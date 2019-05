Wismar

Großer Aufmarsch am Samstagvormittag am Wismarer Hafen! Die zum Teil hoch dekorierten „Uniformenträger“ fallen auf und locken Schaulustige an – genau wie die lauten Salutschüsse. Die sind auch zu hören, als die Schützen ihre neuen Majestäten ernennen.

Zur Galerie Am Samstag wurden die neuen Wismarer Schützenkönigin und -könig proklamiert, der Umzug der Schützen aus der ganzen Region und darüber hinaus erregte viel Aufmerksamkeit.

Melanie Craavack und Alexander Harms haben die Ämter des Wismarer Schützenvereins Hanse 1990 am Sonnabend übernommen. Neuer Jungschützenkönig ist der 13-jährige Niklas Meja. Mit Treffsicherheit haben sie den royalen Titel bekommen: Die Erwachsenen haben dafür am Freitagabend auf eine 50 Meter entfernte Königsscheibe geschossen – nur jeweils einmal. Die Besten haben gewonnen.

Viele Vereine aus der Region dabei

Die neuen Majestäten haben die Königsketten von ihren Vorgängern Sylvi Hansen, Stephan Brechlin und Hannes Gramkow (ehemaliger Jugendkönig) überreicht bekommen. Die Krönung ist der Auftakt des 24. Schützenfestes. „Wir sind immer die ersten Schützen im Jahr, die feiern“, erzählt Vereinspräsident Frank Beeckmann. Er hat viele Gäste begrüßt. Vertreter von der Gadebuscher Schützenzunft von 1583, dem Schützenverein Malchow, der Wittenförderner Schützenzunft und der aus Neukloster beispielsweise haben die neuen Wismarer Majestäten mit einem Umzug vom Hafen bis zum Vereinshaus in der Poeler Straße begleitet.

Verein hat kein Nachwuchsproblem

Dort ist dann weiter gefeiert worden – mit mehreren Schießwettbewerben und dem abendlichen Schützenball mit mehr als 110 Gästen. Präsident Beeckmann ist besonders stolz auf die erfolgreiche und engagierte Jugend, ein Nachwuchsproblem habe der Schützenverein nicht. Jungschützenkönig Niklas ist selbst erst seit einem halben Jahr dabei. „Mir war nachmittags nach der Schule oft langweilig“, erzählt er. Ein Freund habe dann vom Schießsport erzählt und ihn mitgenommen. Niklas ist sofort begeistert und trainiert nun einmal die Woche mit dem Luftgewehr im Vereinshaus. „Das ist mein Hobby geworden!“

Nicole Hollatz