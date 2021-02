Wismar

Mit 67 hat Frieder Weinhold seinen Lkw-Führerschein erneuert. „Unsere Hilfsgüter müssen ja ankommen“, sagt der Pastor im Ruhestand. Ende Februar geht es wieder nach Albanien. 2300 Kilometer liegen dann vor ihm. Vier bis fünf Tage benötigt er für die Strecke von Deutschland über Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro bis nach Albanien. Die Grenzübergänge bestimmen nicht unwesentlich das Tempo.

Angst ist kein guter Begleiter

„Ich kenne die Strecke inzwischen ziemlich gut“, sagt der Chef des Christlichen Hilfsvereins. Am liebsten fahre er allein. Dann könne er auch mal im Laster schlafen. Sorgen? „Was macht es für einen Sinn, wenn man mit Angst unterwegs ist?“ Seine Größe von über zwei Metern sei vielleicht ein kleiner natürlicher Schutz.

Die Hilfsgüter werden von Deutschland nach Albanien gefahren. Rechts der Laster, den Frieder Weinhold fährt. Quelle: privat

Führerschein bei der GST

Ausgerechnet bei der GST (Gesellschaft für Sport und Technik) in Zwickau hatte der spätere Theologe mit 19 seinen Führerschein als Militärkraftfahrer gemacht. Der Armeedienst blieb ihm erspart, den Führerschein konnte er gebrauchen. „Ich saß immer gern auf dem Bock, aber alles geht nicht, das Organisieren kostet viel Zeit.“ Doch mit Corona und den Einschränkungen müsse improvisiert werden.

Hilfe in Bergdörfern

Weinhold, von 1985 bis 2009 evangelisch-methodistischer Pastor in Wismar, sagt: „Wir sind eine kleine Hilfsorganisation. Ich denke, dass wir auch in Notsituationen aktiv sein müssen. Hier hat Corona das Lebens schon stark verändert, aber Länder wie Albanien stellt es vor noch viel größere Probleme.“

Blick auf einen Hof in der Mokra-Bergregion bei Pogradec. Quelle: privat

Viele Familien seien auf Arbeit außerhalb des Landes angewiesen. Grenzschließungen nach Griechenland hätten das Leben in den Dörfern um die Bergregion um Pogradec, Wismars Partnerstadt seit 2019, erheblich erschwert, weil viele Männer jenseits der Grenze das Geld für ihre Familien verdienen.

Zuverlässiger Partner

Mit dem ersten Lockdown im März 2020 und den gesperrten Grenzen hatte der Hilfsverein zu Geldspenden aufgerufen. „Damit waren wir von Anfang an aktiv. Später sind wir auch wieder Touren gefahren. Viele Organisationen haben das nicht gemacht. Dabei ist es wichtig, dass wir präsent und ein zuverlässiger Partner sind. Die Albaner schätzen es, wenn man mit ihnen am Tisch sitzt, statt sich nur über Videokonferenzen zu unterhalten“, weiß Weinhold.

In Krisenzeiten vor Ort

Er kennt die Mentalität. Im Februar 1992 war der Wismarer zum ersten Mal mit einem Laster in dem südosteuropäischen Land. Die ersten Jahre beschreibt er als abenteuerlich. 1997 tobte der Bürgerkrieg in Albanien. Viele haben sich in der Zeit nicht hingetraut. Die Albanienhilfe aus Wismar war da. „Das hat uns viel Anerkennung eingebracht und die Freundschaft gestärkt“, sagt Weinhold, dem 2013 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Pogradec verliehen wurde. Die Stadt am wunderschönen Ohrid-See und am Rande der Mokra-Bergregion ist der Mittelpunkt des Wirkens des Christlichen Hilfsvereins.

Frieder Weinhold beim Verteilen von Päckchen für Roma-Kinder. Quelle: privat

Hilfsgüter und Spendengelder

Auch jetzt sei die Situation außergewöhnlich. Seit März letzten Jahres wurden 1500 Familienpakete, 3800 Weihnachtspäckchen, Öfen, Schul- und Büromöbel, Monitore oder auch Krankenhausbetten runtergefahren. Rund 13 000 Euro Spendengeld kamen zusammen. Mal waren es 20 Euro, mal haben Firmen 1000 Euro gegeben. Zusammen mit der Stadtverwaltung von Pogradec wurden Familien ausgesucht, die Hilfe benötigen. „Hilfe muss neutral sein, gerade weil wir einen christlichen Hintergrund haben“, nennt er eine Prämisse.

Nach dem medizinischen Check und Theorievideos zum Lkw-Fahren war Weinhold im September letzten Jahres erstmals wieder am Steuer eines 15 Tonners unterwegs. „Mit der zweiten Fahrt macht es wieder Spaß“, lacht Weinhold, der vorzugsweise einen Mercedes Atego steuert.

Eine Schule in der Bergregion bei Pogradec. Mit dem geländegängigen Lkw werden Päckchen und Familienpakete transportiert. Quelle: privat

Der Familienmensch, CDU-Politiker und Eisenbahnfreund ist ein Teamplayer, ein Netzwerker. Der Christliche Hilfsverein ist keine Ein-Mann-Show. Auf vielen Schultern ist die Arbeit verteilt. Dennoch: Weinhold ist der Frontmann. In der Corona-Zeit wurden mit Partnern wichtige Weichen für ein Schulinternat in Bishnica gestellt, damit Kindern aus entlegenen Dörfern der Weg zu Bildung leichter geebnet werden kann. Im Februar 2022 soll es eine kleine Feier in Pogradec anlässlich der 30-jährigen Partnerschaft geben. Der deutsche Botschafter ist schon eingeladen.

Von Heiko Hoffmann