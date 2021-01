Wismar

Paul Stöckl wird am heutigen Mittwoch ab 16.30 Uhr gespannt vor dem Fernseher in seiner Wismarer Wohnung sitzen. Dann erlebt die Vierschanzentournee im österreichischen Bischofshofen ihr Finale. Seine Daumen drückt er vor allem für den Norweger Halvor Egner Granerud. Denn der Sohn von Paul Stöckl, Alexander Stöckl, ist Trainer der norwegischen Skisprung-Nationalmannschaft.

„Eigentlich gewinne ich fast immer“, lacht der Wahl-Wismarer und erklärt: „Ich bin für Norwegen, Deutschland und Österreich.“ Die Erfolgsaussichten sind bei dieser Konstellation gut.

Zwei Polen liegen in Führung

Doch vor dem abschließenden Springen führen mit Kamil Stoch und Dawid Kubacki zwei Polen. Danach folgen Granerud und die beiden Deutschen Karl Geiger und Markus Eisenbichler. „Wenn Stoch keinen großen Fehler macht, gewinnt er die Tournee. Dahinter ist alles möglich.“ Aus Paul Stöckl spricht der Experte.

Ferienwohnung in Silo

Der heute 70-Jährige war Geschäftsführer des Egger-Holzwerkes in Wismar. Er hat vor Jahren ein altes Getreidestaubsilo im Alten Hafen zu einer Ferienwohnung umfunktioniert, mit seinem Sohn einen Skisprungschuh weiterentwickelt und entwirft Pläne für den Ersatzbau der Wismarer Hochbrücke.

Sportlich beschreibt sich Paul Stöckl als gemütlichen Skiabfahrer. Sein Rekord beim Skispringen liegt bei rund 30 Metern. Bei der Vierschanzentournee war er fast jedes Jahr in Innsbruck dabei. Dieses Jahr ist das wegen Corona nicht möglich. „Aber ich fiebere mit. Ich bin nicht so sehr der emotionale Zuschauer, mehr der technische. Ich schaue auf die Haltung der Springer, auf die Windverhältnisse und denke mir dann, wie der Sprung ausgehen könnte.“

Sport auch mit Sorge verbunden

Auf seinen Sohn ist der Vater stolz. Paul hat Alexander als Kind beim Sport begleitet. Im 10 000-Einwohner-Ort St. Johann, wo die Stöckl-Familie seit 1563 ansässig ist und wo sich der Stammsitz der Egger-Gruppe befindet, gab es früher zwei kleinere Schanzen. „Der Sport ist auch immer mit der Sorge verbunden, dass der Sohn stürzt“, sagt Paul Stöckl, der auch Erfahrung als Sprungrichter hat. Sein Sohn habe einige Stürze gehabt. „Damit sind Bilder verbunden, die bekommst du nicht mehr weg.“

Alexander Stöckl (47) errang als Skispringer nicht die großen Erfolge. Am 30. Januar 1993 konnte er beim Skifliegen am Kulm ( Österreich) mit dem 15. Platz seinen ersten und einzigen Weltcup-Punkt gewinnen. Nach seiner Karriere war er einige Jahre Assistenztrainer der österreichischen Skisprung-Nationalmannschaft. Stöckl studierte Sportwissenschaften und wurde 2007 Cheftrainer der österreichischen Junioren-Nationalmannschaft.

Erfolgreicher Trainer

Im März 2011 wurde er schließlich zum Trainer der norwegischen Skisprung-Nationalmannschaft berufen. Gleich in seiner ersten Saison gelang es ihm, Anders Bardal als ersten Norweger seit Espen Bredesen (1993/94) zum Weltcup-Gesamtsieger zu formen und die norwegische Mannschaft in der Nationenwertung auf den zweiten Platz zu führen. Sein Vertrag wurde mehrmals verlängert und reicht aktuell bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking.

Bei der Skiflug-Weltmeisterschaft im Dezember 2020 in Planica ( Slowenien) kam Halvor Egner Granerud auf Platz zwei in der Einzelwertung, die Teamwertung gewann Norwegen. Seinen Vater machen die Ergebnisse stolz; nicht minder stolz sagt er über seinen Sohn: „ Alexander sind nicht nur die Siege wichtig, sondern auch das Leben nach dem Springen. Das Menschliche, das Persönliche, das ist doch das, was nach dem Sport bleibt.“

Der Stöckl-Schuh

Paul Stöckl, der noch zwei weitere Söhne hat und seit 2010 mit der Wismarerin Gisela Rachui verheiratet ist, ist von Hause aus Tiefbauingenieur. Vater und Sohn tüftelten 2012 an einer Weiterentwicklung des Skisprungschuhs. Die Skier sollten in der Luft flacher gestellt werden können. Mehrere Topspringer hatten damit Erfolg. Die Presse sprach fortan vom „Stöckl-Schuh“.

Von Österreich nach Wismar

Dass Paul Stöckl heute das Ende der Vierschanzentournee von Wismar aus verfolgt, ist eine Geschichte für sich. 1998 rief Fritz Egger an einem Freitagnachmittag Stöckl in sein Büro. Die Worte vom Eigentümer der Egger-Gruppe hallen noch heute nach: „Ich habe einen Feuerwehreinsatz für dich. Wir bauen eine neue Fabrik und ich brauche einen Bauleiter.“ Wo das sei, wollte Stöckl wissen. Antwort: im Norden, in der ehemaligen DDR, in Wismar. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen, räumt Stöckl heute ein und lacht. „Doch bei meinem ersten Besuch am 4. August 1998 war ich total begeistert. Wismar hatte und hat einen tollen Stadtkern.“

Damals wurde das Gelände auf dem Haffeld noch von Kampfmitteln der Armee beräumt. In atemberaubender Schnelle wurde das Werk errichtet. Schon am 24. August 1999 wurde die erste Platte produziert. Stöckl blieb und war von 2004 bis 2011 Geschäftsführer in Wismar.

Von Heiko Hoffmann