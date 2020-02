Wismarer Superhelden-Pille kämpft für weniger Antibiotika-Einsatz

Wismar

Ferdinand Boddien und Florian Polte sind von klein auf leidenschaftliche Comicleser. Nun halten die beiden Studenten der Hochschule Wismar ein eigenes Comic in den Händen. Ihr Held heißt Tibi und tritt wie Superman bösen Schurken entgegen. 5000 Hefte sind gedruckt. „Dass wir ein eigenes Comic entwerfen konnten, ist etwas ganz Besonderes für uns und darauf sind wir sehr stolz“, freut sich der 27-jährige Florian Polte.

Ferdinand Boddien (26, l.) und Florian Polte (27) haben zwei Jahre lang gemeinsam an ihrem Comic-Konzept getüftelt, gemalt und getextet. Es heißt „Abenteuer in Immunopolis“. Quelle: Kerstin Schröder

Er ist in Wismar groß geworden und studiert nun Kommunikationsdesign und Medien. Mit anderen Kommilitonen der Fakultät für Gestaltung hat er sich an einer crossmedialen medizinischen Aufklärungskampagne beteiligt. Die soll auf unterhaltsame Art eines vermitteln: weniger Antibiotika bei Atemwegsinfekten zu schlucken. „ Antibiotika sind zwar Lebensretter, aber je häufiger man sie verordnet, desto unwirksamer werden sie“, erklärt Attila Altiner. Der Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Rostock hat die studentischen Ideen von den Entwürfen bis zur Realisierung begleitet und ist von den Ergebnissen begeistert. Und nicht nur er: Viele Ärzte würden auf die entstandenen Angebote zurückgreifen und sie für ihre Praxen bestellen.

Gegen Viren machtlos Antibiotika bekämpfen nur Bakterien und sind gegen Viren machtlos. Daher sollten Antibiotika in der Regel weder bei einem grippalen Infekt noch bei einer echten Grippe verordnet werden. So steht es im neuen Magazin „Cold“, das zur Kampagne gehört. Der Einsatz der Pillen kann in seltenen Fällen sinnvoll sein, beispielsweise bei Superinfektionen, wenn zu einer virenbedingten Atemwegsinfektion noch eine zusätzliche Infektion mit Bakterien kommt. Antibiotika können nicht gezielt nur die krankmachenden Bakterien bekämpfen. Das führt dazu, dass auch Bakterien, die für den Menschen lebenswichtige Funktionen haben, getötet werden. Leidtragend ist dabei das Mikrobiom, ein wichtiger Teil des Immunsystems, der aus genau solchen „guten“ Bakterien besteht.

Superhelden im Heft und ein Plüschtier

Entstanden sind durch das Projekt viele Produkte - unter anderem ein Ausmalheft, ein Magazin und ein Comic. Quelle: Kerstin Schröder

Um auch schon Kinder mit dem Thema vertraut zu machen, sind ein Malheft und ein Comic entstanden. Ferdinand Boddien und Florian Polte haben in ihrem zehnseitigen Heft eine Antibiotikapille in ein Superhelden-Kostüm gesteckt. Als Tibi bekämpft sie besonders fiese Bakterien, sorgt aber auch immer wieder mit seiner übermäßigen Kraft für Chaos und Zerstörung in seiner Welt Immunopolis, die den Körper darstellt. Angelehnt daran heißt der Comic „Abenteuer in Immunopolis“.

Im Ausmalheft heißt die Hauptfigur Hatschi, die im Immunsystem wohnt. Von Hatschi gibt es auch ein Plüschtier. Das befindet sich aber noch auf der Reise vom Hersteller zum Campus. Seit 2017 haben sich gut 30 Studenten – meist Frauen – mit der Kampagne beschäftigt. Die wird vom Bundesministerium für Gesundheit mit insgesamt rund 1,2 Millionen Euro gefördert. Davon gingen 130 000 Euro an die Hochschule Wismar, der Rest zu den anderen Projektpartnern.

Magazin und Internetseite entstanden

Die beiden Studentinnen der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar, Lea Strauß (l.) und Jasmina Jüngling, haben am Magazin "Cold" mitgearbeitet. Quelle: Kerstin Schröder

Betreut werden die Wismarer Studenten von Arwed Voss, Professor für Entwerfen und Grafikdesign, und Diplomdesigner Mirko Leyh. Unter ihrer Regie ist auch das 90-seitige Magazin „Cold“ gestaltet und die Texte von zehn Studentinnen verfasst worden – unter anderem von Lea Strauß und Jasmina Jüngling. „Es war spannend, ein Thema umzusetzen, mit dem man vorher nicht so vertraut war“, sagen sie. Aber genau das mache die Arbeit von Kommunikationsdesignern aus: Kampagnen so in Szene setzen, dass sie jeder leicht versteht. Auch bei der Aufklärungskampagne wird auf komplizierte medizinische Erläuterungen verzichten.

Kostenlose Plakate für Arztpraxen

Die Projektbetreuer (v. l.): Professor Arwed Voss von der Hochschule Wismar, Professor Attila Altiner, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Rostock, sowie Diplom-Designer Mirko Leyh von der Hochschule Wismar. Quelle: Kerstin Schröder

Noch bis zum 30. Juni läuft das Projekt. Mit dem ist bereits 2018 die Internetseite www.weniger-antibiotika.de freigeschaltet worden, auf der neben Informationen zu einem sensibleren Umgang mit Antibiotika auch von Studenten entwickelte Plakate und Faltblätter zu finden sind, die Arztpraxen kostenfrei bestellen können. Dort werden der Unterschied zwischen Bakterien und Viren, das Resultat, multiresistente Bakterien, bei übermäßiger Einnahme von Antibiotika sowie Alternativen thematisiert.

Die Leser lernen zum Beispiel, dass Antibiotika gegen Bakterien, aber nicht gegen Viren helfen und ein Gespräch zwischen Arzt und Patient auf Augenhöhe Alternativen schaffen kann. Neben Arztpraxen können auch Kindertagesstätten oder Schulen das Aufklärungsmaterial anfordern.

Kontakt zur Autorin:

Kerstin Schröder

Mehr Infos:

Studentin aus Wismar zur Miss Mecklenburg-Vorpommern gekürt

Eine Idee: Abriss vom Tisch – Wismarer Hochbrücke führt durch Malzfabrik

Am 3. 12.1910 wurde Wismars erster Hochschul-Neubau übergeben

Von Kerstin Schröder