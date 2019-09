Wismarer Studentenclub „Block 17“ wird 50!

Wismar

Er ist Kult seit inzwischen 50 Jahren: der „Block 17“ feiert in dieser Woche seinen großen runden Geburtstag. Am Mittwoch Abend trafen sich „alte“ und „junge“ Blockies am Ort des Geschehens und wühlten in Bildern und Erinnerungen –ein Start in die Festwoche (siehe Infokasten). Die kleine Ausstellung im Keller half –was war in den vergangenen Jahrzehnten im Block 17 los, was in Wismar und was im Rest der Welt?

Fast zur Erstbesatzung kann sich Siegfried Petzka, Blockname „Petz“, zählen. „Das gehört dazu, du bekommst erstmal nen Blocknamen“, lacht der 67-Jährige beim Blick durch die Räume. 1971 hat er mit dem Studium in Wismar –Bauingenieurswesen –angefangen, ab 1972 hat er sich im Block 17 engagiert und wurde somit ein „Blockie“. Er erzählt von den ersten Diskos mit „Spulentonbändern“ und ohne Technik, die mussten die jungen Studenten sich jede Woche von der Stadt leihen. „Wir sind mit dem Wolga des Rektors gefahren“, lacht Petz.

Alte Fotos erzählen von früheren Partys im Block 17. Quelle: Nicole Hollatz

Als offizielles Gründungsdatum steht der 1. September 1969 im Raum. Da fiel die Entscheidung, den Keller des namensgebenden „Block 17“ auf dem Hochschulcampus zum FDJ-Studentenclub auszubauen. Studenten haben das gemacht. Natürlich – das Credo des Kellers hat sich in den fünf Jahrzehnten nicht verändert. „Von Studenten, für Studenten!“ Ein Jahr später fand die erste –offizielle –Party im Block statt.

„Wir haben Diskos für die Stadtjugend und Jugenddiskos gemacht“, erzählt Siegfried Petzka. Seit 1973 gab es eine Reihe mit Jazz-Konzerten. „Pappa Binne’s“, die mit ihren 60 Jahren ältestes Jazz-Band der DDR, spielte auch am Mittwochabend.

„Das war was besonderes, im Block arbeiten zu dürfen. Dann gehörte man dazu!“, erzählt Siegfried Petzka weiter. Er ist froh, dass der Block die Zeit überstanden hat und auch die heutigen Studenten den Kultkeller am Leben halten.

1976 wurde der Block 17 kurzzeitig geschlossen, auf Anweisung des damaligen Rektors nach Beschwerde der Fakultät Bauwesen mit Bezug auf „Leistungsschwäche der im Keller tätigen Studenten“. Die der Fachrichtung Elektrotechnik haben ihn dann wieder eröffnet.

"Schorsch" (Jörg Manthey, links) und "Petz" alias Siegfried Petzka gehören zu den "Oldies" im Block 17. Quelle: Nicole Hollatz

1983 kam Jörg Manthey an die Hochschule und in den Block 17, kümmerte sich um die Finanzen. „Der Block war eine Spaßoase, es war immer was los!“, so „Schorsch“. Er hat viele Freunde und auch seine Frau im Block kennen gelernt. Dann kam die Wende. „Die FDJ war weg, das Geld war weg, alles war weg!“, erzählt er.

Der Block ging nicht wie manch eine andere kulturelle Organisation unter. Ehrenmitglieder und die zu der Zeit aktive „Kellerbesatzung“ gründeten einen Verein, der am 10. Juni 1990 beim Kreisgericht Wismar registriert wurde. Der Verein konnte die Räume von der Hochschule pachten und vergrößert und umgebaut im August 1991 wieder eröffnen, wieder dank Eigenregie der „ Blockies“. Auf, zu, auf –das scheint zur Blockgeschichte dazu zu gehören.

Genauso wie der Zusammenhalt über Altersgrenzen und Studienrichtungen hinaus. Und über das Studienende sowieso – die ehemaligen Blockies der letzten Jahrzehnte treffen sich immer wieder zum gemeinsamen Feiern, inzwischen mit Kindern und Enkelkindern im Schlepptau.

Party und Festakt zum Block-Geburtstag Im Block 17 wird nun schon seit Mittwoch gefeiert. Freitag geht es ab 22 Uhr mit der „Nacht der Legenden“ weiter. Am Samstag ab 16 Uhr sind Interessierte zum Festakt auf dem Marktplatz eingeladen, es gibt Reden, Bier und Bratwurst! Ehemalige und aktuelle „ Blockies“ werden von der Hochschule aus mit Transparenten zum Thema „50 Jahre Block 17“ starten. Um 19 Uhr startet dann die Geburtstagsparty im und vor dem Haus 7, nicht im Block 17. In Arbeit ist derzeit übrigens ein Buch mit Fotos und Erinnerungen aus dem Kultkeller. Das Buch „Kellerkinder“ kann für 17 Euro unter orga50@block17.de vorbestellt werden.

Von Nicole Hollatz