Wismar

Die Muskeln fangen zu zittern an, der Körper wird immer steifer, die Bewegungen verlangsamen sich, der Gang wirkt gekrümmt. Wenn die Symptome sich häufen, bekommt das, was mit dem Körper geschieht, einen Namen: Morbus Parkinson. Welchen Verlauf die Krankheit nehmen kann, beobachtet Uta Schmidt, Leiterin der Parkinson-Selbsthilfegruppe in Wismar, seit vielen Jahren – sie selbst hat ihren Mann lange Zeit gepflegt.

Knapp 400 000 Menschen in Deutschland sind an der Nervenkrankheit Morbus Parkinson erkrankt. In Mecklenburg-Vorpommern sind es schätzungsweise 4000 Patienten. Rund 50 von ihnen sind Mitglieder der Wismarer Selbsthilfegruppe. Die 78-jährige Leiterin betreut diese seit mehr als 15 Jahren: „Mein Mann und ich waren bereits Mitglieder, als die Stelle der Leitung frei geworden ist“, erzählt sie. Mit der Gruppe wolle sie vor allem eines bewirken: an Morbus Parkinson erkrankte Menschen und deren Angehörige zusammenbringen.

Symptome schreiten langsam voran

Was ein Leben mit dieser Krankheit bedeutet, weiß die Leiterin aus eigener Erfahrung. Vor 26 Jahren wurde bei ihrem Mann Parkinson diagnostiziert. Uta Schmidt hat sich um ihn gekümmert, bis er im vergangenen Jahr verstarb. „Es gibt aktuell noch keine Therapie, die die Erkrankung an sich behandelt, also das Ausbrechen verhindert oder auch den Verlauf verlangsamt“, erklärt Professor Alexander Storch. Der Direktor der Neurologie an der Universitätsmedizin Rostock weiß jedoch, wie er die Symptome seiner Patienten gezielt behandeln kann.

Nicht nur der Patient, sondern auch die Angehörigen müssen die Therapie mit eingebunden werden: „Das ist zentral wichtig, denn der Parkinson-Patient hat durch seine motorische Störung kaum Mimik oder Gestik. Als Angehöriger hat man deswegen das Gefühl, dass einem ein emotionsloser, motivationsloser Mensch gegenüber sitzt. Das muss aber nicht stimmen und das muss der Angehörige wissen und verstehen“, ergänzt der Arzt.

Auch Uta Schmidt weiß aus Erfahrung, dass die motorischen Symptome wie das Zittern oder Steifigkeit effektiv behandelt werden können: „Auf diese Weise können Patienten noch Jahre, teils auch Jahrzehnte ein weitgehend normales Leben führen. Trotzdem ist es schwer, die Krankheit allein zu bewältigen“, betont die Wismarerin. Wichtig sei da die Unterstützung für die Betroffenen und ihre Angehörigen durch die Selbsthilfegruppe.

Ein Tag mit Morbus Parkinson

Bei den Treffen, die abseits der Corona-Pandemie monatlich stattfinden, steht vor allem die Krankheit im Mittelpunkt, wie Uta Schmidt erklärt: „Ziel unserer Arbeit ist es, dass die Erkrankten, aber auch ihre Partner lernen, mit der Diagnose umzugehen, sie anzunehmen und mit ihr täglich zu leben.“ Wie sich die Erkrankung auf den Körper auswirkt, schildert ein Mitglied der Selbsthilfegruppe: „Morgens ist der Körper steif. Vieles geht nicht mehr so einfach wie früher. Ich kämpfe mit dem Gleichgewicht und brauche eine Gehhilfe, mir fallen Sachen herunter, das Umblättern der Zeitung fällt mir schwer.“

Die Symptome haben noch weitere Auswirkungen auf den Alltag: „Die Feinmotorik lässt zusehends nach: Schlüssel ins Schloss stecken, Geld aus dem Portemonnaie holen, das Hemd zuknöpfen, die Schuhe zubinden – es erfordert meine volle Konzentration. Manchmal geht es, manchmal nicht. Hinzukommt, dass ich sprachlich schwer zu verstehen bin. Ich muss mich darauf konzentrieren langsam, deutlich und laut zu sprechen. Aber trotz Parkinson hat das Leben tolle, guten und freudige Seiten behalten.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Lebensqualität durch Gemeinschaft

Gerade einen Tag wie den Welt-Parkinson-Tag am 11. April nehmen Betroffene zum Anlass, um auf die Nervenkrankheit aufmerksam zu machen. Dabei gehe es vor allem darum, das Verständnis für Erkrankte und ihre Angehörigen zu fördern. Der Neurologe Alexander Storch weiß um die Bedeutung dessen: „Gerade jüngere Menschen verurteilen Menschen mit dieser Erkrankung. Da werden die Patienten schnell als Alkoholiker oder als dement abgestempelt, weil das manchmal so aussieht.“ Es sei umso wichtiger zu begreifen, dass der äußere Ausdruck, nicht dem inneren Gefühl des Patienten widerspiegelt.

Zu den Aktivitäten der Parkinsongruppe in Wismar gehören unter anderem regelmäßige Gesprächskreise und Rehasport sowie Informationsnachmittage und gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Ausflüge und Fahrten zu Parkinsontagen. „Wer sich seiner Krankheit stellt, kommt in der Regel besser damit klar. Die richtige medikamentöse Einstellung, viel Bewegung sowie frühzeitige Physio- und Ergotherapie oder auch Logopädie helfen dem Kranken dabei, seine Lebensqualität so gut wie möglich zu erhalten“, sagt Uta Schmidt. „Damit muss möglichst früh begonnen werden, um die motorischen Funktionen stabil zu halten“, so Storch.

Außerdem brauche es eine spezielle Therapie der Krankengymnastik: und zwar eine Aktive, die den Patienten auffordert beispielsweise große Bewegungen zu machen. „Über die Jahre gewöhnt das Gehirn des Patienten sich daran, dass kleine Bewegungen normal sind. Mit der Therapie versucht man dem Gehirn neu zu lehren, was eine normale Bewegung ist“, erklärt der Arzt.

Keine Treffen während Pandemie

Ihre Arbeit gestaltet sich während der Corona-Pandemie schwieriger. Die Treffen können seit März vergangenen Jahres nicht wie gewohnt stattfinden. Uta Schmidt versucht weiterhin, den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten: „Ich habe Telefongespräche geführt und Informationen in E-Mails oder über das Handy vermittelt“, sagt sie.

Auf diese Weise habe sie die Teilnehmer auch zu Onlineseminaren einladen können, die von der Neurologischen Klinik Bad Segeberg organisiert wurden. Seit Januar diesen Jahres kann die Wismarer Gruppe einen Versammlungsraum im Mehrgenerationshaus des Deutschen Roten Kreuz mieten, wo die monatlichen Gruppentreffen so bald wie möglich wieder stattfinden sollen.

Von Lena-Marie Walter