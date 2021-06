Wismar/Hornstorf

„Wenn man den Ball hat, darf man nur vorwärts laufen!“, fängt Ragnar Stendal an, die Regeln des Rugby zu erklären. Der Achtjährige ist ein „Wismarer Freibeuter“, denn so heißt der Wismarer Rugby-Club. Dann grinst er: „Wir tackeln den Gegner! Man wirft den dann um, um den Ball zu bekommen.“

Hinter dem Fachbegriff verbirgt sich das, wieso Rugby für Außenstehende auf den ersten Blick brutal erscheinen könnte. Der Ballträger wird durch Umklammern oder Halten unterhalb der Schulter zu Fall gebracht. Im Zweifelsfalle prallen da entsprechende Geschwindigkeiten und Massen aufeinander. Auf die Frage an Ragnar, ob das Tackeln, dieses Tiefhalten, nicht gefährlich sei, schüttelt er energisch den Kopf. „Wir machen das ja friedlich.“

Denn das ist das oberste Ziel: Den Gegner nicht verletzten – nur so bleiben auch die eigenen Knochen heil. Gefährliches Tackling wird bestraft! Der, der tackelt, muss den Ballträger sicher zu Boden bringen und übernimmt die Verantwortung dafür. Also kein unkoordiniertes Haudrauf, sondern viel Technik, Taktik, Körperspannung und Körperbeherrschung! Und das muss trainiert werden. Denn mit der richtigen Technik kann auch ein körperlich überlegener Spieler zu Fall gebracht werden.

Halbes Jahr ohne

„Das ist das erste Training seit Oktober“, erzählt Vereinschef Hannes Havran. Nun dürfen sie wieder. Seine Sorge war groß, dass der Rugbynachwuchs nach so einer langen Pause nicht wieder kommt. Ganz im Gegenteil: Die Kids kamen und brachten Freunde mit.

„Rugby ist cool!“, kommentiert Betty Walker (11) nach dem Training. Da lief sie allen anderen davon – Rugby kann in gemischten Teams gespielt werden, beide Geschlechter und sogar verschiedene Altersgruppen in einem Team. Betty spielt seit zwei Jahren Rugby, da tat die lange Pause schon weh. „Ich bin halt keine Ballerina“, lacht sie.

„Na klar ist das ein harter Sport, aber ich kann das ab. Und man ist ja respektvoll miteinander. Man ist echt krass respektvoll miteinander“, macht sie auf eine Trainingssituation aufmerksam. Bei der hatten die Kids Bänder angeklettet, die sollte der Gegner als Ersatz fürs Tackling abreißen. „Wenn das gelingt, gibt man dem anderen das Band zurück und sagt ‚bitte‘.“ Tackeln war beim ersten Training noch nicht drin. Erst mal wieder langsam anfangen und in Form kommen!

Langsam wieder fit(er) werden

„Wir sind alle nicht fit“, ließ Erwachsenentrainer Carsten Pust-Achilles seine Freibeuter nicken und lachen. Bis vor wenigen Tagen war das Gras auf dem Trainingsplatz in Hornstorf hinter der Kirche noch fast hüfthoch. Rugby spielen mit Blick auf den Friedhof – darüber grinsen die Freibeuter und bedienen das Klischee über die brutale Sportart. „Die Wismarer hatten ja keinen Platz für uns ...“, heißt es dazu aus der Mannschaft, alle Plätze seien durch den Fußball belegt.

Seit 2016 haben die Freibeuter Idealbedingungen im kleinen Dorf und leisten da intensive Kinder- und Jugendarbeit für den Ort und weit darüber hinaus. 2019 folgte die Abtrennung von Wismarer Polizeisportverein und die eigene Vereinsgründung, die Freibeuter haben sich nach eigenen Angaben zum größten Rugby-Club des Landes entwickelt.

Wunderbarer Zufall

Carsten Pust-Achilles ist in der Rugby-Szene in Deutschland und darüber hinaus kein Unbekannter. Mit fünf Jahren hat er angefangen, Rugby zu spielen. Nun wird er 55, hat in Kanada und England beispielsweise gespielt. Nun in Hornstorf. Als er in die Gemeinde zog, war er mehr als erstaunt, als er beim Spaziergang das typische Rugby-Tor und so auch den Verein entdeckte. „Tolle Bedingungen“, dankt der Trainer.

„Erst mal müssen wir wieder fit werden“, erzählt er weiter. „Corona hat einiges kaputtgemacht!“ Nicht nur die lange Spielpause, sondern auch, weil einige Aktive aus dem Verein erkrankt waren und nun langsam wieder aufgebaut werden müssen. Deswegen sei der Zeitpunkt für interessierte Neueinsteiger auch ideal. „Gerade in der Altersklasse von 16 bis 18 haben wir zu wenig Leute“, so Carsten Pust-Achilles. Die kleinsten Spieler und Spielerinnen sind sechs, sieben Jahre alt. Die ältesten aktiven auf dem Platz über 50.

Mehr Fairness

Heinrich Severin hat den Rugby nach Wismar beziehungsweise Hornstorf geholt. „Ich habe über 20 Jahre lang Fußball gespielt“, erzählt er vom Sport Nummer eins in Deutschland, dem er ganz bewusst den Rücken gekehrt hat. So wie manch ein anderer unter den Freibeutern. „Beim Fußball sind immer die anderen schuld und im Zweifelsfalle der Schiri“, begründet er.

Fairness, ein faires Miteinander, Toleranz und eben echtes Teamplay hat er beim Fußball vermisst, hat dann Rugby im Fernsehen gesehen und war begeistert. „Beim Rugby gibt es keine Fanausschreitungen! Der Schiri und seine Entscheidungen sind heilig, nur der Kapitän darf mit ihm sprechen. Es geht um Disziplin und Respekt vor dem Gegner.

Das Schüler- und Jugendtraining findet jeden Freitag von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Hornstorf statt, die Erwachsenen trainieren dienstags und freitags ab 19 Uhr.

Von Nicole Hollatz