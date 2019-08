Der Film „Nosferatu –Eine Symphonie des Grauens“ entstand 1921 und wurde 1922 uraufgeführt. Der Film gilt als erster Horror- und Vampirfilm. Er spielt zum Teil in der Hafenstadt Wisborg, was Wismar ist. An einstigen Drehorten in der Wismarer Altstadt erinnern im Boden eingelegte Gedenktafeln an den Film und das wegweisende Wirken des Regisseurs Friedrich-Wilhelm Murnau.

Murnau wurdeübrigens vorgeworfen, die Geschichte bei Bram Stoker geklaut zu haben, einen entsprechenden Urheberrechtsstreit verlor er. So sollten die Filmkopien vernichtet werden, überdauerten aber – zum Glück.

In St. Nikolaiwurde der Film dank der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in der restaurierten und deutlich längeren Version von 2005/ 2006 gezeigt, bei der auch die originalen deutschen Zwischentitel, größtenteils digital restauriert, ihren Weg zurück in den Film fanden. Verlorene Zwischentitel wurden mit gleicher Typographie wiederhergestellt und als Einfügung kenntlich gemacht.