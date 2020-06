Wismarer Paketirrsinn: Abholen geht fast nur mit dem Auto

Altstadtbewohner müssen mit Pech ihre DHL-Pakete am Friedenshof abholen, statt wie früher in der Hauptpost. Warum, verrät das Unternehmen nicht wirklich. Aber es gibt Hilfemöglichkeiten.

Lina Köhn ärgert sich wie viele andere Altstadtbewohner, dass sie ihre Pakete am Friedenshof und nicht mehr in der Postfiliale am Markt abholen muss. Quelle: Nicole Hollatz