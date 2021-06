Wismar

Die Badesachen sind gepackt, das Auto startbereit – aber lohnt es sich, zu seinem Lieblingsstrand zu fahren? Oder sind dort bereits alle Flächen belegt? Das Start-up-Unternehmen SonoBeacon in Wismar hat in den vergangenen Wochen eine Lösung entwickelt, mit der sich die aktuelle Situation an Stränden messen lässt. Die können die Kommunen dann an ihre Gäste weitergeben – zum Beispiel als Information über eine App.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie funktioniert das genau? „Gemessen wird die Auslastung über die Anzahl der Smartphones oder Tablets, die die Menschen mit zum Strand nehmen“, erklärt Thoralf Nehls, Gründer der SonoBeacon GmbH. In dem Fall dienen die Endgeräte als Sender – datenschutzkonform, wie Thoralf Nehls betont. „Gezählt werden nur die Handys und Tablets. Dabei interessiert nicht, von wem das Gerät ist.“

Auch für Einkaufsmeilen denkbar

Über Algorithmen wird eine bestimmte Prozentzahl an Gästen vorausgesetzt, die kein Handy dabeihaben: Werden beispielsweise 275 Handys gemessen, kann davon ausgegangen werden, dass etwa 350 Menschen am Strandabschnitt sind. Diese Information wird an die Kommune oder Kurverwaltung abgegeben, die wiederum die Gäste informieren kann, den überfüllten Bereich zu meiden. Die Lösung ist ebenso auf Einkaufsmeilen und Promenaden übertragbar.

Entstanden ist diese Idee aus einer Marktnachfrage, mit der SonoBeacon inzwischen sichtbar macht, wie die Auslastungssitutaion im öffentlichen Personennahverkehr ist – wie voll sind die einzelnen Haltestellen, Busse oder Bahnen. „Wir haben festgestellt, dass das auch eine schöne Lösung ist, um dem kommenden Andrang an den Stränden Herr zu werden“, erklärt Thoralf Nehls. Das Interesse, so sagt er, ist bereits groß.

Startschuss war mit Radiowerbung

Angefangen hatte das 2013 in Hamburg gegründete Unternehmen mit Radiowerbung. „Wir wollten Radiowerbung aufwerten und visuell auf das Handy verlinken“, beschreibt er. Würde beispielsweise ein Werbespot eines Fast-Food-Restaurants zu hören sein, bekäme der Hörer Infos zum Restaurant in der Nähe und Rabatt-Coupons aufs Handy. „Das wurde von den Radiosendern aber kaum angenommen, also haben wir uns umdefiniert und komplett neu erfunden“, so Nehls.

Künftig wollte das Unternehmen mit Audiotechnologien eine Interaktion anstoßen. Heißt: Steht ein Museumsbesucher vor einem Exponat, bekommt er über die Museums-App in Form von Bild, Text, Ton und Video Informationen zum Künstler und zum Kunstwerk automatisch auf sein Handy – via vom menschlichen Ohr nicht wahrnehmbarer Schallwellen werden die Informationen an das Handy übertragen. Diese Technologie hat das Unternehmen zusammen mit dem Fraunhofer Institut entwickelt. Dafür ist ein entsprechender Sender am Exponat angebracht.

Neue (Musik-)Lösung in Arbeit

Mittlerweile konzentriert sich das Unternehmen auf drei Branchen. Eine ist der beschriebene öffentliche Raum mit dem Öffentlichen Personennahverkehr, Stränden, Promenaden und Einkaufsmeilen. Die zweite Branche ist Entertainment und die dritte der Handel. Mit gezielten Angeboten und Informationen, die der Kunde automatisch auf sein Handy bekommt.

Für das Entertainment hat SonoBeacon wiederum zusammen mit Fraunhofer folgende Anwendung: „Schauen Sie beispielsweise eine Sendung im Fernsehen, ist es möglich, das Top oder die Hose der Schauspieler oder Teilnehmer einer Show zu bewerben. Über eine App bekommt der Zuschauer dann das Angebot, das Kleidungsstück für 35 statt für 50 Euro zu kaufen“, erklärt es Thoralf Nehls praktisch. Demnächst bringt das Unternehmen eine neue Lösung im Bereich Musik an den Markt. Da selbige aber gerade in der Endphase der Entwicklung ist, will er an dieser Stelle nicht mehr verraten.

Seit 2021 in Wismar

Thoralf Nehls ist seit 22 Jahren selbstständig. „Ich habe mehrere Unternehmen gegründet“, umschreibt der 54-Jährige, der in Stralsund geboren und aufgewachsen ist, in Schwerin Maschinenbau studierte und seinen Lebensmittelpunkt im Anschluss nach Hamburg verlegt hat. Angefangen hatte alles mit einem Ingenieurbüro. Von der Kettensäge bis Türinnenraumverkleidungen von Autos hat er vieles entwickelt und beschäftigte 120 Leute an sechs Standorten in Deutschland. Mit seiner zweiten Firma entwickelte er eine Unternehmenssoftware für die Automobil-, Konsumgüter- und Elektronikbranche, die zukünftige Herstellerkosten simuliert, analysiert und optimiert.

„SonoBeacon soll nun mein Meisterstück werden“, umschreibt Nehls. Die Idee entstand aus einer Situation im täglichen Leben. „Ich hörte Radiowerbung und interessierte mich für ein Produkt. Im Büro hatte ich aber vergessen, um welches Produkt es sich handelt“, erinnert er sich. Warum also nicht diesen Input direkt aufs Handy senden lassen und jederzeit abrufen können? Die Grundidee für das Projekt nahm er gemeinsam mit Michael Boldt und Philipp Hennig in Angriff – zunächst in der Hamburger Speicherstadt. „Dann expandierten wir nach Mecklenburg-Vorpommern“, so Nehls. Der Grundstein sollte in Schwerin gelegt werden. „Dort haben wir leider nicht das passende Personal gefunden“, erklärt Thoralf Nehls. Zum Jahreswechsel 2020/2021 zog SonoBeacon dann nach Wismar an den Alten Holzhafen.

In Sachen Personalakquise hatte das Unternehmen hier deutlich mehr Erfolge, so dass das Unternehmen mittlerweile 15 Mitarbeiter in Hamburg und Wismar beschäftigt. „Dennoch suchen wir nach wie vor massiv Personal, unter anderem auch Entwickler.“

Mehr Infos unter www.sonobeacon.com und unter https://vimeo.com/317440913

Von Jana Franke