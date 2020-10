Wismar

Montagabend um 19 Uhr: Das große Tor zum Chorraum der Neuen Kirche in der Wismarer Altstadt steht wegen der Aerosole beim gemeinsamen Musizieren offen. Touristen und Anwohner freuen sich über die Klänge aus der Kirche.

Sie staunen: Neben bekannten Kirchenliedern oder Gospelmelodien erklingt beispielsweise auch mal ein mitreißender Swing oder das bekannte Lied von „ Pippi Langstrumpf“. Derzeit mit besonders viel Abstand proben die Mitglieder des Wismarer Posaunenchores jeden Montagabend in der Neuen Kirche.

Jünglingsvereine

1890 wurde der Wismarer Posaunenchor aus zwei „Jünglingsvereinen“ gegründet, trotz schwieriger Zeiten im Zweiten Weltkrieg mit versuchter Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten und Repressalien zu DDR-Zeiten überlebte der Posaunenchor. Er ist damit einer der ältesten Posaunenchöre des Landes.

Der Posaunenchor Plau ist gleich alt, der von Serrahn (Region Güstrow) gilt mit seinen 156 Jahren als ältester Posaunenchor Mecklenburg-Vorpommerns. „Ein Posaunenchor arbeitet übergemeindlich“, erklärt Posaunenchormitglied Mathias Jansa, der unter anderem Trompete spielt. „Wir gehören zu keiner Gemeinde“, erzählt er weiter.

Mitglieder seit Jahrzehnten aktiv

Aber jede Gemeinde kann kirchliche Veranstaltungen vom Posaunenchor begleiten lassen. Und die Musikerinnen und Musiker spielen regelmäßig bei Veranstaltungen, beispielsweise bei der Seemannsweihnacht im Wismarer Hafen. Viele sind zum Teil schon über Jahre und Jahrzehnte dabei.

So wie Dietmar Lutz. Der 79-Jährige spielt Posaune und Bass und seit 1956 (!) fast ohne Unterbrechung beim Wismarer Posaunenchor. „Musik spielte bei uns in der Familie eine große Rolle“, begründet er. Als Rentner hat der frühere Maschinenbauingenieur mehr Zeit für die Musik .

Junge Mitglieder gern gesehen

Johanna Eiffert (33) gehört mit ihrem Baritonhorn zu den neueren Mitgliedern und ist seit zwei Jahren dabei. Vorher hat sie im Blasorchester gespielt und nach dem Umzug nach Wismar einen neuen Ort fürs Hobby gesucht.

Den hat sie voller Begeisterung in der Gruppe gefunden, auch wenn der Anfang nicht einfach war. „Ich musste alles umlernen, aber das habe ich geschafft“, erzählt sie stolz und dankbar. „Wir spielen in C-Notation, eine Blaskapelle in B-Notation“, begründet Mathias Jansa. Mitbläser, egal wie alt und erfahren, sind gerne gesehen.

Musik über die Gemeindegrenzen hinweg

Musiziert wird über die Gemeindegrenzen hinweg. Die Mitglieder des Wismarer Posaunenchores kommen aus Wismar und den umliegenden Gemeinden. Solche Unterstützung zwischen den verschiedenen Posaunenchören sind üblich, Pastor Andreas Kunert aus Warin bläst beispielsweise auch in Wismar mit, Dietmar Lutz beim Posaunenchor Proseken-Hohenkirchen.

„Dauergäste“ kommen aus Grevesmühlen oder Bobitz. „Damit Posauenchorarbeit am Leben bleibt, brauchen alle die Hilfe aus den umliegenden Gemeinden“, begründet Mathias Jansa. Sonst würde manch ein Chor mangels Musiker verstummen.

Kirchenmusikalische Leitung fehlt

Arne Bäcker leitet seit drei Jahren den Wismarer Posaunenchor. Kein Unbekannter in Wismar und ein erfahrender Orchesterleiter, er leitet auch die „Wendorfer Blasmusik“. „Die kirchenmusikalische Leitung fehlt uns sehr“, antwortet Mathias Jansa auf die Frage, was er seinem Posaunenchor zum 130. Geburtstag wünscht.

Sonst leitet der Kantor einer Stadt oder Gemeinde meist auch die Posaunenchöre, hilft bei der Nachwuchsarbeit und kirchenmusikalischen Fragen. Den Bläsern im Wismarer Posaunenchor fehle dies, hier ist das historisch anders gewachsen. Die aktuelle Ausstellung im Stadtarchiv erklärt, wieso.

Stadtmusikdirektor

„Musik spielte in Wismar eine große Rolle, nicht nur in den Kirchen, sondern auch bei den zahlreichen offiziellen und privaten Feiern in der Stadt. Daher leistete sich die Stadt seit der Schwedenzeit neben den Organisten an den Kirchen auch einen Musikdirektor, der dafür Sorge zu tragen hatte, dass die angestellten Musikanten über ein ansprechendes Repertoire an kirchlichen und weltlichen Liedern verfügten.“

So erklärt die Ausstellung im Archiv zum Gotischen Viertel das „Stadtmusikdirektorhaus“ weiter: „Seit 1683 war das Amt geteilt, der Kantor stand dem Chor vor, der Musikdirektor war für alle anderen Instrumente außer den Kirchenorgeln bei geistlichen und weltlichen Anlässen zuständig. So blieb die Aufgabenverteilung, bis das Amt am 2. Juni 1948 letztmalig mit Eberhard Beck besetzt wurde.“

Musikalische Andacht

Zum Jubiläumsjahr lädt der Posaunenchor am 24. Oktober um 19 Uhr zur musikalischen Andacht in die Heilig-Geist-Kirche Wismar – mit Landesposaunenwart Martin Huss.

Von Nicole Hollatz