arbeite schon immer mit Terminen“, sagt sie. Ähnlich wie ein Makler verkauft und vermittelt sie Kunst. Allerdings sei es ein spezielles Publikum, das sie für die Künstler suche, die sie vertritt. „Diese Kunstliebhaber und -sammler gehören zu den gut verdienenden Leuten. Es ist eine andere Kundschaft als die der kleinen Läden, die von der Laufkundschaft abhängig sind.“ Es mache sie traurig, sagt Kristine Hamann, wenn sie an diesen geschlossenen Läden vorbeikomme und andere feiern fröhlich ihre Partys. Die Galeristin sei sehr enttäuscht von dem Corona-Management. „Wir hätten früh einen harten Lockdown mit Ausgangssperre haben müssen. Wie es jetzt angedacht ist, wird das nichts“, glaubt sie. „In einem Monat ist wieder alles zu, das ist absehbar.“

Von Haike Werfel