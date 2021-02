Wismar

Jeder dritte Arbeitsplatz fällt bei den MV Werften weg – insgesamt sind es bis zu 1200 Stellen. Diese Zahl geistert bereits seit November durch die Standorte Wismar, Rostock und Stralsund, am Dienstagabend hat sie Geschäftsführer Peter Fetten bestätigt.

Die Anpassung der Personalstärke an die Auftragslage sei Voraussetzung für die Gewährung von Kreditmitteln des Bundes, lautet die Begründung. In der Bürgerschaft wird die aktuelle Entwicklung aufmerksam verfolgt. Sie hat in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Entwicklung der Werft voranzutreiben.

Wismar hat oberste Priorität

Für CDU-Fraktionschef Tom Brüggert, hat der Standort Wismar oberste Priorität, ebenso wie der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze aus der Region. „Die Werft-Mitarbeiter machen einen guten Job und sind nicht für die Situation verantwortlich“, betont er. Des Weiteren sei es unerlässlich, dass die Weichen für eine nachhaltige, positive und finanziell solide Zukunft zeitnah gestellt werden. „Dafür müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Besserwisserei hilft nicht

Für René Domke (FDP) ist die Nachricht über den geplanten Abbau von Industriearbeitsplätzen in dieser Größenordnung ernüchternd. „Vor dem Hintergrund der hohen Unterstützung durch Stundungen, Erlasse, Bürgschaften und direkte Zuwendungen hatte man sicher anderes erhofft“, sagt er. Nun helfe aber keine Besserwisserei, „denn es geht um Schicksale“.

Es sollte ausgelotet werden, welche Chancen der Standort realistisch hat, ob die derzeitigen Eigentümer oder ein anderer Investor eine tragfähige und hoffentlich dauerhafte Perspektive sieht. „Die Politik ist nicht entlassen aus einem notwendigen Denkprozess über einen Strukturwandel und viele der Millionen Steuergelder hätten längst in diesen fließen müssen. Das jedenfalls ist die Politik, die zu lange auf Durchhalteparolen setzte, den Beschäftigten und den Zulieferbetrieben schuldig“, betont René Domke.

Arbeitsmarkt extrem schwierig

Horst Krumpen (Die Linke) findet es sehr bedauerlich, dass in dieser Situation so viele Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Der Arbeitsmarkt sei durch die Corona-Pandemie extrem schwierig, „Wir wünschen uns, dass Werft eine Zukunft hat – mit Kreuzfahrtschiffen oder etwas anderem.“

