Grauer November, vielleicht noch im Homeoffice arbeiten statt mit den Kollegen im Büro, keine Familie in der Nähe oder keinen Kontakt, zudem die Kontaktbeschränkungen wegen Corona – Einsamkeit ist gefährlich. Der Schritt aus der Einsamkeit heraus, ist ein großer und tut gut!

„Es ist immer der erste Schritt, der am schwierigsten ist“, schmunzelt Michaela Natea und spricht aus eigener Erfahrung. Die fast 65-Jährige lebt allein. Damit das Alleinsein im Alltag nicht zur Einsamkeit mit psychischen und gesundheitlichen Folgen wird, ist sie diesen Schritt gegangen. Das war 2012 in Sachsen mit ihrer ersten Selbsthilfegruppe für Alleinlebende.

Gruppen gegen Einsamkeit

Michaela Natea Quelle: Nicole Hollatz

2018 hat sie nach dem Umzug in den Norden nach den Erfahrungen aus der vorherigen Heimat die Gruppe in Wismar gegründet. Inzwischen sind um die 80 Menschen in sieben Selbsthilfegruppen organisiert, die ganz praktisch gegen die Einsamkeit des Einzelnen agieren: mit Gemeinschaft, guten Gesprächen und Freundschaften.

„Corona betrifft uns genauso wie alle anderen Menschen“, berichtet Michaela Natea aus der Erfahrung in ihrer eigenen Gruppe. „Aber wir sind alle froh, dass wir uns haben!“ Sonst treffen sich die Gruppenmitglieder jeweils zu Ausflügen oder Geburtstagen. Das darf nun alles nicht stattfinden.

Spaziergänge zu zweit

Möglich sind Spaziergänge zu zweit und mit viel Abstand. Dazu Gespräche, egal ob abends am Telefon oder eben beim Spaziergang. „Wir schreiben viel in unseren Whatsapp-Gruppen“, erzählt Michaela Natea.

Das lenke etwas von der sonst oft „schmerzlichen Einsamkeit und ihren Ursachen ab“. Die Gespräche und das Zuhören tun gut. „Nur die Umarmungen sind gerade nicht möglich.“ Michaela Natea hofft, dass die Gruppenmitglieder wenigstens Weihnachten zusammen verbringen können. Das sind sonst Momente, in denen Einsamkeit besonders schmerzt.

Erste Schritte gegen Einsamkeit

Michaela Natea weiß, es gibt viele Menschen, die unabhängig vom derzeitigen Kontaktverbot einsam sind oder sich einsam fühlen. „Man darf nicht aufgeben und nicht in der Einsamkeit versinken“, so ihr wichtigster Rat. Einsam muss niemand sein, auch wenn er oder sie allein lebt.

„Eigentlich hat doch jeder in seinem Umfeld Menschen, die ihm sympathisch sind.“ Auf die könne man zugehen und ganz bewusst den Kontakt suchen. Und falls das nicht gelingt: „Bei KISS, der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen anrufen!“ Die vermitteln dann den Kontakt zu einer der Selbsthilfegruppen für Alleinlebende.

Aufstehen

„Man muss aufstehen. Alleine zu bleiben ist unerträglich und tut weh, aber es gibt immer Wege und Möglichkeiten. Aber aufstehen muss man alleine! Der erste Schritt fällt schwer, aber wenn man den dann gegangen ist!“ Michaela Natea erzählt von der eigenen Erfahrung, nach einem Umzug hier im Norden Fuß zu fassen und Menschen kennenzulernen.

So entstand die Selbsthilfegruppe. „Ich habe wunderbar warmherzige Menschen kennenlernen dürfen“, dankt sie. „Ich kann allen, die jetzt mit sich und der Welt hadern, nur raten, diesen ersten Schritt zu gehen. Das Leben kommt nicht bei einem vorbei und klingelt, das muss man schon selbst machen!“

Über 80 Menschen

80, 90 Menschen sind in den Gruppen für Alleinlebende organisiert – mit dem Ziel, gemeinsam und ganz praktisch durch Treffen und Telefonate gegen das Gefühl der Einsamkeit anzukommen. „Das sind Menschen im Alter zwischen Anfang 40 und Mitte 80 aus allen sozialen Schichten“, erzählt Michaela Natea.

Sie sind beispielsweise verwitwet oder geschieden. „Manch einer lebt sogar in einer Beziehung und ist einsam. Es geht ja nicht darum, Partnerschaften zu finden, sondern Gemeinschaft zu leben. Das Gefühl der Geborgenheit miteinander zu teilen.“ Jede und jeder ist willkommen.

Zusammen weniger allein

Die Ursache für das Alleinleben und Alleinsein steht nicht im Vordergrund, obwohl sie natürlich Gesprächsthema sein kann, wenn der- oder diejenige das so möchte und gerade braucht. „Wenn zum Beispiel Geburts- oder Todestage anstehen.“

Betroffene wissen, schlimm sind die Tage, an denen man kein einziges Wort mit einem anderen Menschen gewechselt hat. Dann hilft der erste Schritt, beispielsweise ganz bewusst der Griff zum Telefon. Im Zweifelsfall sind danach zwei Menschen weniger allein.

KISS – Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen Unter dem Credo „Zusammen tun und sich helfen“ bietet die KISS (kurz für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen) seit 1991 Unterstützung und vermittelt Hilfe zur Selbsthilfe. Kontakte zu bestehenden Selbsthilfegruppen werden unter der Nummer 038 41 / -222 616 vermittelt. Online sind viele Selbsthilfegruppen auch in dem Portal www.selbsthilfe-mv.de zu finden. Dort sind allein für Wismar und die Region 37 verschiedene Selbsthilfegruppen gelistet.

