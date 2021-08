Wismarer Schiffe freuen sich über gute Hanse Sail-Bilanz

Wismar/Rostock

Die kleinere Corona-Ausgabe der Hanse Sail in Rostock hat wieder mehr die Schiffe in den Fokus der Veranstaltung gerückt und nicht wie sonst große Konzerte und eine lange Bummelmeile. Darüber freuen sich viele Crews, die mit Ausfahrten und Schiffsbesichtigungen Geld für den Erhalt ihrer Schiffe einnehmen. Auch die Mannschaft der Poeler Kogge „Wissemara“ ist mit der Sail-Teilnahme zufrieden. Der viertägige Abstecher nach Rostock hat sich für sie ausgezahlt.

Steigende Besucherzahlen

„Wir hatten großen Zulauf und gute Buchungszahlen“, freut sich Gerd Lemke vom Förderverein der Poeler Kogge. Das Schiff habe nicht direkt in der eingezäunten Festmeile festgemacht, sondern an den alten Speichern. „So konnte jeder problemlos zu uns kommen.“ Und das haben die Schiffsfans auch getan: Insgesamt sieben Ausfahrten – über die Warnow hinauf auf die Ostsee – hat die Poeler Kogge unternommen – alle waren ausgebucht, einige Touren schon im Vorfeld. „Weil auch Betriebe gerne dieses Angebot nutzen“, erklärt Gerd Lemke. Etwa 50 Passagiere und Crewmitglieder dürfen zurzeit coronabedingt an Bord, fast alle Fahrten waren ausgebucht.

Seit drei, vier Wochen befindet sich die Kogge in gutem Fahrwasser. Das heißt, die Besucherzahlen steigen – auch in Wismar. Dort ist das Schiff am späten Montagabend wieder eingetroffen. Der Förderverein hofft, dass der Aufwind weitergeht. Denn: „Die Saison hat später und schwieriger angefangen als vergangenes Jahr“, betont Lemke. Nach den zurückliegenden Wochen seien aber alle optimistisch, dass 2021 finanziell besser abgeschlossenen werden kann als das katastrophale 2020.

Sieben Hochzeiten an Bord

Auch das Hochzeitgeschäft läuft: Sieben Ehe sind in diesem Jahr bereits an Bord geschlossen worden, vier weitere sind geplant und einige andere noch in Arbeit.

Die Crew der „Atalanta“ hat viele Stammgäste, mit denen sie während der Hanse Sail hinausfährt. Darunter sind wie bei der Poeler Kogge Firmen und Vereine, berichtet Claus Karau vom Förderverein des Lotsenschoners. Maximal 60 Gäste und Crewmitglieder seien zurzeit an Bord erlaubt. Die sieben Törns in Rostock seien gut gebucht, aber nicht alle ausgebucht gewesen. „Wir sind trotzdem sehr zufrieden, auch darüber, dass die Veranstaltung überhaupt stattgefunden hat“, betont er.

Von Kerstin Schröder