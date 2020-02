Wismar

Das Stadtgeschichtliche Museum Schabbell an der Schweinsbrücke in Wismar soll attraktiver werden. Eine Maßnahme: Die Eintrittspreise werden ab dem 1. April gesenkt. Am Donnerstag, 27. Februar, soll die Bürgerschaft ein Bündel an Veränderungen beschließen. „Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen dazu führen, die Attraktivität zu erhöhen und damit die Einnahmesituation zu verbessern“, so die Verwaltung.

Denn die Kostenentwicklung bereitet der Stadt große Sorge. Das Eingeständnis lautet: „Die Besucherzahlen wurden falsch eingeschätzt. Es kam nur ein Drittel der erwarteten Besucher. Statt 40 000 waren es im Jahr 2018 insgesamt 14 427 Besucher.“

Personal-, Betriebs- und Gebäudekosten summieren sich auf 647 388 Euro. Dem stehen Einnahmen von 81 242 Euro gegenüber. Das entspricht einem Zuschussbedarf von rund 566 000 Euro. Der Kostendeckungsgrad liegt bei nur 12,5 Prozent.

2019 weniger Besucher als 2018

Erschwerend kommt hinzu, dass das zurückliegende Jahr wenig Anlass zu Optimismus gibt. Denn schon im zweiten Jahr nach der Wiedereröffnung leidet das Schabbell unter Besucherschwund. 2019 waren es 13 458 Besucher, ein Rückgang von 967 Besuchern.

Museumsensemble Das Stadtgeschichtliche Museum Schabbell wurde am 22. Dezember 2017 wiedereröffnet – sieben Jahre und sieben Monate nach der Schließung am 20. Mai 2010. Das attraktive Museumsensemble besteht seitdem aus vier Teilen: der Schweinsbrücke 6 mit der Aufschrift „ Edeka Grosshandel“ und dahinterliegendem Kemladen sowie der Schweinsbrücke 8 mit Vorderhaus und Seitenflügel. Ein Verbinderbau im Hof ermöglicht den Rundgang. Die Ausstellungsfläche wurde nahezu vervierfacht. 12,54 Millionen Euro wurden investiert, davon 2,3 Millionen Euro städtischer Mittel. Zehn Millionen kamen aus dem Bundes-Investitionsprogramm für Unesco-Welterbestätten. Die Kosten für die Ausstellung beliefen sich auf 2,6 Millionen Euro, der städtische Anteil lag bei 30 Prozent. Durch Wechsel beim Architekten, Bauverzögerungen und bauliche Unwägbarkeiten wurde das Museum drei Jahre später fertig und etwa 2,5 Millionen Euro teurer.

Daher soll gegengesteuert werden. „Um die Besucherzahlen zu steigern, werden 2020 die Eintrittspreise reduziert, die Preise für gut besuchte Aktivitäten und die Jahreskarte erhöht“, so die Verwaltung.

Konkrete Änderungen

Konkret geht es um diese Änderungen: Der Eintrittspreis sinkt von acht auf sechs Euro. Begründung der Verwaltung: „Viele Besucher empfinden den Eintritt als zu teuer. Um einen Anreiz für Besucher neben den kostenfreien Angeboten in der Stadt zu schaffen, soll der Eintritt reduziert werden.“

Auch der ermäßigte Eintrittspreis wird gesenkt: von fünf auf vier Euro. Außerdem wird die Personengruppe erweitert, die von Ermäßigungen profitiert. So sollen zum Beispiel die Mitglieder des Museumsvereins eine Vergünstigung erhalten.

Eingeführt werden soll eine Gruppenermäßigung ab 15 Personen. Sie beträgt 4,50 Euro und ermäßigt drei Euro. Um den Besuch für Familien auch mit älteren Kindern attraktiver zu machen, soll die Grenze für den kostenfreien Zugang von 14 auf 16 Jahre erweitert werden.

Jahreskarte wird teurer

Dagegen wird der Preis für die Jahreskarte um einen Euro erhöht. Sie bietet freien Eintritt für die Dauer- und Sonderausstellungen sowie vergünstigte Führungen. Das Angebot der After-Work-Führungen wird gut angenommen und soll dauerhaft ins Programm des Museums mit 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, aufgenommen werden.

In den Schulferien wurden Workshops für Kinder für zehn Euro pro Tag angeboten. Diese sollen verlässlich beibehalten werden und zukünftig pro Tag neun Euro für ein Kind kosten. Für hochwertiges Material beim museumspädagogischen Angebot wird der Eigenanteil an den Kosten leicht erhöht.

Besucherzahl soll auf 20 000 steigen

Die Reduzierung des Eintrittspreises wirkt sich auf den Haushalt aus. Um die Einnahmen mindestens zu halten, möglichst aber zu verbessern, ist eine Erhöhung der Besucherzahlen auf 20 000 Gäste nötig.

Der reduzierte Eintritt soll die Anzahl der Besucher um ein Drittel steigern. Luft nach oben wird gesehen bei Führungen, Mieteinnahmen und beim Shop, wo die Einnahmen mehr als verdoppelt werden sollen.

Außerdem sind zusätzlich Marketingmaßnahmen geplant. Der Kostendeckungsgrad soll von jetzt 12,5 auf 18,6 Prozent gesteigert werden. Der Zuschussbedarf würde dann rund 548 000 Euro im Jahr betragen – knapp 20 000 Euro weniger als jetzt.

Hoffnung auf Marketingkonzept

Im Finanzausschuss sagte Museumsleiterin Corinna Schubert, dass sie sich einen Schub durch ein Marketingkonzept mit externem Sachverstand erhofft. Dafür wird möglicherweise die Hochschule Wismar ins Boot geholt.

Auch die Mitglieder des Ausschusses knüpfen daran größere Hoffnungen. Wolfgang Box ( CDU): „Preissenkungen können nur ein Baustein sein. Ein Marketingkonzept wird höchste Zeit.“ Sabine Matthiesen ( SPD) meint: „Das Museum ist nicht in erste Linie da, Geld in die Kasse zu spülen, es ist ein Mehrwert. Wir haben ein ganz tolles Museum.“

Antrag auf kostenlosen Eintritt

Nadine Kelm (Für-Wismar-Forum) stellte im Ausschuss den Antrag, angesichts des eher niedrigen Deckungsgrades bei den Kosten den Eintrittspreis auf null Euro zu senken. Dafür, so ihre Hoffnung, könnten Besucher eher geneigt sein, im Museumsshop etwas zu kaufen und Spenden zu hinterlassen. Nadine Kelm verwies unter anderem auf kostenlose Museen in London.

Für Wolfgang Box klingt die Idee zwar toll. Aber, so Box: „Wertschätzung beginnt auch damit, etwas zu geben.“ Letztlich fand der Antrag bei sechs Nein- und einer Ja-Stimme keine Mehrheit.

