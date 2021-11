Wismar

Am heutigen Dienstag (23. November) beginnt die Wismarer „Kunstauktionswoche“ der Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde e.V. – online. Eine neue Idee, solange die traditionelle Kunstauktion mit Büfett, Unterhaltung und Rotwein in der Wismarer Gerichtslaube guten Gewissens so nicht durchführbar ist. „Man hat jetzt mehr Zeit zum Gucken und Überlegen“, erklärt Lena Biesalski die Vorteile, auch wenn vielen Künstlern und Kunstfreunden die öffentliche Veranstaltung fehlt. Die Kunstwerke – Malerei, Plastik, Objekte, Grafik, Keramik, Schmuck, Fotografie, Decollage, Zeichnung – sind in der Galerie hinter dem Rathaus ausgestellt, dazu auch im Onlineshop der Galerie-Website einzusehen.

Bieter bis Sonntag möglich

„Es sind zum Beispiel ganz neue Arbeiten von Rainer Kessel dabei“, lockt Lena Biesalski. Der Bildhauer und seine Bronzekunst sorgen sonst jedes Jahr bei den Auktionen für spannende Bieterduelle. In diesem Jahr stellt er eine menschliche Figur mit zwei Bällen in den beiden Händen zur Verfügung, dazu seine kleine lesende Souffleuse – unglaublich schön!

Zur Galerie In der diesjährigen Wismarer Kunstauktion werden über 50 Werke versteigert – darunter bekannte Namen und junge Kunst und sehr verschiedene Genres und Ansätze – absolut sehenswert!

Nun hoffen die Künstlerinnen und Künstler, dass es über den längeren Zeitraum der Auktionswoche genau solche Bietergefechte gibt. „Man kann hier vor Ort bieten und sein Maximalgebot in eine Liste eintragen“, erklärt Lena Biesalski das Prozedere.

Pro ausgestelltem Werk gibt es eine Gebotsliste. Wer bieten möchte, lässt sich in der Galerie oder auch per Telefon oder Mail mit seinen Kontaktdaten registrieren und bekommt eine Bieternummer, wie auch sonst bei Auktionen üblich. Mit dieser Nummer trägt man sich und sein Gebot in die Liste für das jeweilige Kunstwerk ein. Im Onlineshop werden täglich zu Feierabend die neuen Gebote eingestellt, bis Ende der Woche kann man seine Gebote noch erhöhen, auch telefonisch. Wer Sonntagabend Höchstbietende(r) ist, bekommt das Kunstwerk.

Alteingesessene und Neue

Mit Glück kann so Kunst zum Einstiegspreis erworben werden, mit Glück für die Künstler steigen die Preise bis Sonntag kräftig. Es sind einige ungewöhnliche Objekte dabei. Annette Stüsser-Simpson, seit einiger Zeit eines der „neuen Gesichter“ in der Wismarer Künstlergemeinschaft, spielt mit Licht, Plastik und Acryl. Ihr durchscheinendes Pferd bekommt durch verschiedenfarbige Schnüre Stofflichkeit, mit Licht von unten wirkt es magisch.

Die Galerie hat sich sichtlich verjüngt. Zu den alteingesessenen Mitgliedern kommen neue Namen und Jüngere, manch eine oder einer hat sich längst einen Namen gemacht. Sibille Wollgarten ist in Schwerin geboren und arbeitet in Lübeck, die junge Wismarer Künstlerin Karen Clasen war im vergangenen Jahr mit ihren großen Fantasielandschaften sogar bei der großen Kunstbörse der Ostsee-Zeitung dabei. Susanne Gabler gilt auch noch als neu, obwohl sie seit 2019 zum Team der Galerieleitung gehört.

Moritz Wippermann hat an der Wismarer Hochschule studiert und arbeitet nun in Dresden. 2019 hat er den Publikumspreis der Illustrade in Rostock gewonnen, 2021 den YAS-Award der Kunstmesse Kunst/Mitte. Felix Fugenzahn hat 2008 angefangen, als freiberuflicher Maler und Grafiker in Rostock zu arbeiten, seit 2015 lebt und arbeitet er in Bobitz und hat hier sein Siebdruckatelier gegründet. Stefan Pejunk hat Schmuckdesign in Wismar studiert und ist seit 2019 Teil der Schmuckateliergemeinschaft in der ABC-Straße 28 in Wismar.

Anne Sewcz gehört zu den Gästen der Galerie. Die Bildhauerin aus Crivitz ist eine der fünf Künstlerinnen, die Ende September für den Rostocker Kunstpreis nominiert wurden und mit ihren Arbeiten aus einer Masse an 29 Bewerberinnen und Bewerbern herausstach. Genauso wie Lena Biesalski. Die Künstlerin aus Hohen Viecheln wurde auch nominiert, die Preisverleihung ist am 4. Dezember.

50 Werke werden versteigert

Die Einstiegspreise liegen deutlich unter den normalen Preisen der Kunstwerke. Werke, für die nicht geboten wurden, stehen bis zum 18. Dezember auf der Webseite des Vereins unter www.galeriewismar.de/shop zum Verkauf – allerdings nicht zum Einstiegspreis, sondern zum regulären Preis. Insgesamt werden über 50 Werke von 23 Künstlerinnen und Künstlern versteigert.

Kunst von 23 Künstlerinnen und Künstlern Diese 23 Künstlerinnen und Künstler sind bei der diesjährigen „Kunstauktionswoche“ der Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde vertreten: TO Helbig, Mo Ringat, Henry Walinda, Wilko Hänsch, Rainer Kessel, Angelika John, Britta Matthies, Anna Martha Napp, Markusz Schöne, Lena Biesalski, Hans W. Scheibner, Thomas Wageringel, Viola Kröger, Klaus-Dieter Steinberg, Sibille Wollgarten, Karen Clasen, Susanne Gabler, Annette Stüsser-Simpson, Moritz Wippermann, Felix Fugenzahn, Iris vom Stein, Stefan Pejunk und Anne Sewcz.

Die Galerie hat in dieser Woche von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet – Sonntag ist in der Stadt mit verkaufsoffenem Sonntag und „Advent in den Höfen“ viel los. Besuche nach Voranmeldung sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. In der Galerie herrscht Maskenpflicht. Es kann zu Wartezeiten kommen, weil nur wenige Menschen gleichzeitig in den Räumen sein dürfen.

