Wismarer Polizei hat in Silvesternacht viel zu tun

Wismar

Auch wenn an diesem Silvester coronabedingt nicht so viele Feuerwerkskörper gezündet worden sind, wie es sonst zum Jahreswechsel üblich ist, für die Wismarer Polizei war es keine ruhige Nacht. Sie hatte relativ viele Einsätze, wie ein Sprecher auf OZ-Anfrage mitteilte. Besonders häufig wurden Körperverletzungen angezeigt. Achtmal waren die Beamten mit solchen Delikten in Wismar, Dorf Mecklenburg und Bad Kleinen befasst. In einem Fall soll es wegen Lärmbelästigung zu einem Handgemenge gekommen sein. Der Angreifer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zweimal kam es zum Widerstand gegen Polizeimaßnahmen. Ein 26-Jähriger, der wegen Böllerei in Wendorf kontrolliert werden sollte, habe die Beamten beleidigt und sich ihrer Aufforderung widersetzt. Der Mann war alkoholisiert, mehr als 1,2 Promille ergab der Test.

Weniger als sonst in Silvesternächten kam es zu Einsätzen wegen unzulässigen Lärms durch Musik oder Partys.

Auch gebrannt hat es nach Angaben der Polizei nicht. Papiercontainer seien diesmal verschont geblieben. Lediglich eine Silvesterverpackung habe geschmort.

Von Haike Werfel