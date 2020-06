Wismarer Strandlaufcup startet unter Corona-Bedingungen

Wismar

Der Strandlaufcup geht weiter, wenn auch in Corona-Zeiten abgewandelt und mit digitaler Unterstützung. Eigentlich sollte der Lauf am Freitag, den 12. Juni, stattfinden, doch das ist wegen der Corona-Einschränkungen nicht möglich. Nun wird eine Alternative angeboten.

Laufen mit und gegen die Uhr

„Wir haben uns gedacht: Warum nicht trotzdem laufen? Eingeladen sind alle, die eine Möglichkeit haben, die offizielle 12-Kilometer-Strandlaufstrecke nachweislich fußläufig zu absolvieren“, so Stefan Schröder vom Organisationsteam. Gelaufen werden kann ab sofort.

Anzeige

Natürlich könne auch jeder ganz ohne Zeitmessung und Tracking mitlaufen. Eine Wertung ist für die Läufer dann allerdings nicht möglich.

Weitere OZ+ Artikel

Ansonsten gilt: Die Veranstalter vom Strandlaufcup sind die Strecke über 12 Kilometer von Wismar-Wendorf in Richtung Hoben und Zierow mit GPS abgelaufen und haben sie auf der Plattform Strava.com hochgeladen. Dort legen sich Teilnehmer einen Account an. Über die App auf dem Smartphone zum Beispiel und in Verbindung mit einer Laufuhr werden die Laufeinheiten dort hochgeladen. Weitere Hinweise sind unter www.strandlaufcup.wordpress.com zu finden.

Laufspende für guten Zweck

Stefan Schröder: „Jeder, der nun vom Start zum Ziel unterwegs ist und seinen Lauf mittels Laufuhr oder Telefon trackt und auf Strava teilt, nimmt automatisch teil.“ Jeder Läufer wird so erfasst und kann seine aktuelle Platzierung sehen.

Die Auswertung des Strandlaufs erfolgt am 14. Juni. Jeder kann ein Startgeld seines Ermessens spenden. Die Veranstalter wollen es verdoppeln und einem gemeinnützigen Verein zukommen lassen. Hinweise zum Startgeld sind auf der Homepage vom Strandlaufcup zu finden.

Am Sonntag, den 7. Juni, endet der virtuelle Poeler Insellauf. Jeder kann laufen, wo er möchte. Ärgerlich: Bei der Originalstrecke am Strand vom Schwarzen Busch wurden Hinweisschilder entfernt. Quelle: privat

Großer Zuspruch beim virtuellen Insellauf

Unterdessen befindet sich der erste virtuelle Poeler Insellauf auf der Zielgeraden. Nach dem Start am Montag endet der Lauf am Sonntag, den 7. Juni. Beim Insellauf sind zwei Strecken möglich: über 5,2 und über 11,2 Kilometer. Der Zuspruch ist mit 153 über die kurze und 165 Anmeldungen über die lange Strecke enorm. Abzuwarten bleibt, ob der Anmeldung auch Taten folgen.

Anders als beim Strandlauf in Wismar kann beim virtuellen Insellauf jeder seine Strecke dort absolvieren, wo er möchte. Hauptsache ein Beleg wird per Telefon oder Mail durchgegeben (per E-Mail an insellauf@t-online.de oder telefonisch unter 0177 / 169 55 47). Ab dem 15. Juni ist die Ergebnisliste zu sehen.

Doch auch auf Poel kann die Originalstrecke gelaufen werden. Leider sind am Strand vom Schwarzen Busch Hinweisschilder entfernt worden – zum Ärger der Veranstalter vom Poeler SV und der Läufer. Wer es war, ist noch nicht ausgemacht.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Poel-Medaillen werden verschickt

Nach dem Insellauf werden Medaillen an alle Teilnehmer der Ergebnisliste verschickt. Diese haben die typische Inselform. Die Urkunden können als PDF-Datei runtergeladen und ausgedruckt werden. Die Pokale in handgemachter Becherform, die für die Erstplatzierten gedacht waren, werden unter allen Teilnehmern verlost und zugeschickt. Auffällig ist beim virtuellen Insellauf, dass von den über 300 Anmeldungen mehr als die Hälfte Frauen sind. Ihr Anteil ist sonst geringer.

Lesen Sie auch

Von Heiko Hoffmann