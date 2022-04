Wismarer Tafel am Limit: Immer mehr ukrainische Flüchtlinge hoffen auf Lebensmittel

Wismar

Renate Müller schaut besorgt aus dem Fenster. Eine große Traube ukrainischer Frauen – zum Teil mit Kindern – hat sich vor dem Gebäude der Wismarer Tafel am Holzdamm versammelt. Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins und ehrenamtliche Helferin schaut auf ihren Zettel in ihrer Hand, um festzustellen, dass nur noch sechs freie Plätze vorhanden sind. Sechs Familien, die mit Lebensmitteln versorgt werden können. Hoffnung auf Unterstützung haben aber etwa 30 Frauen, die draußen in der Kälte stehen.

Während ihre Männer und Väter die Ukraine gegen Russland verteidigen müssen, finden die Frauen hier im Landkreis Schutz. Aktuell sind mehr als 1360 Geflüchtete beim Fachdienst Soziales als Leistungsempfänger und mehr als 420 Geflüchtete bei der Ausländerbehörde des Landkreises registriert. Die etwa 30 Frauen vor der Tafel haben Unterschlupf in Wohnungen gefunden. Zuvor waren sie in der Notunterkunft im Berufsschulzentrum Nord untergebracht.

Sozialleistungen liegen bei 350 Euro im Monat

Finanzielle Unterstützung bekommen sie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im rechtlichen Sprachgebrauch heißt es „Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts plus Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens“. Unterm Strich macht das etwa 350 Euro im Monat – weniger als ein Hartz-IV-Empfänger. Die Familien erhalten es monatlich bar auf die Hand oder per Überweisung, sofern hier bereits ein Konto eingerichtet ist. Die Summe reicht kaum aus, um eine Familie zu ernähren.

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hätten die ukrainischen Frauen erfahren, dass es Hilfe bei der Wismarer Tafel gibt, wie sie über die beiden Dolmetscher Sarah Wasilkowskaya und Alexander Podolskiy zu verstehen geben. Eine solche Einrichtung kennen sie aus ihrem Heimatland nicht. Umso erleichterter sind sie angesichts dieser Unterstützung in Deutschland.

Flüchtlinge im Landkreis Die meisten ukrainischen Flüchtlinge im Landkreis sind in Wohnungen oder in frei gewordenen Plätzen in den regulären Erstaufnahmeeinrichtungen – Hotel „Aridus“ in Wismar und das Hotel „Schäfereck“ in Groß Strömkendorf – untergebracht. „Die Notunterkunft in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord konnte leer gezogen werden“, informiert Kreissprecher Christoph Wohlleben. Insgesamt befinden sich rund 600 Personen in Unterbringung durch den Landkreis. Mehr als 600 Flüchtlinge sind privat untergebracht. Die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen werden voll verpflegt.

Am Ende macht sich aber Verzweiflung breit, da sie heute und auch die nächsten Tage mit leeren Händen gehen werden. Nicht weniger verzweifelt sind die ehrenamtlichen Helfer, die bei der Tafel Körbe mit Lebensmitteln zusammenpacken. „Wir haben nicht genug“, bedauert Renate Müller. Discounter und Supermärkte würden immer weniger herausgeben. „Es reicht gerade so für die Menschen, die bereits bei uns registriert sind. Und auch bei ihnen sind die Tüten längst nicht mehr so gefüllt, wie es einmal war“, führt Renate Müller weiter aus.

Wiederholt startete die Tafel deshalb bereits die Aktion „Kauf eins mehr“ in Supermärkten, mit der Kunden gebeten werden, einen Teil der Einkäufe zu spenden, um sie über die Tafel an Bedürftige weiterzugeben. „Kürzlich hat uns Rücker eine Palette Käse gesponsert. Einen Teil haben wir zur Tafel nach Warin gegeben, die uns wiederum Wurst dafür gab“, verdeutlicht Renate Müller die Not.

„Wir haben nicht genug für alle“

Alle zwei Wochen können sich Bedürftige von der Tafel Lebensmittel holen. Voraussetzungen dafür sind ein Leistungsbescheid für deutsche Bürger beziehungsweise eine Registrierung vom Landkreis für ausländische Mitbürger – und natürlich, dass noch ein Platz auf der Kundenliste ist. Täglich schauen etwa 30 Menschen vorbei. Ein Familienkorb kostet fünf Euro. „Das wussten viele Flüchtlinge nicht. Wir mussten sie leider wegschicken“, bedauert Renate Müller. Verschenken können sie nichts. In den ersten Tagen der Flüchtlingswelle hätten sie es getan. „Nun aber nicht mehr. Dann können wir unsere Fahrzeuge bald schieben. Die müssen ja betankt werden. Wir fahren bis nach Klütz und Boltenhagen, um Waren abzuholen“, schildert sie.

Die ehrenamtlichen Helferinnen Claudia Dowerg, Vera Moritz und Heiderose Peters (v.l.) packen Lebensmittel für Bedürftige. Quelle: Jana Franke

Auf der Liste der Tafel stehen auch Familien aus der Wismarer Haffburg, die bereits vier oder fünf Jahre unterstützt werden. „Wahrscheinlich werden wir einige von der Liste nehmen, um anderen die Möglichkeit zu geben“, erklärt Renate Müller. Eine Entscheidung, die sich die ehrenamtlichen Helfer nicht leicht gemacht haben. Aber: Das Mitgefühl für die ukrainischen Flüchtlinge ist groß.

Auch deutsche Hilfesuchende habe die Tafel schon abweisen müssen. „Es ist alles so schlimm und wir wollen ja helfen, aber wir haben nicht genügend Lebensmittel für alle“, verdeutlicht Renate Müller. Auch heute stehen wieder zwei Deutsche vor der Tür in der Hoffnung, auf die Liste zu gelangen. „Ich war in der vergangenen Woche schon einmal hier. Es war aber kein Platz“, erzählt ein 30-Jähriger, der von Hartz IV lebt. Seine Frau bekommt Grundsicherung. Das Geld reicht kaum, um beide und den Sohn satt zu bekommen. „Ich habe aber Verständnis, wenn die ukrainischen Frauen Vorrang haben. Die können nichts dafür, dass in ihrem Land Krieg ist“, meint er.

Auch eine 67-Jährige reiht sich brav ein. Sie ist vor einem Jahr nach Wismar gezogen und lebt von einer kleinen Rente. Ihr Mann hat sie verlassen. Das Geld ist knapp. „Umso mehr ärgert es mich, dass manche Menschen derzeit ohne Herz und Verstand einkaufen, Waren hamstern und vom Öl zum Beispiel nur noch das teure in den Regalen steht“, meint sie.

Donnerstag ist Anmeldetag

Beide Wismarer haben heute Glück, sie gelangen auf die Liste und können sich künftig alle zwei Woche Lebensmittel holen. Bleiben noch vier Plätze, die vergeben werden können – bei etwa 30 Frauen vor der Tür. Zu beneiden ist Renate Müller nicht, die nun entscheiden muss, wer ihr Büro für die Registrierung betreten darf. Eine Dame Anfang 50 ist dabei. Mit ihrer Tochter sei sie geflohen, erzählt sie. Die Wohnung in Wismar teilen sie sich mit einer weiteren Frau und ihrem Kind. Als „Familie“ haben sie es nun auf die Tafel-Liste geschafft. Die Ukrainerin zeigt sich unendlich dankbar.

Diese Frau hat es geschafft, von der Tafel Unterstützung zu bekommen. Renate Müller (l.) und die Dolmetscherin Sarah Wasilkowskaya erklären ihr das weitere Prozedere. Quelle: Jana Franke

Die Frauen, die heute weggeschickt werden, hoffen auf Donnerstag – der nächste Anmeldetag für die Liste. Aber auch dann wird Renate Müller wieder besorgt aus dem Fenster schauen, denn die Plätze sind begrenzt.

Von Jana Franke