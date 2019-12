Wismar

Aufregung am Freitagmittag hinter der Bühne. Das erste Mal sollte das Stück zur Generalprobe durchgespielt werden, bevor am Abend die Premiere vor Eltern und Großeltern folgt. „Mein erstes Mal auf der Bühne, ich bin aufgeregt“, erzählte Hennes Peetz. Der 13-Jährige spielt den „Newton“, einen der Schüler im Jahr 2127. Die gute Nachricht: die Erde ist in der Zeit knapp der Katastrophe entkommen. Aber: Weihnachten wurde verboten. Zu viel Konsum, zu viel Hass, zu wenig Liebe geschweige denn Nächstenliebe.

Stücke entstehen in den Sommerferien

Lehrerin Birgit Kethur schreibt die ungewöhnlichen Weihnachtsgeschichten seit Jahren in den Sommerferien. Und was in den Vorjahren alles auf der Bühne passierte: Vampire entführten den Weihnachtsmann! Ein Jahr war er krank und der Osterhase musste seinen Job übernehmen. Das andere Jahr war er so gestresst und genervt vom Konsum, dass er als Saisonfachkraft in den Urlaub floh.

Und nun: Ein verlorenes Weihnachten mehr als 100 Jahre in der Zukunft. Die Menschen leben auf verschiedenen Planeten. Und auch die Kids gehen nicht auf der Erde zur Schule. Und nur Mitschüler „Moon“ alias Benjamin Porath (13) merkt, dass da was fehlt. Zum Glück findet er ein altes Buch – wie analog! Seine Ururgroßmutter, 137,5 Jahre jung, kann die Schrift lesen und klärt die jungen Raumfahrer über das verbotene Weihnachtsfest auf.

Schräg zwischen Star Treck und Harry Potter

Das ist ziemlich schräg! Elemente aus Star Treck mit „Schrotti“ und einem wunderbaren Mikrowellen-Pling beim Beamen treffen auf Harry Potter, Elche und Weihnachtswichtel. Das alles wird gewürzt mit Konsumkritik und der Hoffnung, dass die Menschheit beim Thema Umweltverschmutzung dazulernt – sehr cool. Was der Weihnachtsmann nun ohne Weihnachten macht, wird natürlich nicht verraten, immerhin gibt es am 14.Dezember noch eine Vorstellung.

Die Kinder und Jugendlichen singen und tanzen zusammen. Und sie schaffen es, bei der Generalprobe eine Sporthalle voller Gleichaltriger lauthals lachen zu lassen bei stark choreografierten „Kampf“- Szenen mit perfektem Timing und viel Witz in der dazu ausgesuchten Musik.

Großes Kino

Mit Licht, Schwarzlicht, Livemusik, Tanz, projizierten Szenen aus den Vorjahren und viel Situationskomik ist das Stück großes Kino. „Wir kitzeln das aus den Kindern raus“, freut sich Schulleiterin Beate Brindle über das Ergebnis.

Beim Chor singen Schüler aus verschiedensten Nationen zusammen deutsche Weihnachtslieder, getanzt wird zu HipHop und harten Gitarrenklängen. Für die Musik ist Musiklehrerin Jana von Spiczak zuständig, bei den Tanzchoreografien haben Sportlehrer Imad Ousaouri und Sonderpädagogin Anna von Spiczak geholfen.

Nach der Premiere am Freitag abend wird das Stück am 14. Dezember um 17 Uhr ein weiteres Mal gezeigt, der Eintritt in die Sporthalle der Ostsee-Schule in Wendorf ist frei, Spenden sind gerne gesehen.

Von Nicole Hollatz