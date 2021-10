Wismar

Der Seebühne im Bürgerpark droht der Abriss. Seit Juli 2019 ist sie wegen Baumängeln gesperrt. Bisher wurde von einer Sanierung ausgegangen.

Jetzt erwägt die Stadt auch den Abriss. Zwei Varianten lässt die Verwaltung von einem Planungsbüro checken. Erstens die Kosten einer vollständigen Wiederherstellung der Naturbühne. „Gleichwertig werden für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch die Maßnahmen und Kosten für den Rückbau mit einhergehender Ufersicherung benannt“, heißt es in einer Information an die Bürgerschaft.

Wismars Bürgermeister will sich Gesamtbild verschaffen

Erst nach Gegenüberstellung beider Varianten werde über die weitere Nutzung befunden. Wann das sein wird, steht noch nicht fest. Seit Mai 2021 läuft die Prüfung.

Derzeit, so Bürgermeister Thomas Beyer (SPD), sei man nicht entscheidungsreif: „Es geht zum einen darum, festzustellen, was eine Sanierung kosten würde, zum anderem darum, genauer zu beurteilen, welchen Restriktionen wir unterworfen werden und wie stark die Frequentierung in den letzten Jahren tatsächlich war, als die Bühne noch nutzbar war.“ Erst dann ergebe sich ein Gesamtbild, „auf dessen Grundlage seriös eine Entscheidung getroffen werden kann“, so der Rathauschef.

Anzeichen deuten auf Abschied von der Seebühne

Die Information an die Bürgerschaft liest sich wie ein langsamer Abschied von der Seebühne. Als Vorbehalte werden „die Belange des Lärmschutzes aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung sowie die dort einwirkende Windbelastung auf die Bühnenkonstruktion“ aufgeführt. Die für die Naturbühne im Jahr 2002 angeschaffte Traversenkonstruktion sei nicht ohne Weiteres einsetzbar.

Und weiter heißt es: „Ein erneuter Aufbau und die damit zusammenhängende baurechtliche Antragstellung setzen eine Prüfung der Statik voraus, da sich die betreffenden Normen mittlerweile geändert haben. Des Weiteren befindet sich die Traversenkonstruktion nicht mehr im Besitz der Hansestadt Wismar.“

In dem Schreiben wird außerdem darauf verwiesen, dass es in den letzten fünf Jahren keine Anfrage von Dritten zur Durchführung einer Veranstaltung auf der Naturbühne gegeben habe.

Antrag in der Bürgerschaft auf Finanzmittel für Reparatur

Die Fraktion vom Für-Wismar-Forum wollte in der September-Sitzung der Bürgerschaft eigentlich erreichen, dass notwendige Finanzmittel für die Reparatur der Seebühne in den Haushalt 2022 eingestellt werden. Nadine Kelm machte auf fehlende Möglichkeiten für Veranstaltungen in Wismar aufmerksam. Stattdessen müsse man zum Beispiel zum IGA-Park nach Rostock ausweichen. „Dabei haben wir hier den Bürgerpark, der eine Naturbühne bietet, die einfach nur aufbereitet werden muss“, warb Nadine Kelm um Zustimmung.

Linke: Eigentum verpflichtet

Horst Krumpen (Linke) erinnert an den alten Spruch, wonach Eigentum verpflichtet. Daher sollte die Bühne auch wieder nutzbar gemacht werden. „Je länger wir warten, desto höher die Kosten.“

Zukunft der Seebühne wird in Ausschüssen beraten

Sibylle Runge (SPD) sprach sich dagegen aus, die laut Antrag „notwendigen Mittel“ im Haushalt einzustellen, wenn man nicht wisse, ob es um 5000 Euro, 50 000 oder 500 000 Euro gehe. Es müsse abgewartet werden, „was uns erwartet“, sagte sie angesichts der laufenden Prüfung. Für Toni Brüggert (CDU) besitzt der Antrag zwar Charme und auch seine Fraktion stört der Zustand der Seebühne. Doch er sieht ebenso noch Beratungsbedarf wie René Domke (FDP). Darum soll das Thema in den Ausschüssen für Bauen, Kultur und Finanzen vertieft werden. So hat es nun die Bürgerschaft beschlossen.

2019 gab es an der Seebühne eine Bauwerkshauptprüfung. Danach hieß es von der Verwaltung: „Das Bauwerk weist viele Schäden und Mängel auf, die die Stand- und Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen.“ Seitdem ist die Bühne durch Bauzäune abgesperrt.

Von Heiko Hoffmann