Wismarer Polizist soll Frau angezündet haben – Prozess beginnt

Wismar/Neubrandenburg

Wegen versuchten Mordes, schwerer und gefährlicher Körperverletzung muss sich ein Polizeibeamter aus Wismar vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll ein Vaterschaftsstreit eskaliert sein, an dessen Ende zwei Frauen in einer brennenden Wohnung hilflos zurückgelassen wurden.

Anwohner retten die Opfer

Dem 56-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, sich am 11. Oktober vergangenen Jahres zur Wohnung von Stefanie E. gegangen zu sein, weil die behauptet, er sei der Vater ihrer Tochter. Es sei zu einem heftigen Streit gekommen. Anschließend habe der Polizist die Frau und ihre Mutter, die sich ebenfalls in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in Neubrandenburg befand, mehrfach geschlagen und auf den Boden geschleudert. Die Mutter blieb bewusstlos liegen. Stefanie E. sei weiter geschlagen und gewürgt worden, bis auch sie das Bewusstsein verloren habe. Anschließend hätte er Stefanie E. mit Brennspiritus übergossen, in der Absicht, die 33-Jährige qualvoll zu töten und seine Vaterschaft zu Ronja E. verschleiern zu können. Das Kind und die beiden Frauen habe er in der brennenden Wohnung hilflos zurückgelassen. Sie hätten nur durch die Hilfe von Anwohnern gerettet werden können. Stefanie E. habe unter anderem lebensgefährliche Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten.

Der Prozess gegen den Wismarer Polizeibeamten beginnt am 15. März um 10 Uhr am Landgericht Neubrandenburg. Der Angeklagte befindet sich seit dem 12. Oktober in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.

