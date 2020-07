Wismar

Viel zu tun für Janna Skroblin, Christoph von Lengerke und Jacqueline Silva in den Räumen des Schabbell. „Wir haben eine Woche lang nur gezeichnet, jeden Tag“, lacht Bühnenbildnerin Janna Skroblin. Mit „wir“ meint sie sich, Mathias Stotz und Juliane Umbreit. Zum Beispiel stammt auch das raumfüllende Suchbild mit den ganzen Wismarer Gebäuden und Persönlichkeiten aus der zeichnenden Feder der drei Künstler.

Von Janna Skroblin und Juliane Umbreit stammt der Entwurf für das Barocktheater, wie er als Modell seit zweieinhalb Jahren im Schabbell steht. Nun kommt Leben ins Theater, aus dem Entwurf wird eine bespielbare Drehbühne, die mit Augenzwinkern und modernem pädagogischen Ansatz ins Wismar der Schwedenzeit entführt.

Christoph von Lengerke und Jacqueline Silva von der Berliner Firma „Trick-Reich“ sind für die Technik im Drehtheater zuständig. 2018 haben sie die Sonderkonstruktion für die Helene-Fischer-Tour gemacht. Gerade gehört der vierte Teil von „Matrix“ zu ihren Großprojekten. Und halt die kleine Wismarer Drehbühne.

Bühne fremder Mächte

Museumschefin Corinna Schubert erläutert die Idee hinterm Theater: „ Wismar war bis zum Eintritt in den 30-jährigen Krieg relativ autonom. Mit dem Einmarsch der schwedischen Truppen wird Wismar aber zur Bühne fremder Mächte.“

Das Pappmodell der Drehbühne statt zwei Jahre lang in der Ausstellung, nun entsteht sie als richtiges Ausstellungsstück. Quelle: Nicole Hollatz

Und das erleben die Gäste mit eben einer Bühne, einem Puppentheater, auch wenn die Situation für die Menschen damals in Wismar eher dramatisch war. Mehrfach am Tag soll in Zukunft das kleine Stück aufgeführt werden.

„Eine Drehbühne mit drei Szenen“, beschreibt Corinna Schubert weiter. Mit Sinnbildern wird die Geschichte erzählt, wie Wismar zum Zankapfel fremder Mächte wird. Königin Christina von Schweden steht mit dem Fuß auf dem Wismarer Rathaus und die Mächtigen der Zeit spielen Billard auf dem Wismarer Grundriss. „Sie schachern um Wismar – wer Wismar hat, hat die Macht“, so Corinna Schubert.

Gut Ding will Weile haben (und Geld)

Nach und nach wächst in den kommenden Wochen die Ausstellung im Wismarer Schabbell um ebendiesen Themenbereich an. 2017, als das Museum eröffnet wurde, fehlte das Geld, um diesen Ausstellungsbereich zeigen zu können.

Jede Figur wurde liebevoll gezeichnet. Quelle: Nicole Hollatz

Das Museumsteam sieht’s positiv – so konnten die Anregungen, Nachfragen und Erfahrungen der Gäste mit dem Puppentheatermodell in den jetzigen Bau miteinfließen. „Christinas Fuß steht jetzt auf dem mittelalterlichen Rathaus und nicht, wie im Entwurf, auf dem Wappen, das hat keiner erkannt“, nennt Janna Skroblin ein Beispiel. Das Billardspiel ist nun deutlicher zu erkennen – mit dem Wismarer Grundriss als Billardtisch.

Corona verzögert Ausstellungsbau

Eigentlich sollten die ersten Vitrinen mit Ausstellungsstücken, wie einem Schwedenkopf, am kommenden Samstag längst „gefüllt“ sein. Corona kam dazwischen. Corinna Schubert: „Die Schlösser für die Vitrinen kommen aus Italien, die Textträger aus England.“ Und das Werk dort hat derzeit durch Corona geschlossen.

Die Figuren werden, sobald das Theater fertig ist, mehrfach am Tag die Geschichte erzählen. Quelle: Nicole Hollatz

Der Ausstellungsbau musste neu ausgeschrieben werden und ging nun an eine neue Firma in München. Auch etwas, was mehr Zeit braucht. „Wir müssen ja sicherstellen, dass der Ausstellungsteil zur Schwedenzeit zu den anderen Ausstellungen passt.“

Blick in die Entstehung einer Ausstellung

Statt den Blick in die neue Ausstellung gewähren zu können, gibt es nun am Samstag spannende Blicke hinter die Kulissen eines Museums mit der Frage, wie so eine Ausstellung entsteht. „Wir haben ja drei Ausstellungen im Haus – das gläserne Museum, das Schabbell und die Stadtgeschichte“, erklärt Corinna Schubert. Der Samstag bedient Stadtgeschichte und „gläsernes Museum“.

Das Spiel um Wismar - im Theater wird das mit einem Billard-Tisch nachgestellt, inklusive Wismarer Stadtplan. Quelle: Nicole Hollatz

„Wenn wir schon kein Schwedenfest in diesem Jahr haben können, dann wenigstens das“, freut Corinna Schubert sich auf den Samstag. Das Museum und die Deutsch-Schwedische Gesellschaft Wismar e.V. laden gemeinsam zur ersten Veranstaltung des Schabbell in diesem Sommer ein.

Die Gäste können sich dazu auf das Barocktheater, auf Kubb im Museumshof und Lesungen aus zeitgenössischen Texten der Schwedenzeit freuen.

Das Programm am 25. Juli im Schabbell Am 25.07.2020 von 10 bis 16 Uhr können sich Schabbell-Gäste auf Vorträge und Lesungen über die Schwedenzeit in Wismar sowie Gespräche und Kubb-Spiel im Museumsgarten freuen. Der Eintritt ins Museum umfasst alle Programmpunkte und kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Inhaber der Jahreskarte und Kinder bis 16 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt. Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. Das Programm: 10.30 und 13.30 Uhr: Ein Blick in die Pläne des zukünftigen Ausstellungsbereiches 11.00 und 14.00 Uhr: So ein Theater! Szenisches Spiel am Barocktheater für Groß und Klein. Mit drei Szenen der Mitmachstation „ Barocktheater“ wird die große Politik der Schwedenzeit Wismars mit einem Augenzwinkern erklärt. 11.30 und 14.30 Uhr: Fesselnde Mode – Fest geschnürt und pompös, die Bekleidung im Barock zeigt sich wandlungsreich und als Spiegel der Zeit, ein kleiner Exkurs in die Mode der Schwedenzeit 12.00 und 15.00 Uhr: „Wie die Krieges-Fluth sich über Wismar wie eine starcke Wasser-Fluth ergoss […]“ – Geheimnisvolles zur Belagerung Wismars 1675. Lesung aus dem Tagebuch des Bürgermeisters Schwartzkopf. 12.30 und 15.30 Uhr „Mit Pferden fuhr man über den Markt, um sich in der Kirche zu präsentieren […]“ – Anonymer Bericht über die Eröffnung des Wismarer Tribunals am 17.05.1653. Lesung einer zeitgenössischen Beschreibung.

