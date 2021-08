Wismarer Schwedenlauf gestartet – darum sind 6580 Kilometer das Ziel

Wismar

Der Startschuss für den Schwedenlauf 2021 ist gefallen: Die ersten Kilometer von Wismar bis zum schwedischen Kalmar sind geschafft. Beim Auftakt im Bürgerpark waren am Freitagnachmittag 14 Freizeitläufer der Gruppe „Wismar läuft“ dabei. Mit Gewehrsalven des Hanse-Schützenvereins wurden sie auf die Runde geschickt.

In den nächsten zwei Wochen soll es viele Nachahmer geben. „Wir wollen bis zum 22. August Menschen in Bewegung bringen und den traditionsreichen Schwedenlauf in diesem Jahr zum Schwedenlauf-Battle machen“, so KreisSportBund-Geschäftsführerin Kerstin Groth.

Schon 160 Anmeldungen zum Schwedenlauf

Der Beginn ist vielversprechend. Am Freitag gab es schon 160 Anmeldungen über einen, fünf und zehn Kilometer. Gelaufen werden muss nicht wirklich bis nach Kalmar.

Anja Engel mit dem Laufshirt zum 22. Schwedenlauf - mit der Strecke von Wismar nach Kalmar. Quelle: Heiko Hoffmann

Die Entfernung zwischen Wismar und der schwedischen Partnerstadt beträgt 658 Kilometer. Zur Herausforderung sagt Kerstin Groth: „Schafft ihr es gemeinsam, diese Strecke mindestens zehn Mal zu absolvieren, also 6580 Kilometer zu laufen?“

„Wismar läuft“ macht den Anfang

Abwarten. Die Freizeitläufer von „Wismar läuft“ sind dabei. Die Gruppe gibt es seit sechs Jahren. Es wird zusammen trainiert und gefeiert. Jährlicher Höhepunkt ist ein sportlicher Ausflug. Die Tour zum Rennsteig fiel Corona zum Opfer.

Der Schwedenlauf spornt wieder an. Urlaubsrückkehrer Lars Reimer kam direkt zum Bürgerpark. Daniela Holdt nimmt nach dem Start am Freitag gleich am Sonnabend die nächsten Kilometer unter die Füße. Für Andrea Zimmermann ist der Schwedenlauf die Vorbereitung für den Schweriner Seentrail am 21. August. Dort möchte sie 33 Kilometer schaffen – ihre bisher größte läuferische Herausforderung.

6580 Kilometer als gemeinsames Ziel

Die Organisatoren des Schwedenlaufes haben das Event wegen Corona bewusst auf einen längeren Zeitraum ausgeweitet, um Hotspots zu vermeiden. Dass die Sportler nicht im großen Stil aufeinandertreffen, soll die Motivation nicht schmälern. 6580 Kilometer sind das große gemeinsame Ziel.

So funktioniert der Lauf

So funktioniert der Wettstreit: Anmelden, Lauf-App auf dem Smartphone starten oder die gute alte Stoppuhr nutzen. Dann die gewählte Strecke über einen, fünf oder zehn Kilometer laufen. Das Ergebnis per Screenshot/Foto festhalten, gegebenenfalls ein Bild vom Start oder Ziel hinzufügen und per E-Mail unter Angabe des vollständigen Namens an schwedenlauf@ksb-nwm.de schicken.

Die gewählte Strecke kann in dem Zeitraum beliebig oft gelaufen werden. Ein Limit nach oben ist weder in der Anzahl der Läufe noch in der Distanz gesetzt. Ab einer Distanz von fünf Kilometern gibt es ein hochwertiges Laufshirt im Schwedenlauf-Battle-Design.

Egger-Geschäftsführer macht mit

Die ersten Kilometer gelaufen ist am Freitag auch Egger-Geschäftsführer Ralf Lorber. Das Holzunternehmen zählt zu den Sponsoren des Schwedenlaufs. Dass „Wismar läuft“, die „coolste Laufgruppe Norddeutschlands“, so Ralf Lorber, das Event eröffnet, freut ihn als Teil der Gruppe besonders.

Den Auftakt im Bürgerpark hat DJ Peter Pegel locker moderiert. Peter Holdt konnte Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) das Versprechen entlocken, ebenfalls einige Kilometer beizusteuern. Gegenüber der OZ legte der Rathauschef noch einen oben drauf. Er laufe viermal in der Woche. Somit könnte Thomas Beyer auf rund 40 Kilometer in zwei Wochen kommen.

Teilnahmegebühren und Anmeldung Folgende Teilnahmegebühren gelten für den Schwedenlauf 2021: Schnupperlauf über einen Kilometer: 2 Euro. 5 und 10 Kilometer: 13 Euro. Die Startgebühr für die 5 km und 10 km beinhaltet Finisher-Shirt, Startnummer und Urkunde. Eine Medaille können diese Läufer gegen eine Gebühr von 2 Euro erhalten. Die Startgebühr für 1 km beinhaltet eine Medaille, die Startnummer und Urkunde. Ein Finisher-Shirt können diese Teilnehmer für 12 Euro erwerben. Weitere Infos sind unter www.schwedenlauf.de zu finden.

Ob Susanne Peters-Meyer das auch schafft? Als Vertreterin der VR-Bank, Hauptsponsor des Schwedenlaufs, kündigte sie mindestens fünf Kilometer an. Da könnte noch was gehen.

Tolle Preise zu gewinnen

Am Ende landet jeder Läufer in der Lostrommel. Neben attraktiven Sachpreisen wie ein Fahrrad winken auch 500, 300 und 200 Euro Bargeld.

Die Städtepartnerschaft zwischen Wismar und Kalmar besteht seit 2002. Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam Wismar im Jahr 1648 unter die bis 1903 dauernde schwedische Herrschaft, woran das jährliche Schwedenfest erinnert. Wegen Corona wird das Fest in diesem Jahr mit den Svenska Dagar, den Schwedischen Tagen, im kleineren Rahmen gefeiert.

Von Heiko Hoffmann