Wismar

Am Wochenende sind in der Wismarbucht die Distriktmeisterschaften Ost der Segler ausgetragen worden. Hier die Ergebnisse der Wassersportler aus der Region: Erfolgreichste Starterin ist Karoline Rummel vom Yachtclub Wismar. Sie hat sich den Vize-Meistertitel in der Klasse ILCA 6 geschnappt hinter Roko Mohr vom Plauer Wassersportverein. Platz 5 erkämpfte sich Elisa Hartenberger vom Yachtclub Hohen Wieschendorf, Platz 8 Neele Luisa Nagel vom Yachtclub Wismar, Platz 12 Hanna Rehwald vom Segelsportverein Hohen Viecheln und Platz 13 Hennes Peetz vom Yachtclub Wismar.

In der Klasse ILCA 4 ist die beste Nordwestmecklenburgerin, Lina Hartenberger vom Yachtclub Hohen Wieschendorf, auf dem 5. Platz gelandet, Marlon Bunge vom Yachtclub Wismar auf Rang 10 vor Emma Rehwald vom Segelsportverein Hohen Viecheln, Aenna Hartenberger vom Yachtclub Hohen Wieschendorf wurde 13. Der Sieg ging an Josephine Koep vom Seglerverein Braunschweig.

In der Klasse ILCA 7 ging der erste Platz an Henning Kröplin vom Schweriner Segler-Verein, Felix Schießer vom Yachtclub Wismar wurde 8. und die drei Starter vom Segelsportverein Hohen Viecheln Friedemann Schulz, Dominik Eichler und Jonathan Nowotny wurden 11., 12. und 13.

Von OZ