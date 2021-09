Wismarer Passagiere zum Bahnstreik: Die Länge ist unangemessen

Wismar

„Fällt aus“ – das Wort ist zurzeit auf dem Wismarer Bahnhof immer zu lesen. Auf den digitalen Tafeln, die sonst anzeigen, wann der nächste Zug abfährt. Doch im Moment ist auf den Gleisen nicht so viel los: Einige Bahnen fahren zwar, aber nicht alle. Denn es wird gestreikt. Die Lokführer fordern mehr Geld und eine Corona-Prämie. Um das zu bekommen, will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fünf Tage lang den Schienenverkehr lahmlegen. Was sagen die Passagiere in Wismar dazu?

René Bullinger findet, die Lokführer kriegen genug Geld. Quelle: Annalena Wallenta

René Bullinger ist auf die Bahn angewiesen und muss nun auf andere Alternativen, wie Bus oder Auto umsteigen oder einen anderen Zug nehmen. Und das hat für ihn Folgen: Oftmals komme er entweder viel zu früh oder zu spät am Ziel an. Auch Andreas Schröder nutzt fast täglich die Bahn zwischen Ludwigslust und Schwerin, um zur Arbeit zu kommen. Nun muss er auf sein Auto ausweichen. „Das nutze ich aber nur ungern“, sagt er. Zum einen wegen der Benzinpreise, die zurzeit sehr hoch seien. Zum anderen nutze er die Bahn hauptsächlich wegen des Klimaschutzes.

Nicht schon wieder

„Wir reden von Klimaschutz und jetzt geht das alles wieder nach hinten los, wegen einer Corona-Prämie“, ärgert sich Steffen Bent über den Streik. „Die haben genug Zaster“, findet René Bullinger. Doch nicht alle Passagiere sind dieser Meinung. „Ich kann verstehen, dass sie mehr Geld wollen, das steht ihnen auch zu“, meint Steffen Bent. Doch streiken sollten sie dafür nicht schon wieder. Die letzte Arbeitsniederlegung sei immerhin noch nicht so lange her.

Die Deutsche Bahn hat nun ein neues Angebot im Tarifkonflikt vorgelegt. Es sieht eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und eine Laufzeit des Vertrags von 36 Monaten vor. Schon vor der vorigen Streikrunde in der vergangenen Woche hatte die bundeseigene Bahn eine Corona-Prämie in Aussicht gestellt und damit gehofft, den damaligen Arbeitskampf noch abwenden zu können. GDL-Chef Claus Weselsky lehnte aber ab, weil die Bahn keine konkrete Zahl vorgelegt hatte. Die nun angebotenen 600 Euro Prämie entsprechen der Forderung der Gewerkschaft.

Urlaub früher beendet

Betroffen von dem Streik sind auch viele Urlauber. Viele von ihnen müssen nun auf die Verbindungen der privaten Eisenbahngesellschaft ODEG ausweichen oder ihren Aufenthalt früher beenden. Auch Antonia Marx muss früher ihre Koffer packen als geplant. „Gerade in der Urlaubszeit, wenn man sich erholen möchte, ist das nervig“, beklagt sie. Die Berlinerin Sabine Grabowski bemängelt den ungünstig gelegten Zeitpunkt des Streiks. Die Menschen hätten in der Corona-Zeit nicht viel machen können. Jetzt, wo es endlich wieder möglich sei, werde gestreikt und dann auch noch für mehrere Tage. „Die Länge des Streiks finde ich einfach unpassend“, sagt Sabine Grabowski. Ihr Bruder hätte wegen des GDL-Streiks sogar seinen ganzen Urlaub umplanen müssen. Sie selbst sei für ihren Urlaub an der Ostsee auf die ODEG ausgewichen.

Andreas Völlinger ist geschäftlich in Wismar und oft mit der Bahn unterwegs, weiß wegen des Lokführerstreiks jedoch noch nicht, wie und ob er am Freitag mit der Bahn nach Hamburg kommt. „Es geht denen nicht ums Geld, weil Weselsky alle Angebote ablehnt, es geht nur um das Machtgehabe von Weselsky“, sagt Andreas Völlinger.

Für Fahrgäste wie Nadine Kurzawa, die die Bahn nur gelegentlich nutzen, hat der Lokführerstreik wenig Auswirkungen. Auch heute hat sie Glück, ihr Zug fährt.

Von Annalena Wallenta