Wismar

Das neue Öko-Schlachthaus in Wismar-Redentin will Ende Mai/Anfang Juni mit dem Schlachten von Rindern beginnen. Am Montag haben Inhaber Heinz Gluth und Betriebsleiter Ingo Glanert einen Einblick in die Räumlichkeiten gewährt. Gefehlt haben nur die Protagonisten – die Rinder. Das ändert sich in Kürze.

Anfang Mai wird es eine erste Probeschlachtung im Beisein des Amtstierarztes geben. Nach der Erteilung der EU-Zulassung durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt sowie das Landwirtschaftsministerium geht es dann richtig los. Fünf Rinder sollen pro Woche geschlachtet werden. Jährlich sind 200 Rinder vorgesehen.

750 000 Euro investiert

Der neue Produktionsstandort befindet sich neben den Mecklenburger Fleischwaren in Wismar-Redentin. 750 000 Euro werden investiert, die EU fördert davon 280 000 Euro. Heinz Gluth nimmt 400 000 Euro über ein Bank-Darlehen auf, rund 100 000 Euro sind Eigenmittel. Mit zwölf Bio-Nutztierhaltern aus einem Umkreis von 80 Kilometern bestehen Vorverträge.

Heinz Gluth: „Im Umkreis von 100 Kilometern um Wismar gibt es keine zertifizierte Bio-Schlachtstätte für Bio-Rinder und Bio-Schweine. Ich wurde von mehreren Bio-Landwirten angesprochen, für die Direktvermarktung ihrer Bio-Fleischwaren im eigenen Hofladen ein Öko-Schlachthaus mit handwerklicher Schlachtung und Verarbeitung zu errichten.“ Nach zwei Jahren Planung, Genehmigung und Bau ist das Vorhaben startklar.

Heinz Gluth (69) kennen viele Menschen aus der Region als Informatiker und als Chef von „Rund ums Büro“. 2015 hat er sein Unternehmen verkauft. Er sei zu Geld gekommen, um es dann wieder zu investieren. 2018 erwarb er 80 Prozent der Anteile an der Mecklenburger Fleischwaren GmbH. Die anderen 20 Prozent hält Sohn Markus, gelernter Koch.

Sohn Heiko hat 72 Rinder

Mit Rindern, so der Senior, habe er schon als Kind zu tun gehabt. Mit dem Öko-Schlachthaus schließt sich ein Kreis. Sohn Heiko hält Angus-Rinder in Schimm. Aus zwei Rindern im Jahr 2008 sind heute 72 geworden. Zum Schlachten muss er 100 Kilometer zur Bio-Fleischerei Gallin im Amt Zarrentin fahren. Das wird nun für den Direktvermarkter entfallen.

Auf einer Fläche von 180 Quadratmetern ist das Öko-Schlachthaus entstanden. Die Bio-Landwirte liefern die Rinder lebend oder nach Weidenschuss an. In Redentin werden sie geschlachtet. Je nach Wunsch wird das Fleisch verpackt und etikettiert. Über die Hofläden wird es dann direkt an die Kunden verkauft. Gluth: „Der für die Tiere so lange und stressige Transport fällt weg. Und der Landwirt kann sagen: Das ist mein Fleisch.“

DNA-Probe von jedem Rind

Gluth weiter: „Wir machen hier keine Massentierschlachtung, sondern eine Einzeltierschlachtung und Einzeltierzerlegung. Wir können jedem Landwirt absolut gewährleisten, dass er sein Fleisch, sein Rind wieder zurückbekommt, das er geliefert hat.“ Das könne er beweisen. „Ich ziehe von jedem Rind eine DNA-Probe. Das ist nicht nur in Deutschland neu, das ist auch in der EU neu. In der Schweiz ist das seit 2015 Pflicht“, so Gluth. Dort lasse er auch die Analyse durchführen. Die Probe kostet 7,20 Euro.

BUND lobt Investition

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) begrüßt die Investition. „Der BUND bemüht sich seit mehreren Jahren um eine dezentrale Schlachtung für ökologisch gehaltene Rinder und Schweine. Wir freuen uns, dass sich durch die Fertigstellung des Öko-Schlachthauses Wismar die Situation der ökologischen Nutztierhalter verbessert, da es durch die kürzeren Transportwege für die Schlacht-Tiere zu mehr Tierschutz kommt“, so Dr. Burkhard Roloff. Weiter sagt der Ökolandbau-Experte beim BUND: „Die Bio-Bauern aus Mecklenburg können hier zuerst ihre Bio-Rinder und auch etwas später ihre Bio-Schweine in handwerklicher Einzeltier-Schlachtung und Verarbeitung statt industrieller Massentier-Schlachtung schlachten und verarbeiten lassen.“

Neben den jährlich 200 Rindern können auch etwa 500 Schweine geschlachtet und verarbeitet werden. Bei den Mecklenburger Fleischwaren soll laut Gluth das Bio-Fleisch ebenfalls verarbeitet und an die Kunden verkauft werden.

Von Heiko Hoffmann