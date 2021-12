Wismar

299 Euro hat Elvira Lutz jeden Monat übrig, wenn sie Miete, Strom und andere Fixkosten abzieht. 299 Euro bleiben der Rentnerin, um etwas zu essen zu kaufen oder mal zum Frisör zu gehen.

„Ich muss mir genau überlegen, wofür ich Geld ausgebe“, betont die 69-Jährige. Im Kino ist sie seit Jahren nicht mehr gewesen, auch nicht in der Gaststätte. Das Wonnemar hat sie bislang nur von draußen gesehen. Im Supermarkt schaut Elvira Lutz nur nach Waren mit reduzierten Preisen. Denn die meisten Lebensmittel holt sich die Wismarerin bei der Tafel. „Sonst würde ich nicht zurechtkommen“, sagt sie.

Jeden zweiten Montag gibt es eine Kiste

Jeden zweiten Montag bekommt Elvira Lutz eine Kiste mit Obst, Eier, Gemüse, Wurst und Brot. Vier Euro muss sie dafür bezahlen – und gerade jetzt oftmals lange in der Kälte stehen. Denn schon einige Stunden vor der Öffnung der Ausgabestelle am Holzdamm 4 stehen die ersten Tafel-Kunden an.

Tausende Menschen, vor allem Familien und Rentner, sind aktuell auf die Unterstützung des ehrenamtlichen Teams angewiesen. Die Ersten in der Reihe hoffen noch auf zusätzliche Produkte aus den Regalen, die nicht in die Kisten gepackt werden, weil das Haltbarkeitsdatum ein oder zwei Tage abgelaufen ist.

Elvira Lutz hat Industrieschneiderin gelernt, als Reinigungskraft gearbeitet, ältere Menschen betreut und zwei Mädchen großgezogen. Mit der Liebe habe sie kein Glück gehabt, erzählt sie. Von ihrem ersten Mann, einen Alkoholiker, sei sie geschieden, ein anderer Lebensgefährte habe auf ihre Kosten Schulden gemacht. Deshalb sei sie in die Privatinsolvenz gegangen und achte seit Abschluss des Verfahrens immer darauf, dass ihr Konto niemals mehr im Minus ist.

„Auch wenn es nur fünf Euro sind, aber die bleiben drauf“, betont Elvira Lutz. Zu ihren Töchtern habe sie ein gutes Verhältnis, doch um Hilfe möchte sie sie nicht bitten. „Jeder ist für sein Leben alleine verantwortlich.“

Große Freude bei Schokolade und Kaffee

Mit einem Trolli und zwei Tüten fährt die Rentnerin vom Friedenshof mit dem Bus zur Tafel in der Nähe des Westhafens. Wegen ihrer Schwerbehinderung ist das Ticket günstiger. Wenn sie die Kiste bekommen hat, geht sie nach draußen, um die Lebensmittel umzupacken. Sie weiß, dass die Tafel nur das weitergeben kann, was die von den Supermärkten bekommt. Das sei vor allem viel Obst und Gemüse. Umso größer ist die Freude, wenn auch mal Schokolade oder Kaffee dabei ist.

Geboren ist Elvira Lutz in Boltenhagen, aufgewachsen in Kalkhorst. 1973 ist sie durch die Heirat nach Wismar gekommen. In ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung fühlt sie sich wohl. Auch wenn sie mit ihren Lebensmitteltaschen einige Treppen gehen muss, möchte sie so lange wie möglich dort wohnen bleiben. Das einzige, was sie sich gönnt, ist frische Milch.

Gesellschaft beim Mittagstisch in der Kirche

An ihren ersten Besuch bei der Tafel kann sich Elvira Lutz noch gut erinnern. „Ich kam mir so klein und runtergekommen vor“, erzählt sie. Ab und zu komme die Scham wieder hoch und das Gefühl, der Abschaum der Gesellschaft zu sein. Doch die Wismarerin weiß, sie ist nicht allein. Und es macht sie glücklich, mal ein Stück Torte mit ihrer Tochter zu essen und andere Menschen zu treffen, mit ihnen zu sprechen, zum Beispiel bei der Tafel oder dem Mittagstisch in der Kirche.

Das traditionelle Weihnachtsessen für finanzschwache Menschen, das die Kirche organisiert, werde vermutlich wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Stattdessen werde es wohl wie im vergangenen Jahr eine halbe Knusperente geben – für 3,50 Euro aus dem Discounter.

OZ unterstützt die Wismarer Tafel

Die OSTSEE-ZEITUNG Wismar unterstützt die Wismarer Tafel mit ihrer Weihnachtsaktion. Bis zum Weihnachtsfest werden Spenden gesammelt. Gespendet haben Renate Schellenberg (20 Euro), Renate und Rainer Paegelow (50), Inge Richter (30), Heidrun Meyer (25), Angelika und Dieter Wahls (50), Hanna Fleury (30), Kerstin Sabine Schulze (100), Matti Kreutzfeldt (50), Dr. Christiane Lapsien (100), Margitta Höpper (30), Eleonora und Horst Muhl (25), Angelika und Detlef Bernier (50), Karen Bull (25), Christiane Waesch (50), Monika und Axel Burmeister (50) und Silke Block (30).

Gesammelt wird außerdem für den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Wismar, der Familien mit Erziehungshilfen beisteht und auch Ausflüge organisiert. Ein herzliches Dankeschön geht hier an Marion Eckhardt (50 Euro), Roswitha Piehl (15), Gisela Tesmer (10), Margitta und Werner Stock (25), Eva Kienast (80), Renate Korporal (50), Renate und Diethelm Engelbrecht (25), Birgit Perleberg (20), Marianne und Berhard Fröhlich (30), Uta und Thomas Mach (100), Ingrid Hunz (500), Gabriele Schreiter (100), Bärbel Nabelsberg (50) und Kerstin Schulze (100).

Aktuell sind mehr als 9000 Euro auf den Konten eingegangen. Wir sagen: Ein großes Dankeschön an alle Spender! Soll Ihr Name nicht in der Zeitung erscheinen, geben Sie das bitte bei der Überweisung an.

Von Kerstin Schröder