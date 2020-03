Wismarer Skatspieler fährt zur Deutschen Meisterschaft

Wismar

Skatspieler Uwe Moldenhauer vom 1. SC Herz Bube Wismar hat schon unzählige Male bei der Deutschen Einzelmeisterschaft die Karten auf den Tisch gelegt. Auch in diesem Jahr ist er wieder mit dabei. Im Juni fährt er zum Wettkampf nach Würzburg ( Bayern).

Den Grundstein dafür hat er in Güstrow gelegt bei der Landesmeisterschaft MV. Dort erreichte er nach einer starken Aufholjagd den vierten Platz – und die besten vier Herren dürfen zur Deutschen Einzelmeisterschaft fahren. Auch seine Frau, Renate Moldenhauer, spielt leidenschaftlich gerne Skat – ebenfalls für die Herz Buben.

In Güstrow hat sie einen guten 6. Platz belegt. Erik Hahn von den Herz Buben hat seine Sache ebenfalls super gemacht, spielte in der letzten Serie leider nur 926 Punkte und wurde sehr guter Achter. Bei den Junioren erreichte Tim Görtz den vierten Platz. Es werden nach wie vor in Wismar und im Landkreis Jugendliche gesucht, die Interesse am Skat-Spiel haben. Auch wer es noch gar nicht spielen kann, kann montags um 14 Uhr in die Cafeteria der Brecht-Schule am Friedenshof kommen.

Mehr Infos:

Von OZ