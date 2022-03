Wismar

Spätestens bei „Herr Präsident, ich bin jetzt 14 Jahre alt und fürchte mich in diesem Atomraketenwald“ liefen bei manch einem Gast die Tränen. Was für eine starke Stimme – Jonathan Maue (14) von der Wismarer Kinderkantorei sang das bekannte Antikriegslied von Udo Lindenberg im Duett mit Wismars Kantor Christian Thadewald-Friedrich.

Bei dem Lied herrschte Stille in der Heilig-Geist-Kirche, während andere Lieder oft zum Mitwippen waren, zum Genießen und Träumen, trotz des ernsten Hintergrundes. Wie das wunderbare „Open the eyes of my Heart“ mit Sängerinnen und Sängern der Kantorei und Rockband. Oder die jazzigen Stücke, die die Jazz-Combo der Kreismusikschule „Carl Orff“ (Außenstelle Wismar) unter der Leitung von Jana Rohloff spielten. Oder wie das nun besonders oft gespielte „Imagine“ von John Lennon, das der Kantor sang.

Tun, was man machen kann

Tolle Musik, gerade in der Kombination – etwas „Populärmusik“, etwas geistliche Musik in Form von Gospel und Spirituals. Die Wismarer Saxofonistin Marina Elsner hatte eine Einladung zum Benefizkonzert für die Flüchtlingshilfe nach Schwerin bekommen. „Ich hatte mich vorher schon gefragt, was ich machen kann. Ich möchte auch helfen!“ Das Benefizkonzert war eine gute Idee – „Das kann ich wirklich – Musik spielen und Menschen erfreuen und zum Spenden animieren!“ Aus dem ersten Gedanken wuchs etwas größeres, das nur durch die Kälte in der Kirche – klamme Finger, klamme Instrumente, frierende Sängerinnen und Sänger – begrenzt wurde.

Gut 30 Musikerinnen und Musiker aus Wismar hatten Marina Elsner und Christian Thadewald-Friedrich innerhalb weniger Tage zusammen getrommelt, gemeinsam das Programm „gestrickt“ und fix noch geprobt. Sieben, acht Helferinnen und Helfer kontrollierten am Einlass die „Gs“ und die FFP2-Masken, 212 Menschen kamen, trotz Frühlingswetter am Samstag in die eisig kalte Heiligen-Geist-Kirche.

Rekorderlös

Die Idee funktionierte – die Gäste spendeten eine Rekordsumme von 3672,30 Euro. Weit mehr, als die Organisatoren erhofft hätten. Das Geld wird nun aufgeteilt. Die Hälfte der Spenden geht zur Familie Plath von der Insel Poel – die Familie organisiert Hilfs- und Personentransporte und versorgt die ankommenden Flüchtlinge in der Region. Der Kantor: „Der zweite Teil der Spenden soll über die Katastrophenhilfe der Diakonie direkt den Menschen in der Ukraine helfen.“

Die Menschen waren sichtlich bewegt nach dem Konzert. Manch einer ging direkt zu Jonathan Maue und lobte den jungen Sänger. „Das mit meinem Alter habe ich extra im Text verändert“, erzählt Jonathan nach seinem großen Auftritt – erstmals als Solist und nicht mit der Kinderkantorei. Und dann mit so einem bewegenden Stück.

Angst vor dem Krieg

„Mir haben die Knie gezittert vor Aufregung, vor Kälte und auch so ...“ Udo Lindenberg schrieb das Lied 1981 als Beitrag zur Friedensbewegung und mitten im Kalten Krieg. Jonathan, 41 Jahre später: „Das Lied passt gerade auch wieder, ich habe Angst, dass der Krieg hier her kommt ...“ Der Liedzeile „Ich find das so bekloppt, warum muss das so sein?“ braucht man nichts hinzufügen.

Mit kurzen Bibeltexten holten Pastorin Antje Exner und Pastor Thomas Cremer von der verbundenen Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wismar Heiligen Geist – St. Nikolai die Menschen ab. Dazu passten die geistlichen Lieder. Den Spiritual „Precious Lord“ hat Christian Thadewald-Friedrich selbst geschrieben. Das wunderbare Gottesliebeslied „Du bettest die Toten“ des jungen Kirchenmusikers Jan Simowitsch von der Kirchengemeinde Segeberg ging genauso unter die Haut. Das Ergebnis waren stehende Ovationen und eben 3672,30 Euro Spenden.

Ein starkes Konzert, das gerne im Sommer im Heilig-Geist-Kirchhof wiederholt werden dürfte. Mit wärmeren Temperaturen, kaltem Weißwein und ohne den Anlass für dieses Konzert, sondern mit Frieden.

Von Nicole Hollatz