Wismar

Dass 250 Plakate von ihnen einmal in Berlin hängen werden, das haben Malene Sparka und Jasmin Kordys nicht gedacht, als sie ihr Studium an der Hochschule Wismar begonnen haben. Mittlerweile sind die jungen Frauen im fünften Semester und ihre Entwürfe groß in der Hauptstadt zu sehen gewesen. Ihre Plakate weisen auf ein wichtiges Problem hin: häusliche Gewalt. Das Besondere ist: Die Zeichen dieser Gewalt – blaue Flecken, Würgemale, Gürtel – werden erst mit einbrechender Dunkelheit sichtbar. Dann leuchten sie auf und sind für jedermann sichtbar. Tagsüber sind sie verschwunden.

Die Zeichen von häuslicher Gewalt sind auf den Plakaten erst im Dunkeln zu sehen. Quelle: Terre des Femmes

Dass die Botschaft nicht sofort erkennbar ist, dafür haben sich die Studentinnen bewusst entschieden. „Weil man auch Opfer häuslicher Gewalt meistens nicht auf den ersten Blick wahrnimmt“, erklärt Jasmin Kordys. Vertreter von Terre des Femmes seien vor einiger Zeit an die Hochschule gekommen. Sie hätten über das Thema gesprochen und angekündigt, sollte es eine tolle Idee für eine Plakataktion geben, würde die umgesetzt. Und sie haben Wort gehalten.

Jede vierte Frau erlebt Gewalt

Terre des Femmes (Menschenrechte für die Frau) ist ein 1981 in Hamburg gegründeter gemeinnütziger Verein, der sich für ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben von Mädchen und Frauen weltweit einsetzt. Denn: Jede vierte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben häusliche Gewalt, teilt der Verein mit. Das bedeute, dass jeder mit großer Wahrscheinlichkeit sowohl Betroffene als auch Täter kennt. „Denken Sie an vier Frauen in Ihrem Leben: Ihre alte Schulfreundin und ihren Lebensgefährten, den netten Kollegen und seine Partnerin, die andere Mutter in der Kita und ihren Ehemann oder an eine Frau in Ihrem eigenen familiären Umfeld“, werden die Menschen zum genaueren Hinschauen aufgefordert. „Diese Plakate klären über beide Seiten der häuslichen Gewalt auf: Einmal über das Nicht-Sichtbar-Sein und einmal über das Leid der Betroffenen“, erklärt Sina Tonk, Bereichsleiterin bei Terre des Femmes. Dagegen müsse etwas getan werden.

Studentinnen wollen Opfern helfen

Malene Sparka und Jasmin Kordys hoffen, dass ihre Plakate dazu beitragen, betroffenen Frauen zu helfen. Die 22-jährigen Kommilitoninnen haben sich gemeinsam an die Arbeit gemacht, weil sie befreundet sind und zusammen eine Kampagne entwickeln wollten. Auf die Idee, Teile der Plakate im Dunkeln zum Leuchten zu bringen, haben sie die bekannten City-Light-Poster gebracht. Die werden hinter Glas geschützt und angeleuchtet.

Jasmin Kordys hätte niemals gedacht, „dass aus unserer Idee ein so großes Projekt mit so vielen Unterstützern und Unterstützerinnen wird“. Dass ihre erste Kampagne gleich auf diese Weise umgesetzt wurde, freut beide umso mehr.

Das Problem der häuslichen Gewalt sei ihnen natürlich bekannt gewesen. „Uns hat aber das Ausmaß überrascht.“ Sie finden es wichtig, Verantwortung für gesellschaftliche Probleme zu übernehmen. „Mit der Entwicklung und Realisierung dieser Kampagne wollen wir ein wenig zur Besserung beitragen“, sagt Malene Sparka.

Zwei Semester an der Kampagne gearbeitet

Die beiden Frauen studieren Kommunikationsdesign und Medien in Wismar. Zwei Semester haben sie an der Kampagne gearbeitet. Einige ihrer fertigen Plakate haben sie persönlich in Berlin aufgehängt. Und zwar die, die verletzte Frauen zeigen. „Auf den meisten Plakaten sind aber Männer abgebildet. Auch Tätern sieht man nicht auf den ersten Blick an, dass sie gewalttätig sind“, erklärt Jasmin Kordys. Tagsüber hätten die Männer eine lockere Hand, im Dunkeln halten sie einen leuchtenden Gürtel, mit dem sie zuschlagen könnten. „Das Thema wird nicht ernst genug genommen und wenn berichtet wird, dann fast nur über die betroffenen Frauen. Dadurch entsteht unbewusst der Eindruck einer Mitschuld. Uns war es daher wichtig, den Fokus auch auf den Täter zu lenken. Da sollte noch viel mehr getan werden“, erklären die Zwei.

Die meisten Plakate weisen auf die Täter hin – der Gürtel, mit dem der Mann zuschlägt, ist ebenfalls erst im Dunkeln zu sehen. Quelle: Terre des Femmes

Thema wurde auf der Straße platziert

Ihr Betreuer an der Hochschule Wismar ist Professor Björn Kernspeckt: Er freut sich, dass die beiden Studentinnen die Erfahrung machen konnten, welche Kraft eine gute Idee hat. „Es finden sich Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Idee wird größer und das Wichtigste ist: Das Thema wird eindrucksvoll bei den Menschen auf der Straße platziert“, betont er. Es gehe nicht nur um die möglichst kreative Idee. „Es geht auch um die gesellschaftliche Verantwortung, die Medienschaffende haben. Beides haben die Studentinnen mit Bravour gemeistert“, lobt er ihre Arbeit.

Die 250 Plakate sind vom 22. Februar bis zum 2. März in ganz Berlin auf allen Werbeflächen der Wall GmbH zu sehen gewesen, dem dritten Projektpartner. „Schon seit vielen Jahren engagieren wir uns gegen häusliche Gewalt, sind Partner von Opferschutzorganisationen und unterstützen Kampagnen, die dieses Thema für uns alle unübersehbar machen. Die Hochschule Wismar und Terre des Femmes haben hier gemeinsam ausdrucksstarke Motive entwickelt – ein innovativer Kampagnenansatz für ein Thema, das man nicht oft genug öffentlich thematisieren kann“, lobt auch Frauke Bank, Leiterin Public Communications & Affairs der Wall GmbH.

Die Resonanz auf ihre Plakate sei durchweg positiv gewesen, freuen sich die beiden Studentinnen in Wismar. Dass ihre Arbeit mit so einer Aktion gewürdigt wurde, mache sie stolz, sagen sie bescheiden.

Täter kommen aus allen sozialen Schichten

2020 wurden 119 164 Frauen bundesweit Opfer von Partnerschaftsgewalt. Die Gewalt an Frauen war im Vergleich zum Jahr davor um 3,7 Prozent angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie für den Anstieg häuslicher Gewalt mitverantwortlich waren, da sich Betroffene und Täter vermehrt zu Hause aufgehalten haben, gewohnte Zufluchtsorte nicht mehr erreichbar waren und Stressfaktoren wie finanzielle Sorgen, Quarantäne und Kurzarbeit zur Auslösung oder Steigerung von Gewaltpotenzialen führen konnten. Laut Auskunft des Bundeskriminalamtes sei das Dunkelfeld weitaus höher. Demnach würden die Zahlen nur einen Bruchteil der Realität widerspiegeln, die Frauen in Deutschland tagtäglich erleben.

Wer sind die Täter? Laut Polizei und Opferverbänden ist häusliche Gewalt ein Problem, das sich durch alle sozialen Schichten in Deutschland zieht, Faktoren wie Status, Bildungsgrad oder Wohnort sind nicht ausschlaggebend. Die Täter sind aktuelle oder ehemalige Partner, am häufigsten im Alter von 30 bis 40 Jahren.

Unterschiedliche Gewaltformen Häusliche Gewalt kann unterschiedlich aussehen und ist deshalb oft schwer zu erkennen. Die unterschiedlichen Gewaltformen können einzeln oder auch kombiniert miteinander auftreten. Physische Gewalt sind Ohrfeigen, Faustschläge, Tritte, Stöße, Würgen, Fesseln, Angriffe mit Waffen aller Art oder mit Gegenständen, Morddrohungen und Mord. Zur sexualisierten Gewalt zählen Nötigung, Vergewaltigung oder Zwangsprostitution. Psychische Gewalt äußert sich mit Drohungen, sich selbst, der Partnerin, den Kindern etwas anzutun oder die Kinder wegzunehmen, mit Beleidigungen, Demütigungen und dem Lächerlich machen in der Öffentlichkeit. Digitale Gewalt beinhaltet Cyber-Mobbing, Gerüchte verbreiten, ungewollte Veröffentlichung oder Zusendung von pornografischen Bildern und Filmen sowie Stalking. Bei sozialer Gewalt werden die Opfer von der Familie und Freunden isoliert, Kontakte kontrolliert oder verboten. Auch finanzielle Gewalt gibt es – mit Arbeitsverboten oder Arbeitszwang, alleiniger Kontrolle der Finanzen durch den Täter.

Von Kerstin Schröder