Wismar

Beim ersten Wettkampf der Sportakrobaten aus Mecklenburg-Vorpommern, nach fast zweijährigen Pause waren Aktive vom TAV Selmsdorf, dem VfL Schwerin, der TSG Wismar und dem Gastgeber SV Warnemünde am Start. Die Sportlerinnen aus der Welterbestadt holten dabei gleich mehrere Medaillen.

Man hat bei allen Startern die Freude, aber auch die auf Grund der langen Pause, auch die Aufregung feststellen können. Vor allem ging es in dem Wettkampf für die Starter in der Nachwuchsklasse auch gleich um die Qualifikation zur deutschen Nachwuchsmeisterschaft.

Große Aufregung vor dem Start

In der Schülerklasse waren am Podest die Wismarerinnen Adele Durdikova und in der Dreiergruppe Nelly Hollmann, Julia Eick und Enie Trense am Start. Die Gruppe konnte bei ihrem ersten großen Wettkampf die Aufregung leider nicht ganz ausblenden. Trotzdem konnten sie, genau wie Adela auf dem Podest, sich jeweils den ersten Platz sichern. Ebenfalls auf dem Podest startete auch Lisa Frank. Sie startet in der Altersklasse Jugend. Sie zeigte eine sichere Übung und wurde mit dem 1. Platz belohnt. Sie erturnte sich, wie schon oft, auch noch die Tageshöchstwertung.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Paaren in der Jugendklasse stellten sich drei Paare von der TSG den Kampfrichtern: Leny Baumgart und Lili Eggert ( 5. Platz ) sowie Meggy Stolle und Melle von Thienen (4. Platz ) zeigten bei neun gestarteten Paaren sehr gute Übungen. Den Sieg sicherte das Paar Tabea Harnack und Feenja Dellin, das eine ausdrucksstarke Übung zeigte.

Bei den Dreiergruppen in der Jugendklasse kam es, wie schon in den letzten Jahren, zur Auseinandersetzung zwischen der Gruppe der TSG und den zwei Gruppen vom SV Warnemünde. Da die Wismarerinnen ihre Übung nicht fehlerfrei turnten, mussten sie in diesem Wettkampf mit den 2. Platz zufrieden sein.

Nach dem Wettkampf wurden von einem Gremium noch die Starter nominiert, die Mecklenburg-Vorpommern bei der deutschen Nachwuchsmeisterschaft im November in Taucha vertreten. Von der TSG sind es in Schülerklasse Nelly Hollmann, Julia Eick und Enie Trense. In der Jugendklasse Leny Baumgart und Lili Eggert sowie Tabea Harnack und Feenja Dellin bei den Paaren sowie Julie Homuth, Lisa Frank und Frida Schmidt bei den Gruppen.

Von Holger Röpke