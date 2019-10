Wismar

Die Sandparkplätze in der Stadt sind in den vergangenen Monaten ziemlich löchrig geworden. Das soll sich ändern. Anfang nächster Woche werden die Wismarer Stellflächen ausgebessert. Die können an den Tagen dann nicht benutzt werden. Am Dienstag, dem 5. November, betrifft das die Sandparkplätze Weidendamm, Schiffbauerdamm und Altstadt/Hafen. Von 6 bis 18 Uhr sind die Stellflächen gesperrt. Am Tag darauf, dem 6. November, werden vom Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb folgende Parkplätze hergerichtet: Altstadt/Turmstraße, Altstadt/Bahnhof/ZOB sowie Altstadt/Westhafen. Auch die können von 6 bis 18 Uhr nicht genutzt werden. Fahrzeuge, die trotzdem abgestellt werden, werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Mehr Infos:

Von OZ