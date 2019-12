Wismarer Tafel: Ehrenamtler wünschen sich mehr Anerkennung

Wismar

Zwei Mal in der Woche beginnt der Tag für Elke Hoffmann schon vor halb sieben. Denn dann sortiert die Rentnerin Lebensmittel in der Wismarer Tafel. „Die Ausgabe findet zwar erst um 12 Uhr statt, dennoch muss ja alles vorbereitet werden“, sagt die 72-Jährige und zeigt auf die zahlreichen Kisten. Insgesamt 43 Ehrenamtler kümmern sich darum, dass alle Bedürftigen mit ausreichend Essen versorgt werden.

Elke Hoffmann engagiert sich seit vier Jahren bei der Tafel – und denkt noch lange nicht ans Aufhören. „Ich bin es einfach gewohnt, viel zu arbeiten, und kann nicht still herumsitzen“, sagt sie. Bevor sie nach Wismar zog, war sie in Kiel als Bürokauffrau für eine amerikanische Firma tätig. Zwei Jahre länger, als sie es eigentlich musste. „Und ich hätte gern noch länger gearbeitet, doch das ging leider nicht.“

Ehrenamtliches Engagement

Noch in Kiel spielte Elke Hoffmann bereits mit dem Gedanken, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ihr favorisierter Arbeitsplatz? Die Tafel. „Ich hatte zu der Zeit viele Berichte über die Tafeln in Deutschland gelesen und gesehen und fand es einfach wichtig, dessen Arbeit zu unterstützen – vor allem, wenn es einem selber so gut geht“, sagt sie. Gesagt, getan. Einen Monat nach ihrem Umzug fing die Rentnerin in der Wismarer Einrichtung an.

Zunächst sogar für drei Tage in der Woche. „Das war mir dann aber doch zu viel. Ich habe ja auch noch ein Privatleben“, erzählt Elke Hoffmann. In der Tafel ist sie hauptsächlich für die Ausgabe und das Befüllen der Familien- und Einzelkörbe zuständig. „Das versuchen wir immer möglichst gerecht zu gestalten. Meistens sind wir auch in der glücklichen Lage, so viele Lebensmittel zu haben, dass das geht“, sagt sie.

Manchmal gibt es Brötchen und Kuchen

In einen Korb kommen Obst und Gemüse wie Blumenkohl, Möhren oder Brokkoli, Kräuter, Molkereiprodukte, Wurst, Käse und manchmal auch Butter oder Margarine. Weitere Tiefkühlprodukte und Brot können sich die Bedürftigen selbst nehmen. „Manchmal können wir ihnen auch Brötchen oder Kuchen mitgeben. Das ist dann aber was Besonderes, das haben wir nicht immer“, erklärt Elke Hoffmann weiter.

Einblick in die Einzelkisten der Wismarer Tafel: Befüllt werden diese unter anderem mit Gemüse und Obst. Seit Kurzem versucht die Tafel, auf Plastikverpackungen zu verzichten und möglichst viel lose in die Körbe zu legen. Quelle: Pauline Rabe

Für die Familienkisten müssen fünf Euro gezahlt werden, für die Einzelkisten vier. „Es gibt aber auch Ausnahmen, für die wir Kisten umsonst packen, weil sie sonst gar nichts zu essen hätten“, sagt die Rentnerin. Neben ihren Aufgaben sei sie oft auch einfach nur Ansprechpartnerin – kennt alle Namen und versuche genau wie ihre ehrenamtlichen Kollegen, Menschen in Notsituationen zu helfen.

Lieferdienst eingestellt

Deshalb findet sie es besonders schade, dass die Wismarer Tafel vor rund fünf Wochen ihren Fahrdienst für schwer kranke oder schwache, ältere Bedürftige einstellen musste. „Wir haben einfach nicht genug Fahrer und die, die wir haben, sind zu alt, als dass sie noch die schweren Kisten mal eben fünf Stockwerke hochtragen könnten“, erklärt Elke Hoffmann.

Für die Zukunft würde sich die Rentnerin daher wünschen, dass sich endlich wieder mehr Nachwuchs für das Ehrenamt findet und dass in der Gesellschaft die Arbeit von ihr und ihren Kollegen mehr wertgeschätzt wird. „Ich weiß gar nicht, woher dieser Irrglaube kommt, aber viele denken, wir würden hierfür Geld bekommen“, sagt Elke Hoffmann. Dem ist nicht so. Der größte Dank für sie sei aber sowieso, wenn sie anderen Menschen eine Freude bereiten kann.

Große Spendenbereitschaft

Damit die Wismarer Tafel auch weiterhin möglichst viele Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen kann, brauchen wir Ihre Hilfe, liebe Leser. Die Wismarer Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG sammelt in ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Spenden für die Einrichtung, damit diese sich unter anderem ein dringend benötigtes neues Kühlfahrzeug kaufen kann.

Hier können Sie für die OZ-Weihnachtsaktion spenden Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Wismarer Lokalredaktion unterstützt in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement von zwei Vereinen – das der Wismarer Tafel und das des Tierschutzvereines der Hansestadt. Das sind die Kontodaten der Empfänger: Verein Wismarer Tafel IBAN: DE73 1405 1000 1006 0280 60 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Tierschutzverein Wismar und Umgebung IBAN: DE81 1406 1308 0004 1349 82 Verwendung: „Helfen bringt Freude“ Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Wer nicht genannt werde möchte, gibt das bitte im Verwendungszweck mit an.

Die Hilfsbereitschaft der OZ-Leser war in der ersten Woche groß. Zusammen mit den Spenden für die zweite ehrenamtliche Einrichtung, für die gesammelt wird – das Tierheim in Dorf Mecklenburg – sind bisher insgesamt rund 5300 Euro zusammengekommen. Ein großes Dankeschön dafür!

Heute bedanken wir uns herzlich bei: Gisela Tesmer (10 Euro), Harry Holtz (50 Euro), Birgit Fernholz (50 Euro), Renate und Fred Möller (20 Euro), Sigrid und Reinhart Kny (100 Euro), Käthe und Albrecht Goerit (20 Euro), Helga Ziemann (20 Euro), Renate und Peter Schleuß (100 Euro), Christine und Siegfried Zeugner (20 Euro) und Monika Kuhls (100 Euro).

Von Pauline Rabe