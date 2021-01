Wismar

Der Corona-Ausbruch im städtischen Pflegeheim Lübsche Burg ist noch nicht eingedämmt. Seit vergangener Woche sind weitere positive Fälle hinzugekommen. Zudem wurden inzwischen mehrere Todesfälle bestätigt. Wie viele Bewohner und Mitarbeiter von einer Infektion insgesamt betroffen sind – dazu schweigt die Stadt inzwischen.

Laut Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg sind jedoch mindestens 27 Personen, die in der Einrichtung leben oder arbeiten positiv getestet worden. Das geht aus einer Allgemeinverfügung hervor, die der Landkreis am Freitagmittag veröffentlicht hat und nach der nun alle Bewohner des Heimes in Quarantäne sind.

Anzeige

Lesen Sie auch: Von Skepsis bis Hoffnung: Das sagen die Menschen in MV zur Corona-Impfung

Laut Verfügung sind seit dem 8. Januar, als ein erstes positives Testergebnis vorlag, Mitarbeiter und Bewohner umfangreich getestet worden. Mindestens zwölf Mitarbeiter sind unter den positiv Getestesten. Das Gesundheitsamt des Kreises hatte in der vergangenen Woche eine erste Allegmeinverfügung erlassen und zunächst nur einen Wohnbereich des Heimes unter Quarantäne gestellt.

Schwere Verläufe und Todesfälle

„Das Geschehen konnte durch die bisherigen Maßnahmen leider nicht ganz eingedämmt werden. Inzwischen liegen die positiven Testergebnisse für weitere Beschäftigte der Einrichtung aber auch für Bewohnerinnen und Bewohner vor“, heißt es in der aktuellen Allgemeinverfügung. Und weiter: „Darüber hinaus gab es schwere Verläufe und Todesfälle. Dies erfordert eine Verlängerung und Erweiterung der bereits verfügten Maßnahmen“, heißt es in dem Dokument.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits in der vergangenen Woche meldete das Gesundheitsamt 15 positive Fälle in der städtischen Pflegeeinrichtung. Das hatte die Stadtverwaltung der OZ ebenfalls bestätigt. Nach erneuter Anfrage der OZ will sich die Stadt nun aber nicht mehr zum Ausbruchsgeschehen äußern. Unter anderem bleibt teilweise unklar, wie viele Mitarbeiter in den drei städtischen Pflegeheimen überhaupt regelmäßig auf das Virus getestet werden und wie viele davon schon positiv getestet wurden.

Pflegekräfte werden jetzt täglich getestet

Zwar bestätigt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar: „Die Teststrategie läuft nach den Vorgaben des Landes ab. Jede Besucherin und jeder Besucher von außen wird getestet und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zweimal in der Woche getestet.“ Eine Ausnahme sei aktuell das Pflegeheim Lübsche Burg. „Seit eineinhalb Wochen werden zusätzlich alle Pflegekräfte vor dem Dienstbeginn getestet“, sagt Trunk. Die Testungen erfolgen dort laut Stadt durch sogenannte PoC-Tests, also Antigen-Schnelltests. Bei einem positivem PoC-Test erfolgt ein PCR-Test, der in einem Labor ausgewertet wird.

„Die Teststrategie läuft nach den Vorgaben des Landes ab. Jede Besucherin und jeder Besucher von außen wird getestet und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zweimal in der Woche getestet.“ Marco Trunk, Sprecher Hansestadt Wismar Quelle: Haike Werfel

Eine Antwort auf die Frage nach Anzahl der Tests und positiven Testergebnissen von Mitarbeitern gibt es aber nicht. „Bei Gesundheitsdaten handelt es sich um sehr persönliche und schützenswerte Daten, daher wird die Frage nicht beantwortet“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Von Michaela Krohn