Wismarer Seebühne seit Monaten gesperrt – so soll es weitergehen

Die Seebühne am Bürgerpark in Wismar hat schon bessere Zeiten erlebt. Schon im April hatte die Für-Wismar-Fraktion beklagt: „Die Naturbühne ist dauerhaft gesperrt.“

Die Fraktion erinnerte an bessere Zeiten: „2014 spielten noch Bands auf der Bühne. 800 Fans feierten damals ausgelassen. 2015 fand das Holi-Festival mit circa 1000 Besuchen statt. Die teilnehmenden DJs hatten genug Platz auf der Bühne.“

Seebühne mit tollen Events

Die Renft-Combo gab 2008 auf der Seebühne ein Konzert. Quelle: HELMUT VOGT

2003 schwelgte Wismar sogar im „Nabucco“-Fieber. Auf der Seebühne gab es eine Open-Air-Aufführung der Verdi-Oper. Im Sommer 2005 erlebten Zuschauer die „World Musical Gala“ auf der Seebühne mit Szenen aus „Mamma Mia“, „Falco“, „Phantom der Oper“ und der „Rocky Horror Show“.

Auch an 2011 werden sich Fans von Schwedenpop gerne erinnern: Damals bot eine Abba-Revival-Band ihre Show auf der Seebühne. 2003 gab es sogar eine Schneeparty auf dem Teich an der Seebühne.

Wismar lud zur Schneeparty auf den Teich an der Seebühne. Fotos: Zeigert Quelle: Hans-Joachim Zeigert

Seebühne mit der Landesgartenschau errichtet

Der Bürgerpark mit der Parklandschaft und der Naturbühne wurde im Jahr 2002 im Zusammenhang mit der Landesgartenschau in Wismar hergerichtet. Die Aussicht ist herrlich, die Nutzung der Bühne ging aber Stück für Stück zurück. Immerhin: Freizeitsportler wissen die Treppenanlage zu schätzen. Sie nutzen die Treppen und die Wege für Sport an frischer Luft.

Fraktion fordert Geld für Reparatur von der Stadt Wismar

Der Fraktion Für-Wismar-Forum ist all das zu wenig. Sie fordert, die notwendigen finanziellen Mittel in den Haushalt 2022 für die Reparatur der Naturbühne im Bürgerpark einzustellen. Der Antrag wird auf der Sitzung der Bürgerschaft am 30. September gestellt.

Fraktionschef Christian Speck: „Wenn man vom Festplatz auf den Bürgerpark schaut, fällt einem ein saftiges Grün, gesprenkelt mit Millionen kleiner bunt blühender Farbtupfer ins Auge. Doch auf den zweiten Blick ist eine kleine marode, von einem Bauzaun gesperrte Naturbühne zu sehen.“ Seit 2019 seien keine Veranstaltungen mehr möglich. Um das Potenzial der Naturbühne wieder zu entfachen, will die Fraktion, dass die Stadt die notwendigen finanziellen Mittel zur Reparatur der Bühne einplant.

Christian Speck: „An der Seebühne muss dringend was gemacht werden. Wir haben in Wismar schon das Problem, dass es kaum Veranstaltungsflächen gibt. Hier haben wir eine echte Alternative.“

Stadtverwaltung nennt Gründe für Sperrung

Zur Sperrung hatte die Verwaltung im Frühjahr mitgeteilt, dass im Juli 2019 an der Seebühne eine Bauwerkshauptprüfung durchgeführt worden war. „Das Bauwerk weist viele Schäden und Mängel auf, die die Stand- und die Verkehrssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen“, so die Stadtverwaltung. Schäden sind beispielsweise rostende Stahlrammpfähle, gesplitterte Holzrammpfähle, Braun- und Weißfäule im Holzbohlenbelag, defekte Schraubverbindungen, Betonschäden im Bereich der Kammerwände sowie Müll- und Schmutzablagerungen auf den Böschungen. „Diese Mängel erforderten eine Absperrung der Seebühne durch Bauzäune“, so die Stadt.

Auch das Holz für die Zuschauerplätze muss erneuert werden. Quelle: Heiko Hoffmann

Allein die Kosten für das Auswechseln des Holzbohlenbelags sollen sich auf etwa 140 000 Euro belaufen. Die Freigabe und Nutzung dürfte sich noch Monate hinziehen. Dabei verweist auch die Verwaltung darauf, dass wegen der Corona-Pandemie das Format von dezentralen Open-Air-Veranstaltungen an Bedeutung gewonnen hat, „was für eine zukünftige Nutzung der Bühne sprechen könnte“.

Gegenwärtig wären nach Angaben der Stadt 650 Zuschauer möglich, bei Wegnahme der Bepflanzung wären es 1500 bis 2000 Plätze. Allerdings sagt die Verwaltung auch: „Da sich in unmittelbarer Nähe ein Wohngebiet befindet, wären Belange des Lärmschutzes ebenfalls zu berücksichtigen.“

Die Verwaltung hat angekündigt, der Bürgerschaft nach Abschluss interner Beratungen eine mögliche künftige Nutzung der Seebühne vorzuschlagen.

