Wismarer Studenten zeigen: So können ältere Menschen besser wohnen

Wismar

Ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter – wie das gut möglich wäre, dazu haben sich Wismarer Studenten nicht nur Gedanken gemacht, sondern auch Entwürfe vorgelegt. Die haben Vertreter der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft so begeistert, dass sie spontan Preise vergaben. So können sich jetzt vier kreative Köpfe aus der Hansestadt über 1200 Euro freuen.

Insgesamt 13 junge Leute der Bachelor- und Masterstudiengänge Architektur der Fakultät Gestaltung hatten im Wintersemester Entwürfe entwickelt, um das Wohngebiet der Schweriner Weststadt für ein barrierefreies und selbstbestimmtes Leben im Quartier baulich weiterzuentwickeln. Überzeugt haben schließlich die Konzepte von Lisa-Marie Philipps, Nina-Vanessa Birkner, Christian Fitzner und Lena Schild.

Gebäude aus den 1950er-Jahren

„Ganz am Anfang war es eine kleine Randidee“, berichtet Torsten Mache, Landesgeschäftsführer des Sozialverband VdK Mecklenburg-Vorpommern. Der engagiert sich bereits seit 2017 gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG (SWG) und dem Verein Hand in Hand im Modellprojekt „Quartiersmanagement Schwerin-Weststadt. Selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter“.

Die Gebäude des Quartiers sind in den 1950er- und 1960er-Jahren erbaut worden. Heute leben dort weit mehr ältere Menschen als im Schweriner Gesamtdurchschnitt.

Pläne für spätere Gestaltung

Torsten Mache hat bei den Kooperationspartnern die Idee ins Spiel gebracht, die Hochschule Wismar – insbesondere die Architektur-Studiengänge – mit ins Boot zu holen, um zu erfahren, mit welchen kreativen und neuen Ideen sich junge Leute dem Thema stellen. Mit seiner Aussage, „die tollen Ergebnisse haben mich schon begeistert“, steht Mache nicht allein da.

Auch Jürgen Wörenkämper, Abteilungsleiter Soziales Management der SWG, ist beeindruckt. Denn selbst wenn kein einziger der „13 wunderbaren Entwürfe in seiner Gänze umsetzbar sei“, könne das Unternehmen daraus mögliche Pläne zur späteren Umgestaltung ableiten.

Ein Semester lang haben sich die Studenten mit dem Thema auseinandergesetzt – betreut von Professorin Andrea Gaube und Dozentin Dr. Antje Bernier. Letztere agiert als Behindertenbeauftragte der Hochschule und hat so aufbauend auf dem Entwurfsprojekt nach Lösungen für die bauliche Barrierefreiheit gesucht. Auch Gespräche mit Mietern wurden geführt.

Abschlusspräsentation im Januar

Bei der Abschlusspräsentation Ende Januar wurden Pläne für das gesamte Quartier, aber auch Zeichnungen bis in Gebäudedetail vorgestellt. Eine Jury bewertete, welcher Entwurf sich am besten in den Stadtteil einfügt, welcher realisierbar sein könnte und welche Präsentation sie am meisten angesprochen hat. Unabhängig davon gab es auch Noten fürs Studium, die nicht in jedem Fall identisch mit den Bewertungen der Praxispartner waren.

Mitte März sollte die Preisübergabe stattfinden, doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Nun wurde nicht länger gewartet: Gewinnerin Lisa-Marie Philipps (Master Architektur) kann sich über 500 Euro freuen, die Zweitplatzierte Nina-Vanessa Birkner (Master Architektur) über 300 Euro und die beiden Drittplatzierten Lena Schild (Bachelor Architektur) und Christian Fitzner (Master Architektur) über je 200 Euro.

Von Kerstin Baldauf und Kerstin Schröder