In dieser Woche habe ich seit Langem mal wieder Nebel gesehen. Am frühen Morgen legten sich weiße Schleier über Wiesen und Felder. „Ach, sieht das schön aus!“, habe ich mich erfreut. Ich habe sogar überlegt, kurz mit dem Auto anzuhalten, um ein Foto zu machen.

Doch ich musste zu einem Termin und bin weitergefahren. Plötzlich wurde der Nebel dicker und ich konnte auf der Straße nicht mehr weit sehen. Deshalb änderte sich meine Stimmung: „Das ist jetzt nicht mehr so schön!“ Mit jemandem zusammenstoßen, möchte schließlich niemand. Aber so schnell wie der Nebel dicker wurde, ging die graue Wand auch wieder weg – und der Anblick um mich herum war so schön wie am Anfang.

Nebel nur als Spaziergänger schön

So ging das einige Male hin und her und sorgte für einen ständigen Stimmungswechsel. Rückblickend kann ich sagen: Nebel ist schön, solange man ihn bei einem Spaziergang genießen kann und nicht mit dem Auto irgendwohin muss. Wenn er mir mal begegnet, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, dann mache ich bestimmt Fotos.

Den Lesern der OSTSEE-ZEITUNG scheint es genauso zu gehen. Sie haben uns schon einige Nebel-Fotos aus der Region geschickt. Haben auch sie schöne Aufnahmen gemacht? Dann schicken Sie sie gerne an: wismar@ostsee-zeitung.de.

Von Kerstin Schröder