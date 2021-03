Wismar

Der Polizei SV Wismar hat einiges vor. Die Laufbahn und der Kunstrasenplatz sollen erneuert werden, außerdem entsteht neben dem Parkplatz ein neues Sanitär- und Umkleidegebäude.

Die Pläne liegen in der Schublade, doch ohne Moos nichts los. Doch das hat sich jetzt geändert. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat rund 1,7 Millionen Euro Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für das Projekt freigegeben. Damit trägt der Bund bis zu 90 Prozent der geschätzten Gesamtkosten von 1,875 Millionen Euro. Rund 187 000 Euro bringt die Hansestadt auf.

„Ich war von den Socken“

PSV-Präsidiumsmitglied Raimund Kraft ist begeistert: „Ich war von den Socken, als ich von der Bewilligung der Gelder gehört habe. Wir können für den Sport insgesamt und unsere Mitglieder mit den neuen Umkleide- und Sanitärbereichen im Stadion deutlich bessere Bedingungen schaffen.“ Die Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten bei der Laufbahn und beim Spielfeld seien ebenfalls dringend notwendig.

Verein mit 716 Mitgliedern

Der zweitgrößte Sportverein in Nordwestmecklenburg (716 Mitglieder in sechs Abteilungen) kann damit seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Raimund Kraft lobt das gute Zusammenspiel von Stadtverwaltung und Bürgerschaft und vor allem das Engagement des Bundestagsabgeordneten Frank Junge (SPD). „Vor etwa zwei Jahren habe ich Herrn Junge von unseren Problemen bei der Finanzierung berichtet. Er hat zugesagt, dass er sich des Problems annehmen will und Möglichkeiten der Unterstützung suchen wird. Im Sommer 2020 hat er uns eine konkrete Möglichkeit aufgezeigt. Die Hansestadt und der PSV haben dann gemeinsam einen Förderantrag auf den Weg gebracht. Für diese sachliche Arbeit ohne Gewese und Rummel kann ich mich nur bedanken.“

Die Laufbahn weist stellenweise Risse auf. Um der Verletzungsgefahr vorzubeugen, soll die Stadionrunde erneuert werden. Quelle: privat

Der konkrete Zuwendungsbescheid für das Geld wird in den nächsten Wochen erwartet. Noch in diesem Jahr will der PSV den Bauantrag einreichen. Kraft: „Wir wollen im nächsten Jahr mit den Arbeiten beginnen.“

Geld für zwei weitere Sporthallen

Frank Junge ist überzeugt, dass das Geld gut angelegt sein wird: „Ich freue mich riesig darüber, dass das nach den Geldern für die Sanierung der Mehrzweckhalle und den Mitteln für den Ersatzneubau der Brecht-Sporthalle auch dieses Mal wieder geklappt hat. Der Sportplatz muss wirklich dringend instand gesetzt werden. Darüber hinaus ist das vorhandene Sportlerheim sanierungsbedürftig und entspricht schon lange nicht mehr den aktuellen Anforderungen.“

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) ist ebenfalls sehr erfreut über die Bundesförderung: „Das Vorhaben kann auch deswegen Wirklichkeit werden, weil Bürgerschaft, Verwaltung und insbesondere auch der PSV gut zusammengewirkt haben.“

PSV übernahm 2006 das Stadion

Der PSV hatte das Stadion 2006 von der Stadt in Erbbaupacht übernommen und die Anlagen 2007/08 saniert. Nun muss die Laufbahn erneuert werden. „Aufgrund der sehr starken Abnutzung ist sie nach 12-jähriger Dauernutzung nicht mehr wettkampftauglich“, so die Stadt. Der Verschleiß von Laufbahn und Spielfeld geht auch auf die steigende Zahl der Mitglieder zurück. Damit einher geht, dass die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen.

Als Ergänzung des vorhandenen Sportlerheims soll ein eingeschossiges Sanitär- und Umkleidegebäude neben dem Parkplatz errichtet werden. Sechs Umkleideräume mit dazugehörigen Dusch-, Wasch- und Toilettenräumen sind vorgesehen.

Bei der Laufbahn ist vorgesehen, dass die gerissenen Bereiche abgetragen und die vorhandenen Wurzeln unterhalb der Tragschicht beseitigt werden. Nach dem Erneuern wird der Kunststoffbelag aufgebracht.

Von Heiko Hoffmann