„Was jetzt im Keller der Goethe-Schule ausgegraben wurde, habe ich schon vor rund vierzig Jahren gesehen“, sagt OZ-Leserin Karin K. Sie möchte ihren vollständigen Namen nicht veröffentlichen. Der OZ-Bericht über die zehn Skelett-Funde habe sie „innerlich sehr bewegt“. Die Bilder von einst waren wieder präsent. „Das war damals wie ein Schock für mich als junge Frau“, erinnert sich die heute 64-Jährige noch genau.

Ihr Schwiegervater war mehr als 25 Jahre Hausmeister in der Schule gewesen. Er hatte mit seiner Frau eine kleine Wohnung im Erdgeschoss gegenüber vom heutigen Haupteingang. „Soll ich euch mal was zeigen, sagte er irgendwann zu mir und meinem Mann. Das muss Ende der Siebzigerjahre gewesen sein.“ Es klang geheimnisvoll. Die jungen Eheleute waren neugierig.

Fünf menschliche Skelette nebeneinander

Sie stiegen mit ihm in den Keller hinab. „Von der Hausmeisterwohnung führte eine schmale Wendeltreppe nach unten zur Heizung. Mittig im Keller stand ein großer Heizkessel. Wir gingen nach links an den ehemaligen beiden Kohlebuchten vorbei. Es war schwarz wie die Nacht“, schildert die Rentnerin. „Im dritten Raum sahen wir dann fünf menschliche Skelette. Sie lagen nebeneinander mit den Köpfen zum Schulhof und mit den Füßen zur Tür. Der Anblick war für mich wie ein Schock.“

Das Bild hat sich der Wismarerin eingeprägt. „Ich konnte niemandem davon erzählen. Es war ja damals vielleicht auch nicht erlaubt, dass uns mein Schwiegervater diesen Fund gezeigt hat“, vermutet die Rentnerin im Nachhinein. Erst jetzt im Zusammenhang mit der Veröffentlichung in der OSTSEE-ZEITUNG habe sie ihren beiden Töchtern von dem Erlebten berichtet.

Untersuchungen der Kripo und von Behörden

Über die Gebeine waren Bretter gelegt worden, erzählt sie weiter, um sie nicht zu zerstören. Die Kripo und andere Behörden hätten damals die Skelette untersucht. Man habe herausfinden wollen, ob hier ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat, ob die Leichen nach Kriegsende bestattet worden sind oder ob es sich um die Gebeine von Mönchen handelt, die im Kloster gelebt haben. Die Schule ist ein ehemaliges Dominikanerkloster, das auch lange Zeit als Friedhof genutzt wurde.

„Ob die Funde aktenkundig sind, weiß ich nicht. Mein Schwiegervater war bis August 1989 Hausmeister in der Goethe-Schule. Sie gehört also zu großen Teilen zu meinem Leben. Deshalb verfolge ich auch die Sanierungsarbeiten sehr interessiert. Ich hatte in all den Jahren immer diesen Gedanken: Wenn ihr wüsstet, was unter euch liegt. Vielleicht würde man auch unter dem Schulhof Skelette finden.“

Archäologin bestätigt Fundort

Wie auch jetzt wurden die Skelette seinerzeit bei Leitungsarbeiten entdeckt. „Es sollten wohl Rohre für Toiletten verlegt werden“, nimmt die Wendorferin an. Archäologin Cathrin Patzelt, die die Funde derzeit freilegt und dokumentiert, bestätigt: Einer der beiden Fundorte ist der gleiche wie vor über vierzig Jahren. Sie hat in zwei Gruben ältere und marode Leitungen sichtbar gemacht.

Die liegen direkt an den Knochen und geben preis: Als diese Rohre verlegt wurden, sind die Toten schon in der Erde gewesen. Ihre Knochen, die bei den Arbeiten im Weg lagen, sind beiseitegeschoben oder entfernt worden. Wann das passiert ist, sei noch zu klären.

Knochen aus dem 13. bis 19. Jahrhundert

Nach ersten Erkenntnissen der Mitarbeiterin vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern stammen die Knochen aus der Zeit zwischen 1290 und 1831. Bei allen Skeletten handelt es sich um Erwachsene.

Ob es auch alles Männer sind, müssen weitere, anthropologische Untersuchungen zeigen. „ Skelette, die zerstört sind, nehmen wir heraus. Die vollständigen bleiben im Boden, weil die Menschen hier bestattet wurden“, erklärt Cathrin Patzelt.

Funde fürs Stadtgeschichtliche Museum interessant

Auch das Stadtgeschichtliche Museum Schabbell in Wismar interessiert sich für die Funde. „Wir nutzen diese Chance, um unsere Stadtgeschichte zu dokumentieren“, sagt Museumsleiterin Corinna Schubert. Sie hat sich gestern mit Historiker Maximilian Marotz ein Bild von den Funden gemacht. „Uns interessiert alles, was zutage tritt, auch unterirdisch. Es sind kleine Bausteine zur Stadtgeschichte. Wenn wir bei Museumsführungen über das Schwarze Kloster berichten, können wir nun besser die Überreste schildern, wenn wir sie selbst gesehen haben.“ Vom Landesamt für Denkmalpflege wird das Museum zudem die Fundberichte erhalten.

Die wurden zu DDR-Zeiten nur zu ur- und frühgeschichtlichen Funden angefertigt, erklärt die Museumschefin. „Es gab archäologische Grabungen des Landesamtes für Ur- und Frühgeschichte, wie es seinerzeit hieß. Aber mittelalterliche Funde wurden erst ab 1993 dokumentiert, als das Denkmalschutzgesetz in Kraft trat.“

