Wismarer Orgelschüler: Dieser 17-Jährige hat ein ungewöhnliches Hobby

Rene Kölpin hat einen großen Traum. Er würde gerne hauptamtlicher Kirchenmusiker werden. Das ist kein gewöhnlicher Berufswunsch für einen 17-Jährigen. Aber Rene Kölpin ist auch kein gewöhnlicher 17-Jähriger. Er spielt Klavier und Orgel, liebt Latein und Musik aus der Zeit des Barocks.

Begeistert von der Orgel

„Orgel ist eine Leidenschaft für mich. Das ist eine Möglichkeit, geistliche Musik hörbar, spielbar und vermittelbar zu machen für die Menschen.“ Seit der fünften Klasse hört er Musik von barocken Komponisten. Inzwischen spielt er Bach und Co. selbst. „Gerade die Orgel vertont diese Musik. Das zu spielen und zu hören ist ein Gewinn für mich.“

Wenn Rene Kölpin erzählt, schwingt ganz viel Begeisterung mit. Für die Werke von Johann Sebastian Bach, für Kirchenmusik, den Klang der Orgel und für seinen Berufswunsch. Der Gymnasiast will hauptamtlicher Kirchenmusiker werden.

Kantor inspiriert(e)

Inspiriert zum Berufswunsch hat ihn Wismars Kantor Christian Thadewald-Friedrich. Bei ihm hat Rene Kölpin ein Schulpraktikum gemacht und war begeistert. „Ich wusste in der 10. Klasse nicht, wo ich ein Praktikum machen könnte“, berichtet er von dem, was viele in dem Alter erleben. Eine Chorsängerin machte ihn auf den Kantor und damit auf das Berufsbild aufmerksam und Rene Kölpin war begeistert.

Der Berufswunsch kam auf. Der Kommentar des Kantors dazu: „Kannste machen, aber du hast nicht mehr viel Zeit.“ Denn bis dahin spielte der junge Wismarer weder Klavier noch Orgel. „Ich habe zehn Jahre lang Akkordeon gespielt und bin dann umgestiegen“, berichtet Rene Kölpin. Vor eineinhalb Jahren fing er an, Klavier- und Orgelunterricht zu nehmen und in der Kantorei zu singen.

Viel Fleiß und noch mehr Motivation

Das, was andere sich über Jahre und seit Kinderbeinen an am Klavier und später der Orgel erarbeiten, macht er nun durch Fleiß und entsprechende Motivation wett. „Ich übe jeden Tag, um auf das Niveau zu kommen.“ Schmunzelnd erzählt er vom Einstieg auf der Orgel, an der an den Manualen und den Fußpedalen zwei Hände, 10 Finger und eben die beiden Füße mit Hacken und Spitze koordiniert werden müssen.

„Der Einstieg war schwer, in den ersten Stunden habe ich fast nichts kapiert! Da hilft nur üben, üben, üben!“ Und: „Wenn man übt und an sich glaubt, kann man das schaffen!“ Denn hauptamtlicher Kirchenmusiker ist eben der Traumberuf: „Das ist der einzige Beruf, der mit Orgel, Musik, Latein und Kirche zu tun hat. Das sind meine Interessen!“

Nachwuchs eröffnet Orgelreihe

Im kommenden Mai, neben den eigenen Abiprüfungen, wird er an den Aufnahmeprüfungen in Lübeck oder Greifswald teilnehmen. Vorbereitet wird er von Christian Thadewald-Friedrich sowie Jana Rohloff und Annerose Schuldes von der Kreismusikschule „ Carl Orff“. Am 5. Juli wird er die traditionsreiche Reihe der „ Orgelmatineen“ in St. Nikolai eröffnen.

Überraschungsprogramm jeden Sonntag

Da während des Gottesdienstes meistens die kleine Chororgel gespielt wird, soll im Anschluss daran die große Mende-Orgel von 1845 erklingen. Drei Wismarer Organisten sind für die musikalische Ausgestaltung verantwortlich: KMD Eberhard Kienast, Holger Manthey und Kantor Christian Thadewald-Friedrich.

30 Minuten Orgelmusik erwartet die Gäste Sonntag für Sonntag, vom 5. Juli bis zum 30. August. Beginn ist jeweils um 11.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Sonntage nach dem 5. Juli teilen sich Kirchenmusikdirektor Eberhard Kienast, Christian Thadewald-Friedrich und Dr. Holger Manthey. Wer am jeweiligen Sonntag was spielt, ist immer eine kleine Überraschung für die Gäste.

Wismars Kirchenmusikdirektor

Eberhard Kienast, geboren in Aschersleben, war bis zum Abitur Mitglied des Leipziger Thomanerchores. Er studierte an der Musikhochschule „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig Orgel, Orgelimprovisation, Klavier und Dirigieren.

Nach dem Staatsexamen trat er die Kirchenmusikerstelle in Wismar an, baute die Kantorei Wismar auf und gründete die „Sommerkonzerte“ in St. Nikolai. Neben seiner Wismarer Tätigkeit war Eberhard Kienast lange Zeit Vorsitzender des Kirchenmusikwerks in Mecklenburg. 1994 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt.

Organist Dr. Holger Manthey

Dr. Holger Manthey, Jahrgang 1949, erhielt ab 1963 Orgelunterricht in Springe bei Hannover. Er studierte erst Lehramt, dann Soziologie und legte seine C-Kantorenprüfung als nebenberuflicher Organist ab. Ab 1976 war Holger Manthey Dezernent bei der Bezirksregierung in Lüneburg in den Dezernaten Raumordnung und Wirtschaft sowie nebenberuflicher Organist an der Kreuzkirche in Lüneburg. Seit 2012 lebt er in Wismar und beschäftigt sich insbesondere mit der Orgelmusik des 19. Jahrhunderts.

Kantor Christian Thadewald-Friedrich

Christian Thadewald-Friedrich, geboren 1990 in Hildburghausen, war Schüler und Musikstipendiat der Hermann-Lietz-Schule Haubinda, Schule freier Trägerschaft. Er studierte Schul- und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik „ Franz Liszt“ Weimar und war Stipendiat des Ev. Studienwerks Villigst.

Von 2013 bis 2016 wirkte er als Kirchenmusiker in der Bachstadt Ohrdruf, wo er die bereits traditionellen Bachtage weiterführte. Seit 2016 ist Christian Thadewald-Friedrich als Kirchenmusiker in der Hansestadt Wismar tätig und für die Musik in den Kirchen der Stadt verantwortlich. Neben der Kantorei leitet er zwei Kinderchöre und einen projektorientierten Kantatenchor. Seit 2019 unterrichtet er schulpraktisches Klavierspiel an der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Orgel aus Sachsen erklingt in St. Nikolai 1976 erwarb die Kirchgemeinde die Mende-Orgel von 1845 aus Freiberg in Sachsen, nachdem die bisherige Orgel in St. Nikolai den Dienst versagte. Johann Gottlob Mende (1787 - 1850) war ein deutscher Orgelbauer. Die sächsische Mende-Orgel wurde in das in Teilen noch vorhandene Gehäuse eingesetzt, erst 1985 wurde die Orgel geweiht, 1995 konnten bei einer großen Restaurierung die aufgetretenen technischen Probleme repariert werden. Die Orgel wird täglich von den drei Wismarer Organisten und ihren Schülern gespielt. Aufgrund ihrer mitteldeutschen Herkunft ist sie in der norddeutschen Orgellandschaft einzigartig. Das schätzen die örtlichen Kantoren und viele Gastorganisten gleichermaßen.

