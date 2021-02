Wismarer Nussknacker-Fan legt sich Covid-19 Fighter zu

Wismar

Die Sammelleidenschaft von Nussknackern hat nicht nur einen Bezug zur Weihnachtszeit. Aktuell hat der Virologe der Firma „Steinbach“ aus Sachsen einen Bezug zur Corona-Pandemie hergestellt. Die Firma aus Marienberg im Erzgebirge produziert seit mehr als 200 Jahren auf traditionelle Art und Weise vorwiegend Nussknacker.

Der „Covid-19 Fighter“ mit Maske, Spritze und drei Impfdosen ist 42 Zentimeter groß und wird nur auf Bestellung hergestellt. Der Wismarer Ronald Geisler ist ein leidenschaftlicher Sammler von Nussknackern. Er hat sich den „Covid-19 Fighter“ zugelegt und sagt: „Ich wünsche uns allen viel Kraft und Erfolg im Kampf gegen das Corona-Virus. Halten wir durch.“

Der Eisenbahner ist auch ein großer Fan vom FC Hansa Rostock. Daher lautet sein zweiter Wunsch, dass Hansa endlich in die 2. Bundesliga aufsteigen möge. Beim größten Sammler von Nussknackern in Mecklenburg-Vorpommern stehen 1650 Figuren in der Wohnung. Darunter auch ein Hansa-Fan und sogar Ronald Geisler als Eisenbahner.

Von Heiko Hoffmann