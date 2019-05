Wismar

André Müller aus Grevesmühlen hat am Sonntag die Wismarer Stadtmeisterschaft gewonnen. Nach insgesamt 72 Spielen setzte er sich mit 3319 Punkten durch. Auf die Plätze zwei und drei kamen Thorsten Kloß aus Wismar (3050) und Karl-Heinz Turba (2780) aus Schwerin. Damit fielen die beiden führenden Spieler nach der ersten Serie, Norbert Adam aus Ludwigslust und Danny Anders aus Bad Kleinen, noch ein Stückchen zurück.

Im Wismarer Yachtclub in Wendorf spielten 47 Männer und drei Frauen um die Meisterschaft, darunter Alice Goldstein (43) vom gastgebenden Verein 1. SC Karo Bube. Die Wismarerin spielt seit über 30 Jahren Skat und ist seit diesem Jahr Vereinschefin. In die vorderen Platzierungen um die Meisterschaft konnte sie am Sonntag nicht eingreifen.

Um Punkte haben Teilnehmer zwischen 28 und über 80 Jahren aus MV und aus Lübeck gespielt. Nach der ersten Serie hatte jeder Teilnehmer 36 Spiele absolviert. Für die zweite Runde wurden dann die Tische nach den Punkten zusammengestellt. Zwei Skat-Schiedsrichter waren ebenfalls vertreten.

Das Startgeld wurde abschließend in voller Höhe verteilt. Der Sieger erhielt 300 Euro. Bis Platz zehn gab es Geldpreise. Die Tandem-Sieger nahmen 150 Euro mit nach Hause.

Der 1. SC Karo Bube Wismar hat sich seit vielen Jahren dem Skat verschrieben. Aktuell zählt der Verein 19 Mitglieder. Nachwuchs in jeder Altersklasse und gerne auch Frauen sind willkommen. Gespielt wird montags ab 17.30 Uhr im Bürgerhaus in Dargetzow. „Gäste sind immer gern gesehen“, sagt Alice Goldstein.

Der Verein spielt als einziger in Mecklenburg-Vorpommern in der 2. Skatbundesliga. Zwei von sechs Spieltagen sind absolviert. Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt.

Heiko Hoffmann