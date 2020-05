Wismarer Rentnerin über Anfeindungen: Die Älteren sind nicht schuld an Corona

Wismar

Was macht Corona mit uns? Einige sind gesundheitlich betroffen, viele Menschen leben in Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus und vor den wirtschaftlichen Folgen. Und da ist die soziale und psychische Komponente. Kontakte einschränken kann zur Vereinsamung führen. Gerade bei älteren Leuten.

Mit einem persönlichen Brief hat sich Siegrid Brey (67) aus Gagzow vor den Toren Wismars an unsere Redaktion gewandt. Sie ist in Sorge, dass das Coronavirus die jüngere und ältere Generation trennt. Die frühere Chefin von Hörgeräte Brey in Wismar möchte einen Denkanstoß liefern und einem aus ihrer Sicht gefährlichen Trend in der Gesellschaft entgegenwirken.

Feindliches Klima erlebt

„Ich bin seit Jahren Witwe und lebe allein in meinem Haus. Wenn ich auf die Straße oder einkaufen gehe, erlebe ich ein sehr unschönes, ja beinahe feindliches Klima. Ich gehöre von meinem Geburtsjahrgang zur Gruppe der Risikopatienten. Ich habe den Eindruck, dass wir von der jungen Generation als Feinde und Verursacher der Pandemie betrachtet werden. Man macht einen riesengroßen Bogen auf der Straße um uns herum, von den bösen Blicken ganz abgesehen. Einige behandeln uns wie Aussätzige, aber wir sind nicht schuld an Corona“, so Siegrid Brey. Sie selbst habe auch schon zu hören bekommen, dass man doch genug von „den Alten“ hätte.

Siegrid Brey sagt selbstbewusst: „Ich bin nicht alt und ich bin keine Omi, auch wenn ich sechs Enkelkinder habe. Ich möchte nicht in eine Schublade der Alten gesteckt werden, dagegen wehre ich mich und ich denke, so geht es vielen.“

Gesellschaftlich aktiv

In ihrem Leben spielen seit über 30 Jahren die Kantorei und der Kantatenchor eine große Rolle. Die frühere Geschäftsfrau leitet zudem seit einigen Jahren zwei Musikgruppen, um anderen Menschen die Freude am Singen zu vermitteln. Diese Kontakte ruhen und fehlen ihr.

Siegrid Brey verspürt allmählich einen Lagerkoller, von der Maskenpflicht ist sie wenig begeistert. „Das Atmen fällt schwerer, wir atmen verbrauchte Luft ein, das ist doch furchtbar. Aber wenn es hilft, soll es so sein.“

Die Gagzowerin begrüßt daher auch die von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) angestoßene Debatte, wonach Politik in der Coronakrise „nicht alles dem Schutz des Lebens unterordnen“ dürfe.

Tendenz schon bei Klimadiskussion

Die Tendenz des Auseinanderdriftens von Jung und Alt hat nach ihrer Beobachtung im Zuge der Corona-Pandemie einen neuen Höhepunkt erreicht. Ansätze hat Siegrid Brey schon früher gesehen: „Wir werden von jungen Menschen auch für den Klimawandel verantwortlich gemacht.“

Die Beweggründe von Fridays for Future seien nachvollziehbar. „Dabei vergessen diese jugendlichen Helden aber, dass sie die Nutznießer dessen sind, was unsere Generation und die unserer Eltern und Großeltern für den hohen Entwicklungsstand dieses Landes getan haben. Nicht wir brauchen alle zwei Jahre das neueste Smartphone, nicht wir tragen unsere Textilien nur eine Saison. Wir haben etwas geleistet in unserem Leben, indem wir uns für keine Arbeit zu schade waren. Wir wollten nicht nur Berufe am Computer ergreifen und wurden noch Klempner, Dachdecker, Tischler und Ähnliches.“

Lebensleistungen anerkennen

Die Nordwestmecklenburgerin will die Leistungen der jungen Familien nicht verkennen. „Homeoffice, Kinderbetreuung und Lehrer in einem erfordert sicher ein hohes Maß an Engagement und Kraft und sollte auch gewürdigt werden.“ Sie wirbt daher für das gemeinsame Anerkennen von Lebensleistungen und wehrt sich gegen unberechtigte Vorurteile gegenüber der älteren Generation. Abschließend meint Siegrid Brey: „Ich möchte keine Achtung, weil ich älter bin, sondern weil ich etwas geleistet habe. Darüber sollten wir alle nachdenken.“

