Wismar

Eine Discokugel leuchtet, Tanzmusik ist zu hören. Junge Leute chillen auf der Wiese. Es ist fast so wie vor der Corona – doch nur fast. Denn die Party geht per Live-Stream an die Wismarer Studenten. Die haben seit Dienstag einen neuen Treffpunkt auf dem Campus: den „StartUpYard“. In dem sollen sie sich ausprobieren, miteinander ins Gespräch kommen und Ideen entwickeln – Designer mit Ingenieuren, Betriebswissenschaftler mit Wirtschaftsinformatikern. Im Idealfall entstehen dabei Prototypen.

Maschinen für Anfänger

„Bislang sind die Studenten der unterschiedlichen Fakultäten eher unter sich geblieben, das soll sich ändern“, hofft Enrico Kahl auf Nutzer aus allen Bereichen. Der 31-Jährige leitet die Werkstatt, hilft bei der Bedienung der Maschinen und der Auswahl der Materialien. Alles sei für Anfänger geeignet. „Damit man sich traut, zu uns zu kommen“, ergänzt Isabell Kühl. Sie ist eine weitere Ansprechpartnerin im neuen Treffpunkt. Die 22-Jährige studiert seit 2017 BWL in ihrer Heimatstadt, beschäftigt sich normalerweise mit Zahlen und Finanzen. Nun will Isabell Kühl sich im „StartUpYard“ auch mal mit ihren Händen ausprobieren und ein Gehege für Nagetiere bauen. „Darum geht es, Lust zu bekommen, etwas anderes zu tun“, erklärt Projektkoordinator Marc Schröder.

Enrico Kahl (31, l.) und Marc Schröder bei der Eröffnung des StartUpYards in Wismar Quelle: Kerstin Schröder

Container mit drei Zonen

Er hat am Dienstagnachmittag den Studenten zu Hause den „StartUpYard“ digital vorgestellt – mit einem kleinen Rundgang durch den Container-Bau. Der ist aufgeteilt in drei Zonen: In der Küche können in entspannter Atmosphäre Ideen entwickelt werden – mit Sicht nach draußen oder auf den Maschinen- und Computerbereich zum Ausprobieren.

Vier 3D-Drucker, ein Lasercutter, ein Schneidplotter und eine Industrienähmaschine können die Studenten nutzen, um ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Die müssen nicht auf Anhieb klappen. „Wenn ein 3D-Druck nicht gut wird, können wir das Material recyclen und wiederverwenden“, erklärt Enrico Kahl.

Auch Yoga-Kurse möglich

Die dritte Zone ist multifunktional und könnte auch für Yoga-Kurse dienen – getreu dem Motto „Alles ist möglich, nichts muss“. Zur Eröffnung hängt in dem Raum eine große Discokugel, DJ-Laptops stehen auf den Tischen. Genauso bunt soll künftig die Gemeinschaft im „StartUpYard“ sein. Dessen Inneneinrichtung stammt von Studierenden der Fakultät Gestaltung, ein Semester lang haben sie daran gearbeitet, berichtet Marc Schröder. Er möchte kreative Köpfe aller Fachrichtungen begrüßen, eine lebendige Gemeinschaft erleben und den einen oder anderen Prototypen zu sehen bekommen.

Der neue „StartUpYard“ in Wismar ist ein Container-Bau. Quelle: Kerstin Schröder

Idee stammt aus Südafrika

Der Hafen für Ideen gehört zum Robert-Schmidt-Institut der Hochschule Wismar (RSI). Dessen Geschäftsführerin Regina Krause hat die Idee für die interdisziplinäre „Probierinsel“ gehabt: Bei einem Auslandsbesuch in Südafrika 2018 ist sie von einem solchen Treffpunkt so begeistert gewesen, dass sie eine eigene Projektskizze für ein Wismarer Pendant geschrieben hat.

Clemens Paul Wellmer – er studiert seit 2019 Produktdesign – arbeitet als studentische Hilfskraft am RSI. Der 24-Jährige aus Niedersachsen hat das 1:25-Modell des „StartUpYards“ gemacht und beim Aufbau der Einrichtung geholfen. Künftig betreut er im weißen Container die Studenten. Ihm macht es Spaß, Leuten etwas beizubringen – das kann er vor allem, wenn es um Holz geht, denn Clemens Paul Wellmer ist gelernter Tischler.

Unterstützung vom Ministerium

Mehr als 100 000 Euro sind in den „StartUpYard“ geflossen. Finanziert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mit der Eröffnung hat das RSI auch ein Jubiläum gefeiert: Seit zehn Jahren begleitet das Institut Studenten bei ihrer persönlichen Entwicklung und Gründungsvorhaben bis hin zum Markteintritt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nutzen können die Studenten den neuen Treffpunkt in etwa vier Wochen. Erst muss noch die Treppe gebaut werden. Die ist zur offiziellen Eröffnung mit Paletten hergerichtet worden. Im Außenbereich wird auch noch einiges passieren: Hochbeete werden angelegt. „Und dazu bauen wir eine automatisierte Bewässerung“, verrät Marc Schröder.

Von Kerstin Schröder