Am Sonnabend, dem 25. Juli, startet die Wismarer Gruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) um 9 Uhr am Rathaus zu einer Tour um den ganzen Schweriner See. Während der Fahrt bieten sich schöne Blicke über das Wasser und die naturbelassenen Uferbereiche.

Benötigt werden ein verkehrssicheres Fahrrad, dem Wetter angepasste Kleidung und vor allem etwas Kondition, denn insgesamt rund 100 Kilometer werden zurückgelegt. Nichtmitglieder bezahlen 2 Euro. Die Tour wird von Gudrun Kolb geleitet.

Kleinere Tour für Familien

Für alle Radfreunde, denen diese Strecke zu lang ist, bietet der ADFC die zweite Familien- und Seniorentour in diesem Jahr an. Start ist am Sonnabend um 10 Uhr ebenfalls an der Ostseite des Rathauses. „Wir radeln über Dorf Mecklenburg und Hohen Viecheln auch an den Schweriner See.

Direkt am Ufer geht es bis zur Badestelle in Bad Kleinen. Dort kann die Gaststätte besucht werden oder das mitgebrachte Picknick eingenommen werden. Wer möchte, kann natürlich auch ein Bad im See nehmen“, heißt es in der Mitteilung.

Kleidung dem Wetter anpassen

Wichtig ist dem Wetter angepasste Kleidung. Außerdem sollten die Teilnehmer reichlich Getränke dabei haben. Kinder bis 14 Jahren sollten von einem Erwachsenen begleitet werden. Es wird in kindgerechtem Tempo geradelt, „sodass wir knapp zwei Stunden für jede Richtung einplanen“, so Tourenleiterin Marie Anne Schlaberg. Der Rundkurs ist etwa 45 Kilometer lang. Wenn Interesse besteht, „besuchen wir auch die am Wege liegenden Sehenswürdigkeiten“.

